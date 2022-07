Ilustratīvs foto

Ledusskapī uzglabājamas arī noteiktas zāles







Nav noslēpums, ka vasaras sezonā daudziem pārtikas produktiem, piemēram, pienam, maizei, ir tendence sabojāties ātrāk, kaut arī tos glabājam ledusskapī. Īpaši uzglabāšanas noteikumi ir dažādiem medikamentiem. Uzklausām uztura speciālistu un „Mēness aptiekas” farmaceites padomus, kā vasarā vislabāk būt draugos ar ledusskapi.

Ledusskapī svarīga tīrība un kārtība

“Lai gan produktu un ēdienu uzglabāšana ir bijusi aktuāla jau kopš senseniem laikiem, par ledusskapjiem mūsdienu veidolā sāka domāt tikai 19. gadsimta vidū, un plašākai sabiedrībai tie kļuva pieejami vien 20. gadsimtā. Tomēr nemainīgi visos laikos bijis svarīgi produktus lietot pēc iespējas vairāk tad, kad ir to sezona. Tas nozīmē, ka nevajadzētu veidot lielus uzkrājumus un vienmēr jāseko līdzi, vai produkti, kas glabājas ledusskapī, nav sākuši bojāties,” saka uztura speciāliste Anita Baumane.

To, cik ātri produkts sabojājas, ietekmē skābeklis, temperatūra un laiks “Viens faktors, ko var kontrolēt, ir mikroorganismi – baktērijas un pelējums, kas var veidoties ne tikai uz pārtikas, bet arī ledusskapī. Tāpēc vēlams ik pa laikam kārtīgi iztīrīt ledusskapi, kaut vai izmantojot siltu ūdeni un etiķa šķīdumu, kas ne tikai attīra, bet arī neitralizē nepatīkamu aromātu. Ieteicams sagrupēt līdzīgus produktus, katrai grupai piešķirot savu plauktu. Tad būs vieglāk saprast, kas atrodas ledusskapī, un kontrolēt pārtikas krājumu, samazinot bojāto produktu daudzumu,” papildina Anita Baumane.

Ledusskapī – arī noteiktas zāles

“Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka norāda, ka dažus medikamentus noteikti vajadzētu uzglabāt ledusskapī, taču saldēt zāles gan nedrīkst. “Galvenokārt ledusskapī uzglabājamas būs bezrecepšu ziedes, arī atsevišķi pilieni, kuru uzglabāšanas temperatūra ir noteikta līdz +15 grādiem. Šiem preparātiem vasaras periodā īstā vieta ir ledusskapī. Ir arī vairāki recepšu medikamenti, piemēram, insulīns, ko nepieciešamas uzglabāt ledusskapī.

Medikamenti, kas glabājami ledusskapī, jāievieto plastmasas kastītē vai noslēgtā maisiņā, lai tos neietekmētu mitrums. Tie jātur atsevišķi no produktiem, vēlams medikamentiem ierādot īpašu nodalījumu un pārliecinoties, ka tie nav pieejami bērniem,” atgādina farmaceite. Svarīgi ir vienmēr iepazīties un sekot medikamentu ražotāju norādījumiem par ieteicamajiem zāļu uzglabāšanas apstākļiem.

Produktus arī sasaldējam

Uztura speciāliste Baiba Iskrova norāda, ka gandrīz visus produktus var saldēt, tā pagarinot to uzglabāšanas laiku un izveidojot arī nelielas rezerves, ko izmantot maltītei, produktus atsaldējot. “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka piebilst, ka ar saldētiem produktiem ir jāuzmanās – vienreiz atsaldētu produktu atkārtoti saldēt nevajag, jo mazinās tā uzturvērtība un palielinās kaitīgo mikroorganismu savairošanās risks. Drošībai uz produkta iepakojuma ieteicams veikt atzīmi, kad tas ir sasaldēts.

Ko un kā tad saldēt?

Zivis

“Saldēšana ir labākais zivs ilgtermiņa uzglabāšanas veids, turklāt, zivi uzglabājot saldētavā, var izvairīties no veselībai nelabvēlīgiem mikroorganismiem. Ja zivi saldē, uzturvērtība mainās maz. Zivs ir vērtīga, galvenokārt pateicoties polinepiesātinātajām taukskābēm, kā arī olbaltumvielām, kas viegli asimilējas,” skaidro Baiba Iskrova.

Malta gaļa

Malta liellopu gaļa bojājas ātrāk nekā veseli liellopu gaļas gabali, jo lielākā daļa tās virsmas ir pakļauta skābekļa iedarbībai. Malto gaļu var sasaldēt, sadalot porcijās, ietinot plēvē vai ieliekot ledus formiņās (beidzot noder!) un pārklājot ar pārtikas plēvi. Ja gaļā ir baktērijas, uzglabājot saldētavā, tās neattīstās, taču arī neiet bojā. Uzglabājot saldētu gaļu mazliet ilgāk nekā ieteicams, tā nekļūst nelietojama vai bīstama veselībai, taču zūd garšas īpašības. Pareizi iepakotu malto gaļu var uzglabāt saldētavā līdz četriem mēnešiem.

Maize

Laikus neapēsta maize bieži vien sapelē, maizē esošās olbaltumvielas, ūdens, ogļhidrāti ir labvēlīga vide pelējuma attīstībai, atgādina Baiba Iskrova: “Lai mājas apstākļos pasargātu maizi no pelējuma, tā jāglabā viegli mazgājamā, slēgtā traukā vai maizes kastē. Ja tomēr mājās maizes ir par daudz un ir skaidrs, ka tuvākajās dienās neizdosies apēst, to var likt saldētavā. Izņemot no saldētavas, maizi var likt cepeškrāsnī vai tosterā bez atkausēšanas.”

Vārīti rīsi

Uzvārot vairākas porcijas rīsu, tos droši var atdzesēt un sasaldēt. Atkausētus rīsus var cept, izmantot zupās vai sautējumos. Dienvidkorejā veikts pētījums atklāja, ka daudzi patērētāji pamana tikai nelielas atšķirības saldētu vai svaigi vārītu rīsu aromātā, tekstūrā un garšā.

Dārzeņi

Pirms saldēšanas ieteicams dārzeņus nosusināt. Sasaldējot dārzeņus, ūdens, kas ir to sastāvā, kristalizējas, plīst šūnapvalks un šūnas membrāna, kas liek dārzeņiem kļūt mīkstiem un zaudēt uzturvielas. Taču to var atrisināt, dārzeņus blanšējot, – uz dažām sekundēm iemērc dārzeņus verdošā ūdenī, lai dezaktivētu enzīmus, tad liek tos aukstā ūdenī, lai pārtrauktu vārīšanās procesu. Blanšējot tiek iznīcinātas baktērijas, nemainot produkta krāsu, garšu un konsistenci.

Ogas

Veidojot saldētu ogu uzkrājumus ilgākam periodam, vēlams tās sasaldēt uzreiz pēc novākšanas, lai saglabātu vitamīnus un minerālvielas.