Delikāta tēma – kā parūpēties par vīrieša intīmo veselību, izvairoties no nepatīkamiem simptomiem zem jostasvietas?







Vīriešu intīmā veselība ir delikāta tēma, par ko ierasts daudz nerunāt, pastiprinātu vērību tai pievēršot vien tad, kad nākas sastapties ar nepatīkamiem simptomiem. Tomēr, lai izvairītos no saslimšanām, par intīmo veselību ir svarīgi rūpēties ikdienā – gan pārskatot ikdienas ieradumus un dzīvesveidu, gan iekļaujot uzturā produktus, kas labvēlīgi iedarbojas dažādu saslimšanu profilaksei. Kādi vitamīni, minerālvielas un ārstniecības augi ir īpaši vērtīgi vīrieša intīmajai veselībai un kā rīkoties saslimšanu gadījumā, skaidro aptieku tīkla Apotheka farmaceita asistente Agnese Jursa.

„Vīriešu intīmā veselība nereti tiek atstāta novārtā – ikdienā tai netiek pievērsta pienācīga uzmanība, bet, parādoties nepatīkamiem simptomiem, vīrieši mēdz vilcināties, bieži vien atliekot vizīti pie speciālista. Bieži sastopamas intīmās veselības problēmas ir uretrīts jeb urīnizvadceļu iekaisums, prostatīts jeb prostatas dziedzeru iekaisums, labvēlīgs prostatas dziedzeru audzējs adenoma, kā arī seksuālā mazspēja – impotence jeb dzimumsfēras funkcionālas dabas traucējumi. Intīmo saslimšanu iespējamība palielinās vīriešiem pēc 40 gadu vecuma, tomēr dažādu faktoru ietekmē tās iespējams piedzīvot arī agrāk, tāpēc reizi gadā ieteicams apmeklēt urologu, lai iespējamās saslimšanas varētu diagnosticēt jau laikus. Tāpat par intīmo veselību jārūpējas ikdienā – saslimšanu profilaksei noderēs dažādi vitamīni, minerālvielas un ārstniecisko augu tējas. Ja novērojami saslimšanu simptomi, piemēram, sāpīga urinēšana, dedzināšana, nieze, sāpes dzimumloceklī vai citi, nedrīkst lieki kavēties – ir jādodas pie speciālista, lai noteiktu diagnozi un uzsāktu ārstēšanu,” norāda Apotheka farmaceita asistente Agnese Jursa.

Sešas vērtīgas uzturvielas intīmo slimību profilaksei

Sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs palīdzēs ne vien izvairīties no intīmajām saslimšanām, bet arī parūpēties par veselību kopumā. Jāpievērš uzmanība ikdienas ēdienkartei un nepieciešamības gadījumā jāpapildina tā ar uztura bagātinātājiem. Vērtīgākie vitamīni un minerālvielas vīrieša intīmajai veselībai:

• C vitamīns palīdz saglabāt asinsvadu elastību un veicina asins plūsmu, tādējādi uzlabojot potenci. Tāpat tas palīdz novērst urīnizvadceļu iekaisumu, bet saslimšanas gadījumā – mazina tās radītos simptomus, aizkavējot baktēriju pielipšanu pie urīnceļu sieniņām un ierobežojot iekaisuma izplatību. C vitamīns atrodams, piemēram, sarkanajā paprikā, lapu kāpostos, brokoļos, citrusaugļos, kivi un ananasos, savukārt uretrīta gadījumā to ieteicams uzņemt šķidrā veidā, lietojot, piemēram, melleņu, brūkleņu vai dzērveņu sulu;

• cinks veicina testosterona veidošanos, tā rūpējoties par potenci. Vērtīgs cinka avots ir dzīvnieku valsts produkti, piemēram, liellopu vai aitas gaļa un subprodukti, kā arī rieksti, sēklas, pilngraudu maize un pākšaugi;

• E vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas samazinās prostatas vēža risku, vienlaikus veicinot testosterona izstrādi, uzlabojot libido un seksuālās funkcijas. E vitamīnu iespējams uzņemt, lietojot augu eļļas, zaļo lapu dārzeņus, riekstus, sēklas un dažādus augļus un dārzeņus;

• Omega-3 taukskābes uzlabo organisma veselību kopumā, palīdz samazināt adenomas un prostatas vēža risku un var sniegt pozitīvu efektu palielinātas prostatas gadījumā. Šīs vērtīgās taukskābes satur treknas zivis un jūras veltes, olas dzeltenums, linsēklas un citi augu valsts produkti;

