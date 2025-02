pexels.com/cottonbro studio

Tā nebūt nav blonda! Eksperti nosaukuši kaitīgāko matu krāsu Ieteikt







Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka amonjaka jeb balinošās vielas neesamība matu krāsā to automātiski padara par mazāk kaitīgu un kvalitatīvu matu krāsu. Tomēr jaunākie zinātnieku pētījumi liecina, ka šī nav sliktākā sastāvdaļa, kas var apdraudēt jūsu matu veselību.

Eksperti norāda, ka krāsas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem, ne tikai no amonjaka klātbūtnes tajā. Speciālisti vērš īpašu uzmanību uz to, ka pārāk bieža matu krāsošana var būtiski kaitēt mūsu veselībai. Tāpēc, izvēloties matu krāsu, ieteicams rūpīgi izpētīt tās sastāvu, jo daži tās komponenti var ietekmēt ne tikai matu un galvas ādas veselību, bet arī veselību kopumā.

Eksperti uzskata, ka tumšās krāsas ir visbīstamākās veselībai, jo tās satur rezorcīnu jeb ķīmisku vielu, kas ir atrodama tikai tumšos krāsu toņos. Taču šis komponents ir ļoti toksisks un var izraisīt dažādas elpceļu alerģiskas reakcijas. Zinātnieki atklājuši, ka tas izraisa endokrīnās jeb hormonu sistēmas traucējumus. Kopš 2021. gada rezorcīns daudzās Eiropas valstīs ir iekļauts īpaši bīstamo vielu sarakstā, kas rada risku cilvēka veselībai.

