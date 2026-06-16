ASV sūta Eiropai skaidru signālu, un Kaktiņš uzskata, ka tas nāks par labu 0
ASV arvien biežāk izskan aicinājumi Eiropai pašai vairāk rūpēties par savu drošību. Tā TV24 raidījumā “Ziņu top” norādīja sociologs un SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Pēc viņa domām, Eiropā ilgstoši valdījis pieņēmums, ka amerikāņi ir kā “lielais brālis”, kurš vienmēr nāks palīgā, savukārt pašiem eiropiešiem nebūs jāuzņemas tik liela atbildība par savu drošību.
Viņš norādīja, ka fakts, ka arvien mazāk cilvēku paļaujas uz ASV palīdzību, var kļūt par labu stimulu Eiropai vairāk rūpēties pašai par savu aizsardzību.
“Kādā sakarā mums ir jāņem aizņēmumi un jāveido ieroču kalni, lai sargātu eiropiešus, kuri vēl mēdz norādīt, ka viņiem ir labāka veselības aprūpe un sociālā sistēma?” viņš raksturoja ASV domāšanu.
Kaktiņš uzsvēra, ka amerikāņu vēstījums Eiropai ir vienkāršs – arī Eiropas valstīm jāatver savi maki un vairāk jāiegulda savā drošībā.
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