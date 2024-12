Foto. pexels.com/Towfiqu barbhuiya

Duša pilna matiem? Eksperti brīdina par infekciju, kas vēršas plašumā







Ādas sēnīte, kas var izplatīties ar slikti dezinficētām ķemmēm vai dvieļiem frizētavās, var izraisīt neatgriezenisku matu izkrišanu, brīdina dermatologi. Saskaņā ar jaunākajiem Apvienotās Karalistes frizētavu ziņojumiem, klientu galvās ir redzamas pazīmes tam, ka pieaug cirpējēdes gadījumu skaits.

Britu frizieri uzskata, ka infekcijas pieaugums ir saistīts ar to, ka arvien vairāk vīriešu izvēlas populārus matu griezumus — kad sāni ir noskūti īsi un garums ir atstāts uz augšu — “lētās un nekvalificētās” vietās, kur matu griešanai tiek izmantoti netīri instrumenti.

Šīs sēnīšu infekcijas pazīmes ir nieze, zvīņainas gredzenveida zonas, izciļņi uz ādas, kuru krāsa ir no sarkanas līdz baltai, brūnai vai pelēkai uz tumšās ādas, par to vēstī tabloīds DailyMail.

Taču tagad eksperti brīdinājuši par citu, mazāk zināmu infekcijas simptomu: matu izkrišanu, ko izraisa inficēti mati, kas ir trausli un viegli lūst.

Dažreiz infekcija var progresēt līdz pat sāpīgam, strutainam pietūkumam, kas jāārstē ar perorāliem medikamentiem, krēmi nav efektīvi. Svarīgi, lai ārstēšana tiktu uzsākta savlaicīgi, jo pretējā gadījumā matu izkrišana var kļūt pastāvīga. Tinea capitis var pārnēsāt starp cilvēkiem un dzīvniekiem.

Speciālisti mudina cilvēkus izvairīties no koplietošanas matu sukām, ķemmēm, cepurēm, dvieļiem un spilvendrānām. Tā kā sēnīte var dzīvot uz matu sukām un aksesuāriem, ārsti iesaka tīrīt šos priekšmetus vai iegādāties jaunus, lai izvairītos no atkārtotas infekcijas, un izvairīties no friziera apmeklējuma, līdz infekcija ir izzūd.

Maiks Teilors, kurš vada frizieru apmācības akadēmiju Pūlā, Dorsetā, sacīja, ka pēdējā laikā ir redzējis “daudz gadījumu”.