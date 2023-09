Foto: Depositphotos

Neirologs atklāj, kādas briesmas rodas, ja katru dienu atliek modinātāja zvanu







Kad modinātājs atskan, parasti ir vieglāk atlikt modinātāju uz 10 minūtēm. Taču tad tas atkal ieslēdzas, un jūs joprojām neesat gatavs celties, tāpēc miega cikls turpinās, līdz tas patiešām tiek pārtraukts.

Lai gan tas var šķist labs veids, kā pamazām pamosties, miega medicīnas speciālists un neirologs Dr.

Skots Kačers žurnālam Newsweek sacīja, ka atkārtota modinātāja atlikšana ir kā “mākslīga turpmāka miega atņemšana”.

Nospiest pogu “atlikt” uz modinātāja pulksteņa ir pārāk vilinoši. 2023. gada jūnijā veiktajā aptaujā tika noskaidrots, ka 64% amerikāņu kaut reizi ir izvēlējušies šo iespēju, no kuriem 11% atzīst, ka to dara vienmēr, bet 14% – bieži. Turpretī rezultāti liecināja, ka 21 procents no 12 907 aptaujātajiem dalībniekiem nekad “neatliek” savu modinātāju, jo viņi var piecelties uzreiz.

Atliekot modinātāja signālu, var ne tikai nokavēt darbu, bet, kā apgalvo Kačers, tas var vēl vairāk apgrūtina pamošanos.

“Problēma ir tāda, ka nevienam nepatīk pamosties no rīta. Mēs visi varam sapņot, ka pamostamies, lecot no gultas kā Disneja princeses, taču pamošanās brīdis ir nepatīkams gandrīz visiem. To apzīmē ar terminu “miega inerce”. Tā ir sajūta, ka tevi velk atpakaļ miegā, gluži kā paisuma un bēguma straume, kas tevi velk zem okeāna,” sacīja Kačers.

Miega inerce ir miegainība un nogurums, kas vispirms jūtams no rīta. Tai raksturīga samazināta aktivitāte un pavājināta uzvedība uzreiz pēc pamošanās.

Lai gan tiek uzskatīts, ka miega inerce parasti ilgst aptuveni 30 minūtes, 2022. gada pētījumā, kas publicēts žurnālā Journal of Physiological Anthropology, konstatēts, ka modinātāja pulksteņa aizkavēšana faktiski pagarina miega inerci, nevis to samazina.

Pētījumā secināts, ka modinātāja signāla aizkavēšana izraisa atkārtotu piespiedu pamošanos, nevis vienreiz izjust miegainības stāvokli un pēc tam piecelties.

Kačers piebilda, ka “miega inercei ir tendence palielināties pēc pamošanās pēc dziļākām miega stadijām”. Tātad, ja iestatīsiet modinātāju agrāk, nekā nepieciešams, visticamāk, jums būs vēl grūtāk piecelties no gultas.

“Ideja ir tāda, ka pēc vienas vai vairākām atkārtošanām jūs pāriesiet vieglākā miega stadijā, tāpēc jums būs mazāka miega inerce un būs vieglāk pamosties. Tas nav slikti, vai ne? Lieta tāda, ka lielākajai daļai cilvēku miega inerce izzūd pati no sevis 30-60 minūšu laikā pēc pamošanās neatkarīgi no tā, kādā miega stadijā pamosties,” sacīja Kačers.

Nolemjot no rīta nospiest pogu “snaust”, var šķist vislabākais variants, jo jūs sakāt sev, ka pēc šīm papildu 10 minūtēm jutīsieties atpūties. Tomēr saskaņā ar Kačera teikto šīs dārgās papildu atpūtas minūtes nav tik vērtīgas kā patiess miegs.

“Viss, kas notiek, atliekot modinātāja signālu, ir dziļā miega aizstāšana ar vieglāku miegu. Taču šis dziļākais miegs, kas parasti ir agrā rīta REM miega fāze, ir ļoti svarīgs atmiņas nostiprināšanai un izpildfunkcijām,” viņš teica.

Ātrās acu kustību miegs, ko parasti dēvē par REM miega fāzi, ir ļoti svarīgs sapņošanai, emociju apstrādei un veselīgai smadzeņu attīstībai. REM miegs arī palīdz organismam sagatavoties pamošanai, jo aktivizē centrālo nervu sistēmu.

“Es visiem iesaku iestatīt modinātāj tik vēlu, cik vien varat atļauties,” miega speciālists teica.