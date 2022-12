Ilustratīvs foto

„Mēness aptieka": vīnu un dzirkstošo vīnu pirms Jaunā gada pērk par 50% vairāk nekā bezalkoholiskos dzērienus







Vīns un dzirkstošais vīns ir tie, ko Jaunā gada sagaidīšanas svinībām pamatā izvēlas iegādāties Latvijas iedzīvotāji, liecina „Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras „Norstat” decembrī veiktā aptauja, kurā to apstiprinājuši vairāk nekā puse – 55% respondentu. 33% iedzīvotāju teikuši, ka viņu izvēle būs svētku galdu papildināt ar bezalkoholiskajiem dzērieniem, bet 14% nav paredzējuši nekādu dzērienu iegādi.

60% no aptaujas dalībniekiem sievietes un 49% vīrieši norādījuši, ka Jaunā gada sagaidīšanas svinībām iegādāsies vīnu, dzirkstošo vīnu. Šāda izvēle ir populārākā vecuma grupā no 40-49 gadiem – šajā vecumā 63% respondentu izvēlas vīnu, dzirkstošo vīnu, piemēram, šampanieti. Tikmēr 18-29 gadu vecumā šie dzērieni ir mazāk aktuālie, tikai 49% Jauno gadu sagaidīs, svinībām izvēloties vīnu vai dzirkstošo vīnu. Reģionu griezumā šāda izvēle ir salīdzinoši līdzīga, un katrā no tiem vīnu vai dzirkstošo vīnu iegādāsies 50-56% iedzīvotāju.

33% aptaujāto sacījuši, ka iegādāsies bezalkoholiskos dzērienus, visvairāk – 47% respondentu to apstiprinājuši vecumā no 18-29 gadiem, tikai nedaudz mazāk – 41% vecumā no 30-39 gadiem, bet, piemēram, vecumā no 50-74 gadiem bezalkoholiskos dzērienus iegādāsies 22-26% aptaujas dalībnieku. Vispopulārāk Jaunā gada svinību galdu papildināt ar pirktiem bezalkoholiskajiem dzērieniem ir Pierīgā, kur tos iegādāsies 37% iedzīvotāju, tikmēr Kurzemē tikai 29%.

Dažādu alkoholisko dzērienu iegādi apstiprinājuši 22% respondentu, no kuriem 31% vīrieši un tikai 14% sievietes. Šāda izvēle ir populārākā vecumā no 18-29 gadiem – 29%, mazāk iecienīta 60-74 gadu vecumā – 16%. Ja Rīgā ar dažādiem alkoholiskajiem dzērieniem Jauno gadu gatavojas sagaidīt visvairāk – 26% iedzīvotāju, tad vismazāk Latgalē – 18%.

Liķieri vai degvīnu iegādāsies tikai 8% aptaujāto, no kuriem 13% vīrieši un 3% sievietes. Šāda izvēle populārākā ir Kurzemē, kur arī dzīvo visvairāk to, kuri Jaunā gada svinībām iegādāsies alu. Latvijā alus gan ir mazāk populārā izvēle Jaunā gada sagaidīšanai – tikai 4% teikuši, ka iegādāsies tieši šādu alkoholu.

14% aptaujāto iedzīvotāju neplāno iegādāties Jaunā gada svētkiem dzērienus un visvairāk tādu ir vecumā no 50-74 gadiem, kā arī visvairāk iedzīvotāju ar šādu izvēli – 23% dzīvo Zemgalē.

“Svētkos allaž svarīgi atcerēties, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai! Tradicionāli populāri Jaunā gada sagaidīšanai izvēlēties dzirkstošo vīnu, šampanieti, Latvijā attīstoties vīna kultūrai, arī tie bieži vien tiek iegādāti svinību galdam. Tomēr vīna un dzirkstošā vīna lietošana var arī sabojāt svētkus. Lai arī dzirkstošajos vīnos alkohola saturs ir salīdzinoši mazs, tos noteikti nevajadzētu piedāvāt nepilngadīgajiem, arī tiem, kuriem tuvu 18, tikai tāpēc, ka pieaugušie apkārt paceļ glāzes, sagaidot Jauno gadu; labāk svētkiem sagatavot vēl papildus interesantus – var arī dzirkstošus – bezalkoholiskos dzērienus. Tie noderēs arī autovadītājiem! Aptaujā redzams, ka minimāli, tomēr pirms Jaunā gada tiek pirkts arī alus, ko, iespējams, paredzēts lietot pirts apmeklējumā. Taču karsēšanās pirtī nebūtu savienojama ar alkohola lietošanu. Diemžēl alkohols svētkos daudziem saasina dažādas veselības problēmas un gada pirmajās dienās aptiekās ir pieprasīti antacīdie jeb skābi neitralizējošie līdzekļi kā arī fermentu preparāti un līdzekļi pret galvassāpēm. Nereti alkohola ietekmē tiek gūti arī dažādi savainojumi, uz aptieku nāk iegādāties arī plāksterus, pārsējus un citus aptiekas produktus traumu ārstēšanai,” norāda „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Ja grādīgie dzērieni lietoti

Svarīgi lietot daudz šķidruma un tikt galā ar galvassāpēm un nelabumu. Vēlams konsultēties ar farmaceitu, lai noskaidrotu ieteicamāko, kas no medikamentiem būtu lietojams, ņemot vērā katra veselības stāvokli. Farmaceite norāda trīs medikamentu grupas, kuru preparāti būtu lietojami:

skābi neitralizējoši jeb antacīdie līdzekļi, kam piemīt spēcīgas kuņģa-zarnu trakta gļotādu pārklājošas īpašības, tie ātri iedarbojas. Ir dažādas zāļu formas, kas apvieno neitralizējošo un adsorbtīvo darbību;

elektrolīti un minerālvielas vieglas līdz vidēji smagas dehidratācijas ārstēšanai (lai aizvietotu ūdens un elektrolītu zudumu organismā), arī dehidratācijas profilaksei, cukurs to sastāvā veicina ūdens un sāļu uzsūkšanos no zarnām;

fermentus/enzīmus lieto, lai nerastos smaguma, pilnuma sajūta un vēdera uzpūšanās, spiediens un pat sāpes, vēdera rūkšana un skaļi trokšņi, var lietot kopā ēdienreizi. Tie veicinās tauku, ogļhidrātu, olbaltumvielu sagremošanu un mazinās minēto simptomu rašanos.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” 2022. gada decembrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti snieguši atbildes, izvēloties vairākus atbilžu variantus.