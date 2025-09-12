Ielu māksla Rīgā aicina ieraudzīt ikdienas šķēršļus bērniem ar īpašām vajadzībām 0
Āgenskalna laukums ir pirmais Rīgā, ko klāj lielizmēra 3D zīmējums – līdz šim ielu māksla pilsētvidē lielākoties runā no ēku fasādēm un sienām, savukārt šis vēstījums ir integrēts pilsētas ritmā – uz ielas, kur ikdienā pārvietojas gājēji, simboliski atklājot, cik grūti var būt bērniem ar kustību traucējumiem nokļūt pie vienkāršām ikdienas vajadzībām un iespējām – draugiem, rotaļām vai skolai. Tilts pāri aizai simbolizē ceļu uz iespējām; tā ir metafora, kas atgādina, ka bērniem ar īpašām vajadzībām ikdiena ir pilna šķēršļu, bet sabiedrības atbalsts var palīdzēt tos pārvarēt.
Šāda pieeja nav nejauša – arī Latvijā ielu māksla kļūst par daļu no pilsētvides diskusijas – tā ne tikai estētiski un rotaļīgi papildina pilsētu, bet rosina iedzīvotājus ieraudzīt līdzcilvēku stāstus un aktualizē sociālos jautājumus.
Zīmējums tapis, uzsākot ilgtermiņa labdarības programmu “Labsirdības misija” – lai palīdzētu uzlabot situāciju veselības un sociālā atbalsta jomā, kur valsts iespējas ne vienmēr spēj nosegt visas vajadzības. “Mēness aptieka” ir izveidojusi sociālās atbildības programmu “Labsirdības misija”, pirmo posmu īstenojot sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu – līdzfinansējot tehnisko palīglīdzekļu iegādi mobilitātei bērniem ar īpašām vajadzībām.
“Ielu māksla ir sociālo jautājumu aktualizētāja pasaulē un arī pie mums. Mūsu pilsētas ielās iedzīvotājiem parasti pretim nāk reklāmas vai informatīvi plakāti, bet šeit – ielu mākslas darbs ar emocionālu vēstījumu. Tas ir stāsts, kas jāierauga. Tas mudina uz mirkli apstāties, iejusties un aizdomāties, cik daudziem bērniem Latvijā ceļš uz rotaļām, skolu vai pie draugiem nozīmē nepārvaramus šķēršļus. Zīmējums ir simbols tam, ka tikai kopīgiem spēkiem mēs varam palīdzēt uzbūvēt tiltu pāri aizai, kas simbolizē ceļu uz iespējām, un katrs solis nozīmē cerību, atbalstu un rīcību,” norāda “Mēness aptiekas” farmaceite un valdes locekle Jeļena Petrišina.
“Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošanas mērķis bija radīt vietu, kur cilvēki var satikties, atpūsties, pavadīt laiku kopā, kā arī dot iespēju šeit mājot vides un mākslas objektiem. Mēs esam īpaši gandarīti, ka tieši no šīs vietas – Āgenskalna centra – kas ir tik dzīva un dinamiska, sākas arī “Labsirdības misija”. Zīmējums uzrunās daudzus un simboliski atgādinās par vides pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām. Viņi ir gaidīti bērnudārzos, skolās un dažādās nodarbībās, taču bieži vien viņiem pietrūkst nepieciešamā atbalsta – gan tehniskā, gan finansiālā –, lai līdz šīm vietām nonāktu,” saka Āgenskalna apkaimes biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Kārkliņš.
“Labsirdības misijas” 3D zīmējums apliecina, ka pilsētvide kļūst par spēcīgu sabiedriska dialoga avotu, kas ikvienu garāmgājēju uzrunā personīgi. “Labsirdības misijas” atklāšanā ar simbolisko ielu mākslas objektu piedalījās labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Fairclough, Latvijas Bērnu fonda pārstāvji.
“Šis zīmējums atgādina, ka ar kopīgu līdzdalību varam palīdzēt pārvarēt šķēršļus un pavērt durvis uz pilnvērtīgāku dzīvi. Milzīgais ieguvums ir tas, ka programmas “Labsirdības misija” ietvaros bērni ar īpašām vajadzībām saņems tik ļoti nepieciešamos palīglīdzekļus, kas ļaus viņiem būt brīvākiem, neatkarīgākiem un laimīgākiem ikdienā,” atzīst Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne.
“Labsirdības misija” aicina iedzīvotājus dalīties labsirdībā un nepalikt vienaldzīgiem – atbalstīt un veidot vidi, kurā bērniem ar īpašām vajadzībām ir vairāk iespēju un mazāk šķēršļu. Programmā “Labsirdības misija” “Mēness aptieka” Latvijas Bērnu fondam ziedos 10 centus par katru aptiekā iegādāto produktu ar “Labsirdības misijas” zīmi. Tāpat arī vairākās aptiekās izvietotas ziedojumu kastītes.