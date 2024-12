Foto – Evija Trifanova/LETA

Gan garšīgi, gan veselīgi: uztura speciālists nosauc labāko alternatīvu biezpienam







Šis variants ir tikpat veselīgs, taču daudz pievilcīgāks garšas ziņā.

Biezpiens noteikti ir viens no veselīgākajiem piena produktiem un svarīgs olbaltumvielu avots. Tomēr, saskaņā ar uztura speciālistes Annijas Ngienas (Annie Nguyen) teikto, ir viens alternatīvs variants, kas ir tikpat veselīgs, bet daudz pievilcīgāks garšas ziņā.

Un tas ir – “Ricottas” siers.

“Ricottas” siers atšķiras ar to, ka to ražo no sūkalām. Tas ir mīksts, maigāks, krēmīgākas konsistences un tam ir mazāk sāls nekā citiem siera veidiem. Tajā pašā laikā tas ir kaloriskāks, jo tajā ir lielāks tauku saturs: pusglāze pilnpiena “Ricottas” satur aptuveni 200 kaloriju un 14 gramus tauku, salīdzinot ar 110 kalorijām un 5 gramiem tauku biezpienā. Taču olbaltumvielu daudzums ir līdzīgs: 10 grami “Ricotta” un 12,5 grami – biezpienā. Sierā ir arī ievērojami mazāk nātrija, mazāk cukura un vairāk kalcija nekā biezpienā.

Jūs varat nedaudz samazināt tauku un kaloriju daudzumu, izvēloties daļēji vājpiena vai vājpiena “Ricottu”.

Siera garša ir daudzpusīga, tāpēc to var izmantot gan saldos, gan sāļos ēdienos. Brokastīs uzsmērējiet to uz grauzdiņiem! Ēdot brokastis ar augstu olbaltumvielu saturu, jūs labvēlīgi ietekmējat fizisko un garīgo veselību, palielināt sāta sajūtu un uzlabojat garīgās funkcijas.

Tāpat to var izmantot gandrīz visur, kur izmanto jogurtu: smūtijos, mērcēs. Jūs varat to saputot, lai iegūtu vēl gludāku tekstūru, vai arī izcept, jo “Ricottas” siers vienlīdz labi garšo gan karsts, gan auksts.