• Likopēns, kas bagātīgi atrodams tomātos, sarkanajos greipfrūtos un arbūzos, ir spēcīgs antioksidants, kas īpaši labvēlīgi iedarbojas uz prostatas veselību un samazina tās saslimšanu risku;

• D vitamīna deficītu iespējams saistīt ar palielinātu prostatas vēža un labdabīgu audzēju risku, urīnceļu problēmām, pazeminātu libido un erektilo disfunkciju. Tā kā D vitamīnu dabiskā veidā iespējams uzņemt tikai ar saules staru palīdzību, visbiežāk to papildus nepieciešams lietot uztura bagātinātāju veidā.

Augu valsts līdzekļi vīrieša intīmajai veselībai

Papildus vitamīniem un uzturvielām bagātai ēdienkartei iespējams dzert arī ārstniecības augu tējas un lietot citus augu valsts preparātus, kas noderēs kā intīmās veselības profilaksei, tā simptomu mazināšanai gadījumā, ja tomēr nācies saslimt.

• Uretrīta jeb urīnizvadceļu iekaisuma profilaksei noderēs tējas, kuru sastāvā ir lupstāju vai pelašķu laksti, kadiķa augi, pētersīļa sakne, bērza, miltenes vai brūkleņu lapas, kā arī linu sēklas vai kliņģerīšu ziedi.

• No prostatīta palīdzēs izvairīties tādi ārstniecības augi kā baltā nātre, kumelīte, vērmele, tīruma kosa, bērzu, brūkleņu vai nātres lapas, rudzupuķu ziedi un sila viršu ziedu laksti, bārbeles augļi, parastās lazdas mizas un lapas un rietumu tūjas augu dzinumi.

• Potenci veicinās burkānu vai anīsa sēklu, pļavas āboliņa, selerijas, lupstāju, eleiterkoku vai žeņšeņa tējas. Tāpat noderēs ginkgo biloba lapu tēja, kas uzlabo perifēro asinsriti, tā palīdzot arī dzimumlocekļa apasiņošanai.

„Saslimšanu profilaksei noderēs arī dažādi aptiekā pieejamie preparāti, kuru sastāvā iekļauti dabīgie līdzekļi, kas labvēlīgi iedarbojas uz vīrieša intīmo veselību. Pret urīnizvadceļu iekaisumu palīdzēs skudrkoka mizas ekstrakts, bet prostatīta risku mazinās skudrkoks un kaķa nags. Smalkzāģzobainajai sabalpalmai piemīt antiseptiskas un urīndzenošas īpašības, kas palīdz apturēt priekšdziedzera audu augšanu, savukārt pigeja jeb Āfrikas plūme, ko ieteicams lietot kopā ar nātres sakni, palīdz mazināt iekaisumu un pietūkumu, mazina vajadzību pēc biežas urinēšanas. Savukārt potences uzlabošanai noderēs aminoskābe arginīns, kas uzlabo dzimumspēju un dod tonusu,” stāsta Apotheka farmaceita asistente Agnese Jursa.

Intīmā higiēna, kustības un vizītes pie ārsta – veselības priekšnoteikums

„Rūpējoties par intīmo veselību, nedrīkst aizmirst arī par regulāru higiēnu – ik dienas ir rūpīgi jāmazgājas un ieteicams izvēlēties kokvilnas veļu. Tāpat nepieciešams ievērot veselīga dzīvesveida pamatprincipus, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai ikdienā būtu gana daudz kustību. Sēdošs darbs un mazkustīgs dzīvesveids ir viens no lielākajiem intīmo saslimšanu, piemēram, prostatīta, riskiem. Sēdoša darba sekas nereti ir arī liekais svars, kas, savukārt, var radīt asinsvadu problēmas, tā ietekmējot potenci un prostatas veselību. Jāņem vērā, ka intīmās saslimšanas ne vien ietekmē dzīves kvalitāti un emocionālo labsajūtu, bet arī var palielināt onkoloģisko saslimšanu risku, tāpēc, novērojot neierastus simptomus zem jostasvietas, jādodas pie ārsta. Laikus veicot izmeklējumus, saslimšanas iespējams atklāt jau sākumstadijā, tādējādi ārstēšana būs vienkāršāka un efektīvāka,” uzsver Apotheka farmaceita asistente Agnese Jursa.