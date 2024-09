Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

Izpostītas draudzības atdzimšana: kā labot attiecības pēc kļūdām? Ieteikt







Draudzības, tāpat kā citas attiecības, piedzīvo savus “pagrieziena punktus” – brīžus, kad attiecības mainās uz labo vai slikto pusi. Šīs izmaiņas var būt saistītas ar dzīves apstākļu maiņu vai notikumiem, kas ietekmē attiecības, piemēram, strīdiem vai atkalapvienošanos, raksta “Time”. Dažreiz, ja draudzība ir sākusi izplēnēt, ir nepieciešams aktīvi rīkoties, lai to atjaunotu. Kā to paveikt, ir atkarīgs no tā, kāpēc attiecības sākotnēji pasliktinājās. Neatkarīgi no situācijas, eksperti norāda, ka bieži vien ir iespējams atjaunot draudzību. Šeit ir daži padomi, ar ko sākt.

Reklāma Reklāma

Kad esat zaudējuši kontaktu

Pirmais solis ir pārvarēt neērtības sajūtu, kas var rasties, uzsākot saziņu pēc ilgāka laika. Pētījumi liecina, ka cilvēki bieži vien izvairās sazināties ar veciem draugiem, jo tas šķiet neērti, taču realitātē veci draugi parasti priecājas par atkalredzēšanos, pat ja tā ir negaidīta. Tāpēc, pat ja šķiet mulsinoši, nosūtīt ziņu vai veikt zvanu var būt lielisks solis uz priekšu.

Kad izlemjat sazināties, ir svarīgi izskaidrot, kāpēc nolēmāt atjaunot kontaktu. Tas var būt saistīts ar pārcelšanos uz citu pilsētu vai kādu citu iemeslu, kas motivēja atjaunot draudzību. Eksperti iesaka sākt ar nelielu soli, piemēram, īsziņu vai ziņojumu sociālajos medijos, un tad ļaut attiecībām organiski attīstīties. Ja esat nopietni noskaņots atjaunot draudzību, centieties plānot tikšanās klātienē, lai atkal iepazītu viens otru.

Pēc tam, kad ir veikts pirmais solis, ir svarīgi saglabāt konsekvenci, lai attiecības turpinātu attīstīties. Varat ieplānot regulāru tikšanos laiku vai arī plānot kopīgus pasākumus, lai saglabātu saikni.

Kad draudzības izjukšana ir notikusi jūsu dēļ

Ja esat pārtraucis draudzību vai uzvedies tā, ka draugs izvēlējās attālināties, ir svarīgi izrādīt pazemību un atvainoties. Atvainošanās ir pirmais solis, lai mēģinātu atjaunot attiecības, taču jārēķinās, ka draugs var nebūt gatavs to pieņemt. Jābūt gatavam pieņemt jebkuru iznākumu, jo patiesai atvainošanai nevajadzētu būt saistītai ar cerībām. Ja draugs piekrīt atjaunot kontaktu, svarīgi ir nevis pārmērīgi atvainoties, bet gan pierādīt ar savu uzvedību, ka esat mainījies.

Kad draudzības izjukšana ir notikusi drauga dēļ

Ja jūsu draudzība izjuka, jo draugs jūs sāpināja vai noraidīja, pirms atkal sazināties, ir vērts pārdomāt, kāpēc vēlaties to darīt. Vai meklējat noslēgumu vai patiešām vēlaties atjaunot draudzību? Ja esat nolēmis mēģināt vēlreiz, atcerieties, ka nevarat piespiest nevienu atkal kļūt par jūsu draugu. Pat ja jūtaties aizskarts, ir svarīgi respektēt otra cilvēka lēmumu.

Ja tomēr abi nolemjat dot draudzībai vēl vienu iespēju, bet pagātnes notikumi joprojām rada spriedzi, varat mēģināt tos pārrunāt vai vienkārši nolikt malā. Dažkārt tas nozīmē koncentrēties uz nākotni un atrast kopīgus interesējošus tematus vai aktivitātes, lai stiprinātu attiecības no jauna.

Reklāma Reklāma

Draudzības atjaunošana prasa laiku, pacietību un apņemšanos, taču ar pareizu pieeju un atklātu komunikāciju tas ir iespējams. Svarīgākais ir būt gatavam strādāt pie attiecībām un pieņemt, ka tās var attīstīties citādi nekā iepriekš.