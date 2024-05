Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

6 padomi senioriem, lai pareizi lietotu medikamentus un nekaitētu savai veselībai Ieteikt







Medikamenti ir paredzēti tam, lai uzlabotu cilvēka veselību un labsajūtu, taču to efektivitāte ir atkarīga no to atbildīgas lietošanas, sekojot ārstu un farmaceitu norādēm. Pasaules Veselības organizācija (PVO)norāda, ka nedroša un nepareiza zāļu lietošana ir galvenais cēlonis veselības kaitējumam visā pasaulē.

Reklāma Reklāma

Seniori ir iedzīvotāju grupa, kura medikamentus lieto visvairāk, tāpēc tieši viņiem pareizai zāļu lietošanai vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību. Dažādi faktori kā aizmāršība, vairāku medikamentu lietošana vienlaicīgi un nepietiekama izpratne par zāļu lietošanas nepieciešamību, senioriem var radīt risku veselībai un labsajūtai. Ar ieteikumiem kā veicināt pareizu zāļu lietošanu senioru vidū, portālam LA.LV stāsta “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.

Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja*, kurā tika aptaujāti 6 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem, rāda, ka visvairāk ārsta izrakstītus medikamentus lieto vecāka gadagājuma iedzīvotāji (vecumā no 65 gadiem – 80,3 %). Aptauja arī liecina, ka, pieaugot vecumam, palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto ārsta izrakstītas zāles.

Recepšu medikamentus lieto 17,8 % jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem, turpretim senioru vidū (vecumā no 75 gadiem) patēriņš ir 4,8 reizes lielāks – recepšu medikamentus lieto 86,1 % senioru. Seniori ir arī tā iedzīvotāju grupa, kurā medikamentu patēriņš ir palielinājies visstraujāk gada laikā – no 79,1 % līdz 86,1 % jeb par 7 procentpunktiem.

Medikamentu lietošanas tendences

“Mūsu pieredze liecina, ka Latvijā seniori iedalās divās kategorijās pēc medikamentu lietošanas: labi informētie un tie, kuriem trūkst zināšanu. Tāpat aizvien var novērot tendenci baidīties no medikamentu lietošanas, kas bieži vien izriet no maldīgiem priekšstatiem par to ietekmi. Šīs bailes veicina dažādi aizspriedumi un bažas par iespējamām blakusparādībām, kas uzskaitītas zāļu lietošanas instrukcijās,” norāda farmaceite Melberga.

Turklāt vecāka gadagājuma cilvēki, izvēloties medikamentus, mēdz paļauties uz ģimenes vai paziņu padomiem, nevis konsultējas ar veselības aprūpes speciālistiem. “Vēl joprojām ir gadījumi, kad seniors nav pareizi izrēķinājis, cik ilgam laikam viņam pietiks medikamenti, kas beidzas ar to, ka zāļu lietošana periodiski tiek pārtraukta,” stāsta “Euroaptieka” farmaceite Melberga.

Medikamenti. Publicitātes foto.

Kas jāņem vērā lietojot medikamentus?

Seniori nereti lieto vairākas zāles vienlaicīgi dažādām veselības problēmām. Ja netiek ievērotas vairāku zāļu lietošanas instrukcijas, ko norādījis ārsts vai farmaceits, var tikt mazināta vai pastiprināta zāļu iedarbība, rezultējoties ar potenciāli saasinātām esošajām veselības problēmām vai jaunām komplikācijām.

Tāpat nekādā gadījumā nedrīkst lietot medikamentus, kas ir izrakstīti citai personai un nedrīkst dot savus medikamentus citiem. Jāatzīmē, ka svarīgi ir ņemt vērā medikamentu derīguma termiņus, jo medikamenti, kuru termiņš ir beidzies, var ne tikai zaudēt savu iedarbību, bet arī radīt riskus veselībai, ja tos patērē pēc tā glabāšanas laika.

Farmaceite Melberga atgādina, ka zāles ar beigušos derīguma termiņu vai tādas, kuras vairs nelieto, var aiznest uz tuvāko aptieku “Euroaptieka” utilizācijai.