Gaisā virmos atvasaras siltums, svētdien, gaiss iesils līdz pat +25 grādiem
Svētdiena Latvijā gaidāma silta un pārsvarā bez lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Vietām austrumos veidosies migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par +12, +17 grādiem.
Rīgā naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs ap +15, +16 grādiem.
Svētdien debesis vietām Latvijā skaidrosies, bet neliels lietus gaidāms vien vakarā rietumos. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē būs stiprāks un brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē.
Diena būs silta un gaiss iesils līdz pat +20, +25 grādiem.
Rīgā diena paies bez nokrišņiem un debesis dažbrīd skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +23, +24 grādus.