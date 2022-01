© PhotoSG – Fotolia.com

Antra Krastiņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Dažādu titulu piešķiršana vienmēr bijusi modē. Tie piešķirti cilvēkiem, zirgiem suņiem, pilsētām, ziediem un kam tik vēl ne. Šoreiz lai tiek garšvielām!

Visspēcīgākā

Kurkumas (Curcuma) sakne un no tās iegūtā garšviela Eiropā ieceļojusi no Indijas, kur tradicionālajā medicīnā izmantota jau pirms vairāk nekā pieciem tūkstošiem gadu. Lielā cieņā kurkuma ir arī Ķīnas tradicionālajā medicīnā, un tieši no šīm zemēm nāk pieņēmums, ka kurkuma, iespējams, ir visspēcīgākā garšviela cīņā ar dažādām veselības problēmām un tikpat nozīmīga to profilaksei. Kurkumas galvenā sastāvdaļa ir kurkumīns, kam piemīt izteikta antibakteriāla un pretiekaisuma iedarbība. Tāpēc to mēdz saukt par dabīgo antibiotiku.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

• Kurkuma ir spēcīgs antioksidants, kas aizsargā no brīvo radikāļu veidošanās un novērš to kaitējumu, – kurkumīns ir 5–10 reizes spēcīgāks antioksidants nekā E un C vitamīns.

• Kurkuma stiprina imunitāti.

• Ķīnā veiktie pētījumi apliecina, ka kurkumā esošās aktīvās vielas pazemina holesterīna līmeni, tai piemīt asinis attīrošas un trombu veidošanās iespēju kavējošas īpašības, tādējādi ievērojami mazinot insulta un infarkta risku.

• Kurkuma aizsargā aknas no bojājumiem un uzlabo to stāvokli.

• Tā krietni mazina žultsakmeņu veidošanās risku, to izmanto arī gastrīta ārstēšanai, ja ir paaugstināts kuņģa skābes līmenis.

• Profilaktiski kurkumu iesaka lietot kā pretvēža līdzekli, jo kā antioksidants un pretiekaisumu līdzeklis šī garšviela samazina šūnu bojājumu risku, tā mazinot šūnu mutāciju un vēža attīstības iespēju.

• Ādas iekaisumu un bojājumu, psoriāzes un sēnīšslimību gadījumā palīdzēs kurkumas komprese – kurkumu sajauc ar remdenu ūdeni līdz pastas konsistencei. Masu 3 reizes dienā uzklāj uz problemātiskās vietas un atstāj uz 20 minūtēm. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu un to nostiprinātu, kompreses katru dienu jāliek vismaz divas nedēļas vai ilgāk.

• Kurkuma stimulē smadzeņu darbību, palīdz cīnīties pret Alcheimera slimību un depresiju.

• Tradicionālajā medicīnā kurkuma izsenis lietota pret diabētu. Cilvēkiem ar cukura diabētu kurkumu iesaka lietot pa 1/4 tējkarotes 3 reizes dienā pirms ēšanas.

• Pie artrīta, locītavu sāpēm dzer kurkumas un piena dzērienu. Divas ēdamkarotes kurkumas aplej ar glāzi piena, uzvāra. Uz lēnas uguns turpina vārīt 10 minūtes. Rezultātā tiek iegūts pabiezs virums. Kad tas atdzisis, ieliek ledusskapī – tā var uzglabāt mēnesi. Lietošana: uzsilda glāzi piena, pievieno tējkaroti viruma, samaisa.

• Kurkuma palīdz astmas, plaušu slimību ārstēšanā.

• Ja iekaisis kakls, glāzē silta ūdens ieber tējkaroti sāls un pustējkaroti kurkumas, samaisa. Skalo kaklu 3–4 reizes dienā.

• Kurkuma veicina vielmaiņas procesus – tātad palīdz cīņā ar lieko svaru.

• Ārstnieciskā nolūkā kurkumu iesaka lietot no 6 mēnešiem līdz gadam, pievienojot zupām, rīsu un dārzeņu ēdieniem, mērcēm, pienam un tā dzērieniem, kā arī tējkaroti pulvera divas reizes dienā ieņem starp ēdienreizēm, uzdzerot ūdeni.

Lai cik veselīga ir kurkuma, pārspīlēt ar tās lietošanu nedrīkst – dienā ieteicams uzņemt ne vairāk par 3 gramiem kurkumas.

• Visefektīvākais veids, kā uzņemt kurkumu, – uzvārot tēju, ko gatavo no kurkumas pulvera. Katliņā ielej 4 glāzes ūdens, uzvāra. Pievieno 1–2 tējkarotes kurkumas, uz lēnas uguns vāra aptuveni 10 minūtes. Dzer padzisušu pa glāzei 3 reizes dienā. Garšas uzlabošanai un uzsūkšanās veicināšanai tējai var pievienot:

• medu – tas vēl vairāk pastiprina tējas antibakteriālās īpašības,

• melnos piparus – tie veicina kurkumas uzsūkšanos un piedod tējai sildošu asumu.

