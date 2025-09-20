Foto: Shutterstock

Gaisā virmos atvasaras siltums, svētdien, gaiss iesils līdz pat +25 grādiem 0

LETA
15:15, 20. septembris 2025
Ziņas Dabā

Svētdiena Latvijā gaidāma silta un pārsvarā bez lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Melnā svītra ir aiz muguras: šīs zodiaka zīmes septembra beigās beidzot spēs atvadīties no problēmām
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Lasīt citas ziņas

Naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Vietām austrumos veidosies migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par +12, +17 grādiem.

Rīgā naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs ap +15, +16 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ēnu flote” turpina savu darbību nesodīta, sankcijas pret Krieviju izgāžas
Kokteilis
Neredzamās zeķes par 21 eiro? Atradums “Rimi” veikalā sasmīdina daudzus pircējus
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā

Svētdien debesis vietām Latvijā skaidrosies, bet neliels lietus gaidāms vien vakarā rietumos. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē būs stiprāks un brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē.

Diena būs silta un gaiss iesils līdz pat +20, +25 grādiem.

Rīgā diena paies bez nokrišņiem un debesis dažbrīd skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +23, +24 grādus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kad pārstāsi noliegt acīmredzamo, viss sāks uzlaboties. Dienas horoskops 20. septembrim
Kokteilis
Šī suņu šķirne ir ideāli piemērota tieši tavai zodiaka zīmei – tas būs tavs dvēseles radinieks
Kokteilis
Vēzi vislabāk raksturo vaniļas garša, bet Lauvu – mango: saldējuma horoskops katrai zodiaka zīmei
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.