Alternatīvs cilvēku satikšanās veids – seksa ballītes. Ieskatāmies aizkulisēs…







Ar savu stāstu “Metro” dalījusies Alisija, kurai dots pseidonīms, jo viņa vēlējusies palikt anonīma. Viņai tā bija liela diena. Dodoties uz sava jaunā drauga dzīvokli, viņa gatavojās satikt dažus viņa draugus un draudzeni.

Alisija nezināja, ko vilkt mugurā uz vakara pasākumu. Viņa bija satraukta, kad sāka ierasties citi viesi. Viens atnesa ziedus. Cits ieradās ar ceptu kūku. Un tad cilvēki sāka novilkt drēbes.

Alisija zināja, ka viņa dodas uz seksa ballīti, taču viņa joprojām bija pārsteigta par to, kā… visi kļuva kaili. “Es biju pilnībā satriekta,” atceras 32 gadus vecā sieviete. ‘Kaktos bija cilvēki, kas nodarbojās ar seksu, citi to darīja viesistabas vidū trijatā. Tur man bija pirmā pieredze ar sievieti. Es skaidri sapratu, ka man nepatīk sievietes, taču bija jautri izklaidēties vidē, kurā nebija aizspriedumu.”

“Tas arī mainīja manu izpratni par atvērtām attiecībām. Puisis, ar kuru es biju kopā ieradusies, nepārprotami mīlēja savu partneri – pat tad, kad sieviete viņa acu priekšā nodarbojās ar seksu ar citiem cilvēkiem. Tas bija kaut kas, ko nebiju redzējusi iepriekš.”

Alisijas pieredze kļūst arvien izplatītāka millenium (cilvēki, kas dzimuši no 1980. līdz 1997.gadam) un Z- paaudzes (cilvēki, kas dzimuši no 1997. līdz 2012. gadam) vidū. Šīs paaudzes izvairās no tradicionālās iepazīšanās un lemj par labu alternatīvam cilvēku satikšanās veidam – seksa ballītēm.

Seksuālā revolūcija

Kā jēdziens svings nav nekas jauns. Tā parādīšanās vēstīja par seksuālo revolūciju 20.gadsimta 60. gados, kas savukārt izraisīja alternatīvu attiecību struktūru izplatīšanos. Svings, kurā cilvēki attiecībās apmainās ar partneriem, kļuva arvien populārāks, un šādu dzīvesveidu pieņēmuši aptuveni 1,5 miljoni britu.

Pētījumi atklāja, ka millenium un Z-paaudzes pārstāvji vairāk pieņem alternatīvu attiecību dinamiku. 2020. gada “YouGov” pētījumā tika atklāts, ka 43% millenium cilvēku, visticamāk, apgalvos, ka viņu ideālās attiecības nav monogāmas, savukārt 38% cilvēku vecumā no 18 līdz 24 ir atvērti poliamorijai.

“Millenium paaudze atrodas heteronormatīvās dinamikas un jaunatklātās vēlmes izpētes krustupunktā ārpus tradicionālajām normām,” portālam Metro.co.uk skaidro “Feeld” izpilddirektore Ana Kirova.

“Millennials un Z-paaudze ir atvērtāki nekā iepriekšējās paaudzes, un viņi izpēta sabiedrības vēlmes un robežas,” piebilst Ana.

Pollija, kurai ir jau 30 gadi, gadu gaitā noteikti ir novērojusi izmaiņas seksa ballīšu apmeklētāju skaitā. Regulāri piedaloties tādos pazīstamos pasākumos kā “Killing Kittens” un “Torture Garden” un apmeklējot apmēram piecas līdz sešas ballītes gadā, viņa novērojusi ievērojamas izmaiņas jaunāko viesu skaitā. “Kad sāku iet, es noteikti biju starp jaunākajiem apmeklētājiem,” viņa stāsta Metro.co.uk. “Tagad ballītēs, uz kurām es mēdzu iet, galvenokārt ir cilvēki vecumā no 20 gadiem. Joprojām ir cilvēki, kas ir vecāki, bet ne daudz.”

Polliju vienmēr ir interesējusi seksa ballīšu aina. “Cilvēki valkā skaistus apģērbus, ballītes mēdz būt grandiozas – pilsētas mājās ar lustrām un augstiem griestiem,” saka Pollija. “Tā bija kā došanās uz kokteiļu ballīti, kur viss notiek. Visi ir ļoti atvērti un gatavi jebkam. Ir patīkami, ka cilvēki nejūtas sabiedrības normu ierobežoti.”

