“Ar 15% vairs nepietiks.” Nākamgad mainīsies prasības 9. klašu eksāmenos 0

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LA.LV
13:22, 16. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Lai arī šogad 9. klašu skolēniem centralizētajos eksāmenos pietika sasniegt vismaz 15%, jau nākamgad prasības kļūs stingrākas. Par to TV24 raidījumā “Dienas personība” informēja Valsts izglītības attīstības aģentūras Valsts pārbaudījumu departamenta direktors Normunds Rečs.

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Viņš skaidroja, ka atbilstoši izglītības standartiem pamatizglītībā 9. klases absolventiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un matemātikā šogad nepieciešams iegūt vismaz 15%, lai eksāmens tiktu uzskatīts par nokārtotu.

Tomēr jau 2027. gadā minimālais slieksnis tiks paaugstināts vēl par pieciem procentpunktiem.

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“Atbilstoši standartam minimālais slieksnis nākamgad tiks paaugstināts līdz 20%,” norādīja Rečs.

Savukārt vidusskolā minimālā prasība 20% apmērā tiek piemērota jau otro mācību gadu, un tur papildu izmaiņas šobrīd nav paredzētas.

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