• Tikpat efektīvs kā kurkumas tēja ir tās novārījums – tējkaroti kurkumas aplej ar glāzi ūdens, pavāra dažas minūtes. Dzer pa pusglāzei 3 reizes dienā.

Viskaraliskākā

Foto: SHUTTERSTOCK

Kardamona (Elettaria cardamomum) izcilās garšas un ārstnieciskās īpašības novērtētas jau izsenis. XVI gadsimta Eiropā sauja kardamona izmaksājusi vidēji pārtikuša pilsētnieka/lauksaimnieka gada algu. Tad arī kardamons iemantojis titulu «garšvielu karaliene», jo karaļa gods jau pirms tam piešķirts melnajam piparam.

Kardamona īpašo aromātu veido 25 ēteriskās eļļas, no kurām visspēcīgākā ir cineols. Auga sēklās ir kalcijs, fosfors, dzelzs, magnijs, cinks, C, PP, B1, B2, B6 vitamīns un citas vērtīgas vielas.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

Foto: SHUTTERSTOCK

• Kardamons stimulē kuņģa sulas sekrēciju, stiprina kuņģa muskuļus, attīra kuņģa-zarnu traktu un uzlabo gremošanu, novērš vēdera pūšanos.

• Tas labvēlīgi ietekmē nervu sistēmas stāvokli, mazinot spriedzi. Regulāri to lietojot, izzudīs depresija, uzlabosies smadzeņu darbība. No rīta pakošļājot pāris kardamona sēklu, uzlabojas noskaņojums un tāds saglabājas visas dienas garumā. Piedevām tiek novērsta nepatīkama elpa.

• Kardamons šķīdina organismā uzkrājušās gļotas.

• Regulāri lietojot kardamonu, normalizējas asinsrite, stabilizējas asinsspiediens un uzlabojas imunitāte. Ieteicams garšvielu iekļaut uzturā tiem, kuri cieš no sirds mazspējas.

• Kardamons pozitīvi ietekmē skrimšļu un locītavu veselību, palīdz cīņā ar reimatismu.

• Ieteicams dzert kafiju, kurai pievienots kardamons. Šāds dzēriens patīk nierēm, jo palīdz no tām izvadīt kalciju.

• Kardamons ir labs palīgs cīņā ar anēmiju.

• To izmanto, lai ārstētu mutes dobuma gļotādas un smaganu iekaisumu.

• Regulāri lietojot kardamonu, uzlabojas ādas stāvoklis – tā kļūst veselīgi skaista. Sejas krēms, kam pievienota kardamona ēteriskā eļļa, samazina grumbas un grumbiņas, tiek galā ar pigmentācijas plankumiem.

• Ķīnā kardamonu izmanto kā pretnovecošanās līdzekli, jo tas atjauno organismu šūnu līmenī.

• Lai novērstu sliktu dūšu, vemšanu, ieteicams nesteidzīgi pakošļāt kardamona sēklas.

• Kardamons kopā ar medu pozitīvi ietekmē redzi un centrālās nervu sistēmas darbību.

• Kardamons spēcina imunitāti, paaugstina organisma vispārējo tonusu. To ieteicams lietot saaukstēšanās profilaksei.

• Zinātniski pierādīts, ka kardamons, pateicoties spējai uzlabot vispārējo veselību, mazina diskomfortu onkoloģiskajiem pacientiem.

• Kardamons stiprina libido. Īpaši to iesaka lietot vīriešiem, jo kardamonā esošās vielas paaugstina potenci.

• Lai uzlabotu uroģenitālās sistēmas darbību, iesaka ēst kardamona sēklas ar banānu.

Foto: SHUTTERSTOCK

• Pēc saaukstēšanās ātrāk atgūties palīdz stipra melnā tēja, kurai pievienota šķipsna kardamona, sarkano piparu un kanēļa. Šādu tēju nedrīkst dzert tukšā dūšā. Tā uzlabo zarnu darbību, sasilda ķermeni, kā arī palīdz atbrīvoties no slimīgi uzmācīgas bada un letarģijas sajūtas. Turklāt šādas tējas lietošana palīdz samazināt lieko svaru.

• Imunitātes stiprināšanai un enerģijas palielināšanai pagatavo siltu tonizējošu dzērienu: pāris šķēlīšu citrona, smalki sagrieztu ingveru, dažus kardamona graudus vai šķipsnu kardamona pulvera aplej ar karstu ūdeni. Kad mazliet padzisis, pievieno tējkaroti medus.

