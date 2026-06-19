Gāzes tirgus dzīvo spriedzē: eksperts skaidro, vai Latvijai jābaidās par nākamo apkures sezonu 0
Prognozēt precīzu dabasgāzes cenu līmeni nākamajai apkures sezonai šobrīd ir pāragri, tomēr cenu svārstības, visticamāk, saglabāsies, aģentūrai LETA norāda “Elenger” valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte.
Viņš skaidro, ka pēdējo gadu laikā dabasgāzes tirgu Eiropā un arī pasaulē kopumā lielā mērā ietekmē nevis fundamentālie pieprasījuma vai piedāvājuma faktori, bet ģeopolitiskie riski. Pēdējo mēnešu notikumi Tuvajos Austrumos un situācija Hormuza šaurumā ir atgādinājusi, cik cieši Eiropas enerģijas cenas ir saistītas ar notikumiem pasaulē. Lai gan šonedēļ pēc ziņām par konflikta deeskalāciju un kuģošanas atjaunošanu reģionā tirgus reakcija ir bijusi pozitīva un cenas ir samazinājušās, nenoteiktība joprojām saglabājas.
Skulte norāda, ka lielākā daļa tirgus analītiķu uzskata, ka kuģošanas ceļa attīrīšana no mīnām varētu aizņemt aptuveni 30 dienas, tādēļ kuģu satiksme šajā periodā saglabātos ierobežota. Sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) tirgū tiek prognozēts, ka Katara viena mēneša laikā pēc Hormuza šauruma atvēršanas spēs atjaunot aptuveni 50% savas ražošanas jaudas, bet divu mēnešu laikā – ap 80%. Līdz ar to pat gadījumā, ja šaurums tiktu nekavējoties atvērts un nerastos jauni traucējumi, lielākās daļas LNG piegāžu atjaunošanās būtu gaidāma tikai līdz augusta beigām. Jāņem vērā arī tas, ka konflikta laikā tika zaudēta aptuveni piektdaļa Kataras LNG ražošanas jaudas, kuras pilnīga atjaunošana var prasīt vairākus gadus.
“Aktuāls ir arī jautājums, cik lielu gāzes apjomu Eiropa spēs uzkrāt vasaras laikā, kas arī ietekmēs cenas gaidāmajā apkures sezonā. Eiropas gāzes krātuvēs piepildījuma līmenis šobrīd ir zemākais pēdējo gadu laikā, un pat Hormuza šauruma tūlītējas atvēršanas gadījumā nevarēs būtiski izmantot atjaunotās LNG piegādes, jo liela daļa negatīvās ietekmes jau ir notikusi,” pauž “Elenger” vadītājs, piebilstot, ka maijā un jūnijā gāzes iesūknēšana krātuvēs bija salīdzinoši vāja.
Pēc Skultes teiktā, Āzijā tiek prognozēta karstāka vasara nekā parasti, kas palielinās pieprasījumu pēc LNG. Kopā ar Eiropas nepieciešamību papildināt krātuves tas rada situāciju, kurā pat Hormuza šauruma atvēršana neatgriež gāzes cenas pirmskonflikta līmenī.
Skulte pauž, ka dabasgāzes cena šobrīd svārstās aptuveni 40-50 eiro par megavatstundu (MWh) robežās. Tas ir augstāks līmenis nekā pirms Irānas kara sākuma, tomēr joprojām būtiski zemāks nekā enerģētikas krīzes laikā 2022. gadā un kopumā salīdzināms ar cenu līmeni, kādu Eiropa piedzīvoja pēdējo divu apkures sezonu laikā.
“Cenu krīze šogad nav iestājusies, lai gan tirgus pēdējo mēnešu laikā ir dzīvojis pastāvīgā spriedzē par iespējamiem piegāžu traucējumiem Hormuza šaurumā, caur kuru tiek transportēta ievērojama daļa pasaules LNG apjomu,” norāda Skulte, piebilstot, ka prognozēt precīzu cenu līmeni nākamajai apkures sezonai šobrīd būtu pāragri, tomēr gan vasaras mēnešos, gan nākamajā apkures sezonā cenu svārstības, visticamāk, saglabāsies.
Kā skaidro Skulte, ja ģeopolitiskā situācija stabilizēsies un LNG piegādes pilnībā normalizēsies, tas var radīt papildu lejupvērstu spiedienu uz cenām. Savukārt jebkāda jauna eskalācija Tuvajos Austrumos var ātri atspoguļoties arī Eiropas gāzes tirgū.
“Neatkarīgi no tā, kā attīstīsies situācija Tuvajos Austrumos vai notiks jauni globāli notikumi, kas ietekmēs gāzes tirgu, Latvijā šobrīd nav pamata bažām par dabasgāzes pieejamību nākamajā apkures sezonā,” pauž Skulte, skaidrojot, ka “Elenger” gāzes piegādes plāno ilgtermiņā un nepieciešamos apjomus nodrošina savlaicīgi.
“Elenger” sāka piegādes nākamajai apkures sezonai pavasarī, un pirmā LNG krava no ASV Somijas Inko terminālī tika pieņemta marta beigās, bet otrā aprīļa beigās piegādāta Klaipēdas LNG terminālī Lietuvā. No Klaipēdas termināļa gāze ir transportēta pa Baltijas pārvades sistēmu un iesūknēta Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, kur tiek veidotas rezerves ziemas sezonai. Kopumā pavasarī “Elenger” vajadzībām ir piegādātas jau četras LNG kravas, un jūnijā pienāks piektā, bet papildu piegādes plānotas arī rudenī, pakāpeniski gatavojoties apkures sezonas pieprasījumam.
Skulte piebilst, ka aizvadītā apkures sezona Latvijā bija ļoti veiksmīga – neskatoties uz aukstāko ziemu un lielāko gāzes patēriņu pēdējo piecu gadu laikā, gāzes pieejamība bija stabila un arī cenas bija zemākās pēdējo piecu gadu periodā. Nākamajā apkures sezonā Latvijā patēriņš, visticamāk, pieaugs, ja atkārtosies auksta ziema.
Jau ziņots, ka Igaunijas dabasgāzes un elektroenerģijas pārdevēja “Elenger Grupp” meitasuzņēmuma Latvijā SIA “Elenger” apgrozījums pagājušajā gadā bija 67,514 miljoni eiro, kas ir par 0,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka 2,8 reizes un bija 697 441 eiro.
“Elenger” reģistrēta 2017. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kompānija pieder Igaunijā reģistrētajai “Elenger Grupp”. Uzņēmuma galvenie piegādes partneri ir starptautiskās enerģētikas grupas “Vitol” un “Total”, kā arī Norvēģijas izcelsmes kompānija “Equinor”.