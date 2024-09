Foto: SHUTTERSTOCK

Eksperti ir brīdinājuši, ka avokado ir būtisks migrēnas izraisītājs. Avokado ir viens no populārākajiem augļiem kā uzturvielu avots, turklāt tas ir arī ārkārtīgi daudzpusīgs produkts.

Bieži reklamēts kā superēdiens, avokado ir izpelnījies plašu uztura speciālistu cieņu. Tomēr cilvēkiem ar noteiktām veselības problēmām šis auglis var radīt ievērojamu risku.

Avokado lietošana var izraisīt alerģiju

Cilvēkiem ar alerģiju pret lateksu ir lielāka iespēja saslimt ar tā saukto lateksa augļu sindromu, kas izraisa reakciju, lietojot pārtiku, kas satur noteikta veida olbaltumvielas, kuras iegūst no kaučuka koku sulām. Avokado ir tikai viens no šiem pārtikas produktiem. Saskaņā ar Amerikas Astmas un alerģijas fonda (Asthma and Allergy Foundation of America) datiem 30-50 % cilvēku, kuriem ir alerģija pret lateksu, piemēram, dažiem medicīnas cimdiem un zobārstniecības produktiem, var attīstīties šis sindroms.

Problēmas pazīmes imitē tradicionālās alerģiskās reakcijas, tostarp ādas diskomfortu, pietūkumu un sāpes vēderā.

Avokado var mijiedarboties ar asinis šķidrinošiem medikamentiem

Cilvēkiem ar priekškambaru fibrilāciju jeb mirdzaritmiju, asins recēšanas traucējumiem vai citādi pakļautiem asins recekļu veidošanās riskam parasti izraksta asins šķidrumu šķidrinošus medikamentus, lai novērstu to veidošanos. Lai efektīvi darbotos, asins šķidrinātāji samazina K vitamīna iedarbību organismā, kas savukārt palēnina asins recēšanas spēju.

Lai gan avokado pats par sevi nav no visiem augļiem visbagātākais ar K vitamīnu, viena 100 gramu avokado porcija satur 18 % no diennakts vitamīna vērtības. Tāpēc ārsts var ieteikt ierobežot K vitamīnu saturošu pārtikas produktu lietošanu, jo tie var neitralizēt medikamentu iedarbību un potenciāli samazināt to efektivitāti.

Avokado esošais kālijs var būt kaitīgs cilvēkiem ar nieru slimībām

Cilvēkiem vēlīnā nieru slimības stadijā ir grūtības filtrēt kāliju. Tas var izraisīt tā uzkrāšanos asinsritē, kas var izraisīt bīstamu līdzsvara traucējumu organismā, ko sauc par hiperkaliēmiju. Lai gan pats stāvoklis nav pārāk izplatīts, pacientiem ar progresējošu nieru slimību “līdz pat trīs reizes lielāka iespēja” saslimt ar šo slimību.

Cilvēkiem ar gremošanas problēmām var rasties problēmas

Avokado var saturēt daudz uzturvielu, taču tie var būt bīstami cilvēkiem, kuri ievēro diētu ar zemu īso ķēžu ogļhidrātu saturu, kas dažiem cilvēkiem var būt grūti sagremojami. Tas var izraisīt tādus simptomus kā gāzu veidošanās, vēdera uzpūšanās, aizcietējums, caureja un vispārēji kuņģa darbības traucējumi.

Avokado sastāvā esošais tiramīns var izraisīt migrēnu

Avokado ir būtisks migrēnas izraisītājs. Vainīgs ir tiramīns, augļos esošā aminoskābe, kas var izraisīt diskomfortu.

Avokado esošie tauki var pastiprināt grēmas

Avokado var būt vainīgi pie nepatīkama skābes atvilkuma lēkmes. Ja jums ir gastroezofageālā refluksa slimība jeb GERL, tas var ļoti apgrūtināt jūsu kuņģi.

Personām, kas lieto medikamentus pret hipertensiju, nevajadzētu ēst avokado

Tā kā avokado ir bagāti ar kāliju, cilvēkiem, kuri lieto beta blokatorus vai AKE inhibitorus, nevajadzētu to ēst pārāk daudz.