“Killing Kittens” noteikti ir viena no populārākajām seksa ballītēm. Ballītes, ko 2005. gadā nodibināja Emma Seila, sākotnēji aizsākās kā nelielas vakariņas, kurās priekšplānā izvirzīja “kaķēnu” – ballīšu apmeklētāju – prieku. Zīmola popularitāte beidzamajos gados ir strauji pieaugusi, pēdējo divu gadu laikā ballīšu apmeklējums ir palielinājies par 400%.

Cilvēki vēlas izmēģināt jaunas lietas

“Mēs noteikti piesaistām daudz jaunu cilvēku, kas nāk uz mūsu ballītēm,” skaidro Kamilla, kura ar zīmolu strādā jau astoņus gadus.“ Tagad ballītēs jau mierīgi uzņemam 800 viesu.”

“Ikviens vēlas kaut ko atklāt, izmēģināt, izpētīt. Neatkarīgi no tā, vai tā ir tikai dejošana apakšveļā citu cilvēku priekšā vai pilnvērtīgs sekss, grupas pieredze – cilvēki saprot, ka viņiem tas jādara drošā vidē.” Tās ir “Killing Kittens” piedāvātās drošības funkcijas, tāpēc popularitāte ir pieaugusi. Tiem, kas iekļuvuši ballītes viesu sarakstā, tiek nosūtīts izsmeļošs uzvedības un pieklājības noteikumu saraksts, kas viņiem jāievēro katrā pasākumā.

“Piekrišana ir visa mūsu darbības pamatā,” skaidro Kamilla. “Mēs vēlamies radīt vidi, kurā “kaķēni” būtu atbildīgi. Pie vīriešiem var tuvoties tikai kaķēni (sievietes), un neviens vīrietis nevar nopirkt biļeti viens pats – kaķēnam ir jāaicina. Mēs vēlamies radīt vidi, kas sniedz sievietēm spēku.” Kamilla zīmola straujo popularitātes pieaugumu saista arī ar pēcpandēmijas hedonismu.

“Cilvēki vēlas doties ārā, izmēģināt jaunas lietas un darīt to, ko viņi nav darījuši. Ja mēs esam kaut ko mācījušies no pandēmijas, tad to, ka dzīve ir pārāk īsa. Mums ir jādzīvo pilnvērtīgi,” viņa uzsver.

Pandēmija ir tas, kas mudināja Alisiju apmeklēt sava drauga seksa ballīti. Tā kā viņa bija nopietnās attiecībās un sevi dēvēja par “seriālo monogomistu”, viņa bija gatava ar galvu ienirt seksa ballīšu pasaulē, kad ierobežojumu atcelšana beidzot ļāva cilvēkiem atkal elpot.

Pollija apgalvo, ka seksa ballīšu popularitāte, īpaši gados jaunāku klientu vidū, var būt saistīta ar iepazīšanās un attiecību ikdienišķāku raksturu. “Seksa ballīte būtībā ir klātienes iepazīšanās lietotne,” viņa skaidro. “Jūs varat satikt kādu uzreiz tā vietā, lai pavadītu ilgu laiku meklējot sev piemērotu partneri iepazīšanās portālā, un redzēt, vai jums ir ķīmija.”

“Jūs varat to darīt droši. Jums nav jādodas mājās ar kādu, kuru nepazīstat. Es patiesi jūtos drošāk seksa ballītēs nekā naktsklubos, jo noteikumi un robežas ir ļoti skaidri,” viņa skaidro. “Ir grupas, kurās mēs ne vienmēr nodarbojamies ar seksu, bet visi jūtamies ērti tajā vidē, kurā tas notiek,” saka Pollija. “Mēs patiesībā reti runājam par seksu. Mums ir patiešām padziļinātas sarunas par dzīvi, un mēs visi esam emocionāli atvērti viens pret otru.”

“Mums ir jāpielāgojas savām emocijām, robežām un tam, kas jums konkrētajā brīdī ir vajadzīgs no kāda. Tas ir pamats daudz dziļākām attiecībām.”

Piemēram, Viljamam, kurš sāka apmeklēt pasākumus, kad viņam bija 27 gadi, ikdienišķais sekss ar sievietēm palīdz uzlabot tehniku.

“Tomēr jūs ne vienmēr varat iet un sagaidīt dzimumaktu. Pēdējā laikā ir daudz vairāk seksuālo tūristu — cilvēku, kuri vienkārši vēlas redzēt, kas notiek.”

Kamilla piekrīt, ka sekss nav un tam nevajadzētu būt garantijai ballītē. “Dažreiz tikai 40% cilvēku, kas piedalās ballītē, vēlas piedalīties,” viņa skaidro. “Un tas ir pilnīgi apmierinoši, jo ballīšu pamatā ir eksperimentēšana un komforta sajūta.”