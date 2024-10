Ilustratīvs foto Foto-Fotolia

Vecāki, kuri zaudēja dēliņu, ar difterijas komplikācijām sirgstošās meitiņas atkal izņem no slimnīcas; BKUS neesot pamata vērsties policijā







Vecāki izņēmuši no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) abas meitas, kuras tur ārstējās no difterijas komplikācijām, LSM.lv apstiprināja slimnīcā. Atšķirībā no iepriekšējās reizes, 20. septembra, kad vecāki, pretēji ārstu viedoklim, aizveda bērnus no slimnīcas, šoreiz BKUS nevērsīsies Valsts policijā, jo ir citi apstākļi, vēsta LSM.lv.

“Mūsu ārstu viedoklis ir tāds, ka bērniem jāatrodas stacionārā, taču vecāki nolēmuši, ka neuzticas mūsu ārstiem un ārstēsies citur, un lēma, tā kā likums ļauj viņiem lemt, – atteikties no ārstēšanas, un devās prom,” stāstīja Bērnu slimnīcas sabiedrisko attiecību pārstāve Dace Ševčenko. Šoreiz slimnīca policijā neplāno vērsties, jo šoreiz situācija ir atšķirīga, pēc slimnīcas pārstāves teiktā, “bērnu dzīvībai tūlītējs risks nav tik augsts” kā pagājušajā reizē. Tiesa, slimnīcas ārsti uzskata, ka bērniem jāārstējas stacionārā.

“Iepriekšējā reizē arī viņi nebija korekti veikuši procesu, kā jāatsakās no ārstēšanās – vienkārši paņēma bērnus un devās projām. Un tobrīd risks bija ļoti augsts, ka tas var beigties slikti. Tāpēc mēs darījām to, kas mums jādara pēc likuma, – mums jāvēršas policijā.

Šajā gadījumā process ir korekts, viņiem izskaidroti riski, sniegtas rekomendācijas, un viņi parakstījuši atteikumu no ārstēšanās,” norādīja Ševčenko un piebilda, ka tās ir viņu tiesības.