Īsts baktēriju perēklis! Lūk, cik bieži būtu nepieciešams nomainīt dušas sūklīti







Pēc garas dienas vai smagas treniņa karsta vanna var būt tava galvenā prioritāte. Bet pirms sāc mazgāties, paskaties uz savu vannas sūkli un pajautā sev, kad tu to pēdējo reizi nomainīji? Ja vairs neatceries, kad to pēdējo reizi nomainīji, tad iespējams, tas jau ir pāris mēnešus vecs. Neskatoties uz to, ka var šķist, ka taupīšana ir saprātīga rīcība, vecs sūklis var būt bīstams, jo tajā var viegli veidoties kaitīgas baktērijas, kas nonāk uz tavas ādas.

Vannas sūkļi mitros un siltos apstākļos veido ideālu vidi baktēriju un pelējuma augšanai. Āda pēc tam nonāk tiešā saskarē ar šiem mikroorganismiem, kas var izraisīt dažādas ādas problēmas. Daži no tiem, piemēram, izsitumi vai pat bakteriālas infekcijas, rodas tieši no nevērīgas sūkļa izmantošanas. Visbiežāk sastopamā problēma ir folikulīts, kas ir iekaisums ap matu folikulām un izpaužas kā nelieli sarkani izsitumi uz ādas.

Turklāt, ja vannas sūklis netiek pienācīgi uzturēts, pelējums var ātri attīstīties un izplatīties, radot alerģiskas reakcijas vai pat nopietnākas veselības problēmas, piemēram, elpošanas traucējumus. Pelējuma sporas, kas bieži tiek ieelpotas, var radīt nopietnas sekas elpošanas sistēmai un ādas veselībai. Tāpēc ir ļoti svarīgi veikt regulāru sūkļa maiņu un pareizu tā uzglabāšanu.

Dermatologi un eksperti iesaka mainīt vannas sūkļus atkarībā no to veida. Piemēram, dabīgie jūras sūkļi, kas ir ļoti poraini un viegli uzsūc mitrumu, jāmaina ik pēc trīs līdz četrām nedēļām. Savukārt sintētiskie sūkļi, kas ir izturīgāki pret baktērijām, var kalpot nedaudz ilgāk – līdz pat astoņām nedēļām. Tomēr pat šie sūkļi galu galā jāmaina, lai novērstu baktēriju un pelējuma uzkrāšanos.

Pēc katras lietošanas reizes ir svarīgi rūpīgi izskalot sūkli ar tīru ūdeni un pēc tam pakarināt to labi ventilētā vietā, lai tas ātri izžūtu. Tāpat, lai novērstu baktēriju augšanu, ir ieteicams sūkli regulāri dezinficēt.

Pārbaudot savu sūkli un ievērojot šos ieteikumus, tu vari ievērojami samazināt risku saskarties ar ādas problēmām vai veselības traucējumiem, kas rodas no baktērijām un pelējuma. Vēl svarīgāk, ja sūklis jau ir redzami netīrs vai pelējuma ietekmēts, labāk to izmest un iegādāties jaunu. Šī maza investīcija ir daudz drošāka nekā ārstēt infekcijas vai citas veselības problēmas, kas var rasties, lietojot netīru sūkli.