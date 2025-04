Profesors Ainārs Rudzītis: Nodzīvot līdz 100 gadiem nav nekas neiespējams! Ieteikt







Autors: TV24

Laikā, kad populācija noveco lēnāk un pat oficiāli pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem cilvēks līdz 65 gadu vecumam skaitās jauns, problēmas ar medicīniskajām manipulācijām reto slimību ārstēšanā kļūst arvien lielākas. Par to TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta RSU profesors, Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis.

Runājot par reto slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu, ārsts skaidro, ka cilvēkiem, kuriem diagnosticēta kāda no retajām slimībām un nepieciešama operācija, rindā jāgaida ilgs laiks. Tas esot tāpēc, ka Latvijā tāpat kā citur pasaulē šādas operācijas tiek veiktas par valsts līdzekļiem un tikai tik, cik naudas piešķirts. “Ja līdzekļu būtu vairāk, ārstu kapacitāte ļautu operēt divreiz vairāk,” tā Rudzītis.

Profesors atzīst, ka cilvēki visā pasaulē noveco lēnāk, dzīvo ilgāk un mūsdienās 70-80 gadus vecs cilvēks tiek uzskatīts vien par briedumu sasniegušu personu. Līdz 65 gadiem, kā vēsta PVO, cilvēks tiek uzskatīts par jaunu un par vecumdienām varot runāt vien no 90 gadiem. Tajā pat laikā cilvēku, kuriem diagnosticē autoimūno saslimšanu, kļūst arvien vairāk. Uz jautājumu, vai ir kādas jaunas tendences šo slimību noteikšanā un ārstēšanā, ārsts atbild: “Jā, šo slimību kļūst vairāk, bet uzlabojas arī diagnostika un sapratne par šīm slimībām. Ir iespēja atšifrēt sīkāk, līdz ar to situācija uzlabojas.”

Ārsts atzīst, ka daudz tiek runāts par vakcīnu ietekmi uz reto slimību attīstību un cilvēki satraucas, vai kāda no vakcīnām, visbiežāk tiek minēta vakcīna pret Covid-19, neizraisa kādu no retajām slimībām. “Šis ir mūžīgais stāsts, bet jāsaka – statistika liecina, ka vakcīnas kopumā izdara daudz vairāk laba, izglābj dzīvības, nekā kaitē. Ja pārmet, ka vakcīnām ir blaknes, tad jāteic, ka arī medikamentiem tādas ir. Vakcīnas darbojas caur to, ka tiek aktivizēta imūnsistēma, līdz ar to var notikt pārmēru aktivizācija un, ja cilvēkam bijusi nosliece, vakcīna var būt kā trigers, kas izraisa autoimūno saslimšanu. Ir gadījumi, kad vakcīna nebūtu vēlama, bet katrs gadījums jāskata individuāli, nevar viennozīmīgi pateikt.”