Kardiologs: Smiekli ir ārkārtīgi labvēlīgi sirdij, dienā vismaz 30 minūtes ir jāsmaida! 0

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LA.LV
11:38, 4. augusts 2026
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Dedzinošas sāpes krūšu kurvī fiziskas slodzes vai stresa laikā, kas var radīt sāpes pat žoklī, slikta dūša, aizdusa, auksti sviedri – šie vien ir daži no simptomiem, kas liecina par problēmām ar sirdi. Taču, kā izrādās, viens no visvienkāršakajiem veidiem, kā uzlabot sirds veselību, ir … smiekli – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, 15.Saeimas vēlēšanās kandidēs no “Apvienotā saraksta” Andris Skride.

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Profesors skaidro, ka nereti sirds nekādus signālus nesūta, tāpēc, ja profilaktiski netiek veikti izmeklējumi, cilvēks pat gadu desmitiem var nezināt un nejust, ka viņam palēnām aizkaļķojas sirds asinsvadi, kas var novest pat pie infarkta. Tāpēc regulāras sirds pārbaudes ir svarīgas ikvienam, kurš sasniedzis 40 gadu vecumu. Kardiologs arī skaidro, ka to, vai pastāv riski saslimšanai ar sirds asinsvadu slimībām, var aprēķināt tīri matemātiski.

“Tas prasa vienu minūti. Ir jāzina cilvēka asinsspiediena rādītāji, holesterīns, vecums, dzimums, smēķētājs vai nesmēķētājs… Šos parametrus kopā saliek SCORE kalkulatorā, kas ir medicīnisks rīks sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai, un tad tas parāda – sarkana bultiņa, tātad, pastāv riski vai zaļa, kas nozīmē, ka varam dzīvot ar smaidu tālāk.

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Vispār smiekli ir tas, kas pasargā un uzlabo sirdi. Jo cilvēks ir priekcīgāks, jo sirdij labāk! Ar ko tas izskaidrojams? Smaidot izdalās labie hormoni endorfīni (organisma dabiskie pretsāpju līdzekļi un noskaņojuma uzlabotāji, kas mazina sāpes un rada labsajūtu) un samazinās stresa hormoni – kortizols, adrenalīns.

Tāpēc tāpat kā katru katru dienu cilvēkam 30 minūtes ir jāstaigā, tā 30 minūtes arī būtu jāsmaida, jo smaidot izdalās arī slāpekļa oksīds un tas ir tas, kas paplašina mūsu asinsvadus,” tā Skride piebilstot, ka cilvēki, kuri dzīvo ar smaidu, dzīvo ilgāk.

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