Dažviet rinda līdz nākamā gada janvārim… Cik ātri un par kādu cenu pieaugušie Latvijā var tikt pie zobārsta?







Nesen no kādas LA.LV lasītājās saņēmām ziņu par to, ka viņai, dzīvojot laukos, ir ļoti sarežģīti tikt pie zobārsta salīdzinoši īsā laikā. “Nesen no zobu higiēnista saņēmu norādes doties pie zobārsta salabot zobos radušos caurumus. Sacīts, darīts! Kā apzinīgs cilvēks uzreiz arī mēģināju pierakstīties pie speciālista, bet tad sastapos ar mokošo realitāti – zobārsts pieejams tikai pēc diviem mēnešiem!” stāsta sieviete.

“Es dzīvoju mazā lauku rajonā, tuvākā pilsēta ir 30 km attālumā. Tur ir dažas zobārstniecības, bet tikt pie zobārsta uzreiz nevar, jo mana situācija nav akūta. Saprotu, ka caurumi zobos nav pieteikami nopietns iemesls, lai tūliņ tiktu pie daktera, bet vai tiešām rindā jāgaida 2 mēneši? Vai Latvijā visur zobārsti ir tik grūti pieejami?” neizpratnē ir LA.LV lasītāja.

Tieši tāpēc LA.LV veica mini pētījumu, lai noskaidrotu, cik ātri un par kādu samaksu Latvijā pieaudzis cilvēks var tikt pie zobārsta konsultācijas gadījumā, ja situācija nav akūta.

Vispirms mākslīgajam intelektam tika lūgts atlasīt 5 Rīgā un 5 Latvijas reģionos esošas zobārstniecības. Pēc tam notika saziņa ar katru no 10 izredzētajām klīnikām un to mājaslapu pētīšana, lai noskaidrotu, kad un par kādām naudiņām iespējams tikt pie profesionāļa.

Sazinoties ar atlasītajām zobārstniecībām, tapa skaidrs, ka Rīgā tikt pie zobu speciālista ir krietni vieglāk, nekā reģionos. Galvaspilsētas klīnikas piedāvāja konsultāciju jau tajā pašā vai nākamajā dienā!

Savukārt zobārstniecības, kas atrodas citviet Latvijā (Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Talsos, Daugavpilī) jau varētu būt grūtāk pieejamas akūtos gadījumos. Jāatzīmē, ka Liepāja gan piedāvāja ātru variantu – nākamo dienu, bet pārējām klīnikām plānotāji bija jau pilnāki.

Uzrunātā Jelgavas prakse pedāvāja konsultāciju pēc divām nedēļām, Valmierā pēc trim nedēļām, bet Daugavpilī pēc mēneša.

Šķiet, ka vistrakāk ir atrasties Talsos, ja vēlas tikt ātri pie zobārsta, jo vismaz LA.LV uzrunātā zobārstniecība kā tuvāko datumu piedāvāja nākamā gada janvāra beigas!

Savukārt, runājot par pakalpojumu cenām, tur izsekot līdzi situācijai un salīdzināt visas klīnikas nav tik vienkārši. Proti, katrai zobārstniecībai ir savs cenrādis, kur pakalpojumu komplekts un cena par to katrā vietā var nedaudz atšķirties. Turklāt salīdzināt iespējams tikai ārsta konsultācijas cenas (pie šīs summas katram pacientam nāk klāt vēl individuāla maksa, atbilstoši tam, ko zobārsts ir darījis. Piemēram, cik un kuriem zobiem uzlicis plombes.)

Vadoties pēc cenām par konsultāciju, jāsaka, ka kopumā cenas ir visai līdvērtīgas kā Rīgā, tā citviet Latvijā. Ja nu vienīgi Rīgā atsevišķās vietās nedaudz dārgāk. Tās svārstās no 30 līdz 70 eiro Rīgā, un no 25 līdz 40 eiro reģionos.

Zemāk norādītas aptaujātās zobārstniecības un to piedāvātais tuvākais pieraksts pie zobārsta. Tāpat blakus norādīta cena par konsultāciju pie zobārsta.

Jāpiebilst, ka cenas lielākajai daļai ņemtas no klīniku mājaslapās ievietotā cenrāža un ir aptuvenas, jo katram pacientaem, atkarībā no zobu stāvokļa, var būt nepieciešams veikt savādākas darbības. Tāpat atsevišķām klīnikām sākuma cena nav norādīta vispār, jo tur cenu speciālists nosaka tikai pēc konsultācijas.

Rīgas zobārstniecības:

1. “Sky Dream Clinic” – piedāvā jau nākamajā dienā; sākot no 54,90 eiro;

2. Klīnika “Denta” – piedāvā nākamajā dienā; sākot no 40 eiro;

3. Zobārstniecība “Veselības centrs 4” – tajā pašā dienā; sākot no 30 eiro;

4. Zobārstniecība “Apines klīnika” – tajā pašā dienā; sākot no 60 eiro;

5. Zobārstniecības klīnika “Adenta” – tajā pašā dienā; sākot no 69 eiro.

Zobārstniecības reģionos:

1. Zobārstniecība “Libau Dental” Liepājā – piedāvā jau nākamajā dienā; sākot no 35 eiro;

2. “Margaritas Aidenzones zobārstniecības prakse” Jelgavā – pēc trim nedēļām; nav konkrēta sākuma cena, to nosaka individuāli;

3. Zobārstniecības klīnika “Dina” Valmierā – pēc divām nedēļām; sākot no 40 eiro;

4. “3Z” zobārstniecība Talsos – janvāra beigas ; nav konkrēta sākuma cena, to nosaka individuāli;

5. “Diadent stomatology” zobārstniecība Daugavpilī – pēc mēneša; sākot no 35-40 eiro.

Skaidrojam, ka šādas ātrākās vizītes klīnikas piedāvāja attiecīgi tajā brīdī, kad ar tām sazinājāmies. Iespējams, zvanot citā dienā, piedāvātais tuvākais laiks var atšķirties.