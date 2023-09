Jautā skatītāja: Kāpēc ārsts izraksta zāles, kuras vairs nav pieejamas? Ieteikt







Kāpēc ārsts izraksta medikamentu noteiktā devā, bet tas aptiekās nav nopērkams un noliktavās arī neesot, TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja jautā Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājai, Saeimas deputātei Līgai Kozlovskai (ZZS).

Uz jautājumu, vai ģimenes ārsti neredz, ka zāļu reģistrā konkrētās zāles vairs nav, Līga Kozlovska atbild apstiprinoši: “Tā ir. Neloģiski, bet kopš tagad atkal darbojos Saeimā, tas ir viens no mūsu Sabiedrības veselības apakškomisijas jautājumiem. Jau no šī gada sākuma un tagad rudens sesijā mēs turpināsim šo jautājumu.”

“Diezgan daudz zāļu aiziet prom no Latvijas. Tās aiziet prom tirgus cenas dēļ. Līdz ar to tā nereģistrējas un varbūt paliek citas kompānijas nosaukums ar to pašu aktīvo vielu. Pašreiz mēs visi esam tādā situācijā – pacienti ir pieraduši pie viena zāļu nosaukuma un tas ne vienmēr ir orģinālais, bet ģenēriskais, bet vienalga pat to viņi nevar dabūt, jo viss atkal mainās,” turpina skaidrot Kozlovska.

Runājot no ģimenes ārsta skatpunkta, Līga Kozlovska norāda, ka ārstam vieglāk ir izrakstīt recepti ar aktīvo vielu, nevis konkrētu zāļu nosaukumu.

“Zāles ir tās pašas, bet nosaukums ir cits. Pagaidām mēs ar šo izcīnīties nevaram,” piebilst viņa.