• Lai novērstu nelabumu un mazinātu nogurumu, dzer zaļo tēju, kurai pievieno pāris krustnagliņu, kardamona graudiņu un svaigas vai kaltētas piparmētras lapas.

• Labs līdzeklis, lai atslābinātos no dienas laikā uzkrātā stresa un būtu labs miegs, ir kumelīšu tēja, kurai pievienota šķipsna kardamona.

Kardamona deva dienā nedrīkst pārsniegt 1/4 tējkarotes. Īpaši tas jāņem vērā tiem, kam ir paaugstināts asinsspiediens, gastrīts, kā arī alerģijas slimniekiem.

Visdārgākā

Foto: SHUTTERSTOCK

Safrāns (Crocus sativus), arābu valodā za’farān, nozīmē “dzeltenais”, un no šā vārda arī cēlies pasaulē visdārgākās garšvielas nosaukums. Mūsdienās kilograms sa­frāna maksā ap 10 000 eiro. Tam ir pamatots iemesls: lai iegūtu gramu safrāna, nepieciešami 150 safrāna krokusu ziedu, jo no viena zieda iegūst tikai trīs drīksnas. Turklāt to ievākšana ir roku darbs.

Persiešu tradicionālajā medicīnā safrānu lieto pret depresiju. Jau senos laikos safrānu lietojuši vecuma aizkavēšanai un plānprātības novēršanai, uzskatījuši, ka tas spēj atgriezt jaunību gan ķermenim, gan prātam.

Ķīnas tradicionālajā medicīnā safrānu izmanto organisma stiprināšanai, Tibetā pievieno kvēpināšanas nūjiņām, bet arābu medicīnā valda pārliecība, ka šī garšviela tonizē sirdsdarbību, rada prieku un labsajūtu. Indijas tradicionālajā medicīnā safrānu iesaka lietot dzimumtieksmes pastiprināšanai, taču ieteikumu pavada piebilde: pārdozējot tas var būt indīgs.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

• Safrāna tēju ar panākumiem lieto mērenas, vieglas depresijas ārstēšanai – tā lieliski palīdz mazināt stresu un satraukumu. Tēju pagatavo, 2–3 safrāna drīksnas (1 g safrāna ir 400–450 drīksnu) aplejot ar verdošu ūdeni. To mēdz dēvēt par “šķidro sauli”, jo tēja tonizē organismu, uzlabo noskaņojumu, rosina pozitīvas emocijas. Tāpēc safrāna tēju ieteicams lietot cilvēkiem, kas nekādi netiek galā ar sevi, pastāvīgi nervozē. Mūsdienu pētījumi apliecina, ka safrāns spēj dabiski paaugstināt serotonīna jeb tā sauktā laimes hormona līmeni. Turklāt eksperimentos pierādīts, ka safrāna ekstrakts darbojas labāk par dažiem antidepresantiem, jo ne tikai paaugstina serotonīna līmeni, bet arī samazina iekaisumus.

• Tas labvēlīgi ietekmē acu veselību, neļaujot makulā veidoties deģeneratīvām pārmaiņām.

• Safrāns stimulē smadzeņu darbību, uzlabo koncentrēšanās un reakcijas spēju. Metabolīts krocīns, kas safrānam piešķir oranžo krāsu, aktivizē atmiņu un novērš smagas vai dullas galvas sajūtu.

• Safrāns atvieglo Alcheimera slimības norisi I un II stadijā. Tā aktīvās vielas stimulē nervu audu atjaunošanos un līdzsvaro centrālās un veģetatīvās nervu sistēmas darbību.

• Regulāri lietojot safrānu, var panākt ātrāku atveseļošanos pēc insulta, jo safrāns uzlabo smadzeņu apgādi ar barības vielām un komponentiem, kas veicina smadzeņu funkcijas.

• Imūnsistēmas stiprināšanai katru dienu izdzer glāzi silta piena vai ūdens ar šķipsniņu safrāna.

• Pie urīnpūšļa iekaisuma 3 reizes dienā pirms ēšanas dzer nedaudz ar ūdeni atšķaidītu dzērveņu sulu, kurai pievieno šķipsniņu safrāna.

No vēstures

• Laikā, kad safrāns tika vērtēts augstāk par zeltu, vienkāršiem ļaudīm to lietot bija aizliegts.

• Senatnē safrānu ņēmuši līdzi karagājienos, jo ievērots, ka, brūces, uz kurām tas uzkaisīts, ātri aizvelkas un rētas pēc tam tikko pamanāmas.

• Jau Avicenna (ap 980–1037) teicis, ka safrāns apskaidro redzi.

• Mūsdienu zinātnieki pārliecinājušies, ka safrāna aktīvās vielas stimulē smadzeņu šūnu aktivitāti un tām piemīt pretiekaisuma un pretvēža īpašības.