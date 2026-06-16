“Ar 15% vairs nepietiks.” Nākamgad mainīsies prasības 9. klašu eksāmenos 0
Lai arī šogad 9. klašu skolēniem centralizētajos eksāmenos pietika sasniegt vismaz 15%, jau nākamgad prasības kļūs stingrākas. Par to TV24 raidījumā “Dienas personība” informēja Valsts izglītības attīstības aģentūras Valsts pārbaudījumu departamenta direktors Normunds Rečs.
Viņš skaidroja, ka atbilstoši izglītības standartiem pamatizglītībā 9. klases absolventiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un matemātikā šogad nepieciešams iegūt vismaz 15%, lai eksāmens tiktu uzskatīts par nokārtotu.
Tomēr jau 2027. gadā minimālais slieksnis tiks paaugstināts vēl par pieciem procentpunktiem.
“Atbilstoši standartam minimālais slieksnis nākamgad tiks paaugstināts līdz 20%,” norādīja Rečs.
Savukārt vidusskolā minimālā prasība 20% apmērā tiek piemērota jau otro mācību gadu, un tur papildu izmaiņas šobrīd nav paredzētas.
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