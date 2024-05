Foto: Pexels

Kāpēc viņš nezvana? 10 iemesli sievietes un vīrieša skatījumā







Pēc tikšanās pagājušas jau trīs dienas. No viņa nekādu ziņu. Telefons klusē. Tevi kaitina īsziņas no draudzenēm, neiepriecina pat ziņa no bankas par konta papildinājumu. Jo tas nav VIŅŠ. Jā, ne jau kurš katrs, bet VIŅŠ, ar kuru randiņš bija pārspējis visas cerības un tev šķita, ka beidzot esi atradusi īsto. Un ka viņš ir atradis tevi. Bet telefons klusē… Princese tevī saka, ka pirmajai zvanīt neklājas, ka varbūt viņš ir pazaudējis telefonu, ka… Piektajā vai kādā citā dienā, kad klusums kļuvis neizturams, tu piezvani pati un jautri saki:

«Sveiks! Kā klājas? Kur tad biji pazudis?» vai ko citu. Par to, kas notiek pēc tam, būs cits stāsts, bet kādi tad varētu būt iemesli, kāpēc viņš nezvanīja 72 vai ilgāk stundas? Lūk, versijas un sievietes un vīrieša skatījums.

1. «Nepareizi pierakstījis sievietes tālruņa numuru»

Iespējams, ka viņš pierakstot sajaucis ciparus un trīs dienas gaida, lai sieviete piezvana pati, jo citas iespējas sazināties nav. Varbūt viņš pazaudējis to salveti, uz kuras ar lūpukrāsu uzrakstīji numuru.

Vīrietis: Diez vai. Normāls vīrietis var pazaudēt daudz ko, bet ne jau sievietes, kura viņam iepatikusies, tālruņa numuru. Izņēmums – ja viņš bijis piedzēries līdz bezsamaņai, bet tad diez vai viņam iepatikās konkrētā sieviete, drīzāk – sieviešu dzimuma būtne kā tāda.

2. «Pazaudējis telefonu»

Viņš ļoti gribētu piezvanīt, bet nevar – telefonu nozaga, viņš to pazaudēja un tamlīdzīgi.

Vīrietis: Ja vīrietis nav pilnīgs vējagrābslis, telefonu viņam tik viegli nenozags. Ja tomēr tā noticis, viņš sameklēs sievieti citādi – sociālajā tīklā vai darbavietā.

3. «Neatceras tikšanos»

Jūsu tikšanās bija kļūda. Ne jau tā, ka viņš to nožēlo, nē, viņš varbūt vienkārši to neatceras (tam var būt visdažādākie iemesli). Tāpēc viņš nezvana uz numuru, kurš viņam neko neizsaka.

Vīrietis: Drīzāk atceras, ka tā bija kļūda un tāpēc nezvana.

4. «Sapratis, ka atgriezīsies pie bijušās»

Pēc smagām pārdomām vīrietis sapratis, ka tu tomēr neesi viņa liktenīgā sieviete un viņš atgriežas pie savas bijušās, ar kuru pirms nedēļas izšķīrās. Tavs numuriņš gan netiek izdzēsts, ja nu viņi izšķiras vēlreiz.

Vīrietis: Jā, tā gan mēdz gadīties. Cilvēki ļaujas garastāvokļa maiņām un visu laiku alkst pēc dažādības.

5. «Draugi»

Jebkuram vīrietim ir draugi, ar kuriem laiks paskrien nemanot un darbojoties garāžā, makšķerējot, sportojot un tā tālāk jau nemanot paskrējušas ne tikai stundas, bet dienas, kurās viņš nezvana.

Vīrietis: Palīdzēt draugam var dienu, nu labi, divas. Ne jau tāpēc viņš nezvana.

6. «Apvainojies»

Arī vīrietis var būt par kaut ko apvainojies un tāpēc negrib zvanīt pirmais.

Vīrietis: Jā. Ja sievietei ir aizdomas, ka tā varētu būt, nemokies neziņā, piezvani pirmā.

7. «Paņēmis pauzi»

Gadās brīži, nē, kur nu brīži, pat dienas, kad vispār ne ar vienu negribas runāt, pat ne ar nupat satikto liktenīgo sievieti.

Vīrietis: Zelta vārdi un paldies par sapratni!

8. «Kautrējas»

Viņš jau trešo dienu skatās uz telefonu, ņem rokās, jau sāk spiest numuriņu, bet… nespēj piezvanīt. Tu viņam iepatikies tik ļoti, ka balss sāk drebēt jau no domas vien, ka vajadzēs runāt ar tevi un arī telefons rokās trīc, numuru nevar sastādīt.

Vīrietis: Vai jūs abi apmeklējat bērnudārzu? Vai pirmās trīs klasītes? Tad tā varētu būt. Ja runājam par pieaugušiem cilvēkiem, jāsaka – neglaimo sev. Laime, ka saticis tevi, viņu iedvesmotu uz dzejas sacerēšanu, ziedu dāvināšanu un serenādes dziedāšanu pie loga, ne jau novestu pie trīcošām rokām.

9. «Nomiris»

Viņš pēkšņi miris. Skumji, bet var taču tā gadīties, būtu vismaz kāds attaisnojums nezvanīšanai.

Vīrietis: Skumji gan. Bet varbūt nav tik traki. Varbūt viņu vienkārši nolaupīja citplanētieši.

10. «Viņš ir maniaks – telefona numuriņu kolekcionārs»

Pati pēdējā, sievietēm visnepieņemtākā versija – tu biji tikai kārtējā nedēļas nogales dēka un viņš vienkārši nezināja, kā pieklājīgi atvadīties, tāpēc pajautāja tālruņa numuriņu.

Vīrietis: Gudra meitene… Lai tu nesāktu raudāt vai apvainot visu vīriešu dzimumu, kā plāksteri piedāvāšu vēl dažus attaisnojumus nezvanīšanai. Viens no tiem – kaut kas noticis ar vīrieša mašīnu. Kamēr tā nav savesta kārtībā, vīrieti nekas cits neinteresē. Ja viņš tomēr piezvana, kamēr tas vēl nav noticis, apsveicu, viņš patiešām tevi mīl. Otrs – viņam bija jādodas steidzamā komandējumā un no turienes piezvanīt nevar.

Ja nopietni, tad viņš vienkārši negrib tev zvanīt. Negrib un viss. Ne jau tāpēc, ka tu esi neglīta un krūtis mazas. Jā, viņš jauki pavadīja laiku, bet turpinājumu nevēlas.