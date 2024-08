Publicitātes foto

Mēness aptieka: Tikai desmitā daļa iedzīvotāju atzīst, ka vasaras atpūtā uzlabo veselību







“Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā uz jautājumu, vai vasarā izdodas atpūsties tā, lai uzlabotu veselības stāvokli, tikai 13 % Latvijas iedzīvotāju atbildējuši pārliecinoši – noteikti jā. Vēl 44 % drīzāk piekristu, bet nav pārliecināti, ka viņiem izdodas atpūtā uzlabot savu veselību.

“Mēs, farmaceiti, saviem klientiem mēdzam atgādināt, ka vasarā ir svarīgi uzkrāt spēkus pirms rudens un ziemas sezonas, dabīgā veidā uzņemt vitamīnus no dārzeņiem, augļiem, ogām; dienas ir garākas, un ir iespēja vairāk pavadīt laiku ārpus telpām, daudz staigāt, doties pārgājienos, aizrauties ar sporta spēlēm, braukt ar velosipēdu, peldēt u.tml. Pozitīvi, ka aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju ir atzinuši – vasarā nostiprināt veselību tomēr izdodas! Taču atzinums, ka veselību vasarā uzlabot drīzāk neizdodas, ir satraucošs, turklāt 10% aptaujāto pat ir pilnīgi par to pārliecināti. Iespējams, ka uzrunātajiem ir kādi ar veselību saistīti individuāli iemesli šādai atbildei, bet viens no iemesliem varētu būt tas, ka šie cilvēki savu atvaļinājumu neizmato vasarā vai arī izmanto vien dažas atvaļinājuma dienas,” komentē “Mēness aptiekas” sertificētā farmaceite Juta Namsone. Strādājot dienas režīms vasarā ir līdzīgs kā citos gadalaikos, daudzi turpina strādāt telpās, nevis pavada laiku brīvā dabā, ikdienas radītais nogurums, stress liedz aktīvi atpūsties arī vakaros un nedēļas nogalē. “Siltais laiks turpinās, tādēļ aicinu katru apdomāt, kā šovasar var pēc iespējas vairāk pabūt svaigā gaisā, varbūt pat izdodas izmantot vēl kādas ikgadējā atvaļinājuma dienas! Ja tomēr ir jāstrāda, svarīga ir laika un darba uzdevumu plānošana – izvirziet prioritātes, stingri pieturieties pie darba uzdevumu veikšanai paredzētā grafika, lai iegūtu laiku baudīt atlikušās siltās vasaras dienas fiziskās un mentālās veselības atjaunošanai,” rezumē farmaceite Juta Namsone.

“Veselības centru apvienības” psiholoģe Jekaterina Vintere uzsver: “Pētījumi liecina, ka gan mājās pavadīts atvaļinājums, gan ceļošana labvēlīgi ietekmē psiholoģisko labsajūtu. Atvaļinājums ir arī laba iespēja nodarboties ar hobijiem vai mājas lietām, kas sniedz gandarījumu un uzlabo garastāvokli. Savukārt ceļošana uz jaunām vietām var sniegt lielāku psiholoģisko atjaunošanos. Atpūtai brīvdienās un atvaļinājuma laikā ir milzīga nozīme – tieši šajos periodos mēs atgūstam spēkus un emocionālo līdzsvaru.”

“Mēness aptieka” aptaujā noskaidrojusi, ka vismazāk iedzīvotāju, kuri uzskata, ka vasarā viņiem izdodas atpūsties tā, lai uzlabotu veselības stāvokli, ir vecumā no 40-59 gadiem, visvairāk tādu ir starp senioriem – 18%.

Reģionu griezumā visvairāk to, kuri aptaujā atbildējuši, ka vasarā viņiem izdodas atpūsties tā, lai uzlabotu veselības stāvokli, dzīvo – Zemgalē (17%) un Pierīgā (15%), vismazāk Latgalē – tikai 10%. Atbildi uz šo jautājumu: “Drīzāk jā” snieguši 47% Rīgas un tikpat Pierīgas iedzīvotāju, 44% Latgales iedzīvotāju, 41% Zemgales iedzīvotāju, 39% Kurzemes iedzīvotāju un 37% Vidzemes iedzīvotāju.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2024. gada augustā veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.