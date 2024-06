Foto: pexels.com

8 svarīgākie hormoni vīrieša organismā. Kas liecina par hormonālo disbalansu? Ieteikt







Hormoni ir bioloģiski aktīvas vielas, kas cilvēka organismā veic virkni nozīmīgu funkciju. Ja kādu no hormoniem organisms ražo pastiprināti vai tieši otrādi – tā ir pārmēru maz –, rodas hormonālais disbalanss, kas būtiski ietekmē mūsu pašsajūtu un veselību. Viens no vīrieša hormonālās sistēmas svarīgākajiem komponentiem, nenoliedzami, ir testosterons, tomēr nozīmīgu lomu ieņem arī citi hormoni, kas atstāj iespaidu kā uz vīrieša reproduktīvo veselību, tā uz pašsajūtu, aktivitātes līmeni un veselību kopumā. Kuri hormoni ir visbūtiskākie vīrieša veselībai un kā atpazīt to disbalansu? Par to portālam LA.LV stāsta aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

Reklāma Reklāma

Kad runājam par hormoniem, kas regulē vīrieša hormonālo sistēmu, kā pirmo parasti pieminam testosteronu – svarīgāko vīrišķo dzimumhormonu, kas atbildīgs ne vien par vīrieša auglību un dzimumtieksmi, bet arī par kaulu un muskuļu masas uzturēšanu un citām ķermeņa funkcijām.

“Tomēr, lai vīrieša hormonālā sistēma būtu balansā, no svara ir vēl vairāki citi hormoni, kas savstarpēji veido sarežģītu mijiedarbību. Lai gan tie abiem dzimumiem ir kopīgi, sievietes un vīrieša ķermenī tiem ir atšķirīgs apjoms un nozīme. Tāpat jāņem vērā, ka vīriešu hormonālā sistēma mēneša laikā piedzīvo ievērojami mazākas svārstības nekā sievietēm, tomēr vīrišķo hormonu līdzsvars ir nozīmīgs gan vīrieša veselībai un labklājībai, gan vēlmei būt aktīvam ikdienā,” skaidro “Apotheka” farmaceite Zālīte.

Kas tad īsti ir hormoni? Tās ir bioloģiski aktīvas vielas, ko organismā izstrādā iekšējās sekrēcijas dziedzeri un orgānu audi. Hormoni darbojas kā organisma galvenie ķīmisko signālu vēstneši – nonākot asinsritē, tie pārvietojas uz citu organisma daļu, tādā veidā nododot vajadzīgo informāciju un aizsākot ķīmiskās reakcijas. Hormoni ir kā tiešā ziņu apmaiņa organismā, kas var notikt divos atšķirīgos veidos – divu endokrīno dziedzeru starpā, proti, viens no tiem izdala hormonus un liek otram mainīt izstrādāto hormonu apjomu, vai starp endokrīno dziedzeri un mērķa orgānu.

Vīrieša hormonālās sistēmas balansu ietekmē vairāki faktori, tostarp vecums un svars, ikdienas ieradumi, piemēram, izvēlētais uzturs un fizisko aktivitāšu daudzums, kā arī veselības problēmas, piemēram, cukura diabēts, aknu saslimšanas, nieru darbības traucējumi un citas. Tāpat hormonālo disbalansu veicina kaitīgie ieradumi, kā smēķēšana un pārmērīga alkohola lietošana. Atkarībā no tā, kurš no hormoniem ir paaugstināts vai pazemināts, tas var ietekmēt citu hormonu sintēzi, kā rezultātā iespējams novērot noteiktus simptomus un veselības problēmas.