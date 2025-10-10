LED spuldžu gaisma nopietni apdraud veselību? Atklāti satraucoši, slēpti riski 0
Pāreja no vecajām kvēlspuldzēm uz energoefektīvām LED lampām ir videi draudzīga, taču tā nāk ar slēptiem veselības riskiem, kas saistīti galvenokārt ar zilo gaismu (blue light), ko šīs spuldzes izstaro, par to plašāk raksta DailyMail. Zinātnieki brīdina, ka ilgstoša zilās gaismas iedarbība īpaši vakaros un naktī, traucē bioloģisko pulksteni (circadian rhythm), nomāc melatonīna hormona ražošanos un var veicināt dažādu slimību attīstību.
Saskaņā ar vairākiem pētījumiem, tostarp no Amerikas Medicīnas asociācijas (AMA) un Eiropas Komisijas, LED gaismas, kas bagātas ar zilo spektru (apmēram 460–495 nm viļņiem), var palielināt risku ne tikai miega traucējumiem, bet arī nopietnākām problēmām, piemēram, 2. tipa diabētam, aptaukošanās un pat demencei.
Šie efekti pastiprinās, ja gaisma tiek izmantota vakaros, kad organisms sagaida tumšāku vidi.
Lai gan LED ir energoefektīvas, eksperti iesaka vakaros izmantot siltākas gaismas (ar mazāku zilo spektru), zilo gaismu blokējošus filtrus uz ekrāniem vai tradicionālās spuldzes.
Eiropas Padome un AMA aicina ražotājus izstrādāt “cilvēkam draudzīgākas” LED, un dažās valstīs jau samazina zilo gaismu ielu apgaismojumā.
Tomēr pētījumi uzsver, ka akūti bojājumi no LED nav pierādīti, bet ilgtermiņa ietekme uz veselību ir satraucoša, it īpaši vecākiem cilvēkiem.