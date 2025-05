Foto: Bbernard/SHUTTERSTOCK

Viena ēdienreize pie grila, un bērns var nonākt intensīvajā terapijā. Kas pie tā vainīgs?







Gatavojaties iztīrīt grilu vasarai? Ir oficiāli sākusies pagalma pikniku sezona. Bet grilla tīrīšanas birstīte var izraisīt dzīvībai bīstamus ievainojumus, un jūs pat vairākas dienas varat nezināt, ka esat ievainots, vēsta portāls Today.

Stiepļu birstes grila tīrīšanai var šķist efektīvs veids, kā atbrīvoties no piedegušiem netīrumiem un taukiem pirms cepšanas, taču tās var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Daži eksperti šādas birstes uzskata par tik bīstamām, ka iesaka tās nekavējoties izmest. Kāpēc?

Pat ja šīs birstes tiek lietotas pareizi, to metāla sari var nolūzt un iestrēgt grila režģos vai citās virsmās, no kurienes tie var nonākt ēdienā. Norijot, stiepļu sari var izraisīt dažāda smaguma ievainojumus un pat dzīvībai bīstamas komplikācijas. Piemēram, 2016. gada pētījumā, kas publicēts žurnālā “Otolaryngology–Head and Neck Surgery“, tika lēsts, ka no 2002. līdz 2014. gadam aptuveni 1700 cilvēku nonāca neatliekamās palīdzības nodaļās stiepļu birstes izraisītu traumu dēļ. Visbiežākie ievainojumu rajoni bija mutes dobuma aizmugure, tostarp kakls, mutes augšadaļa un mēle.