Foto: Ekrānuzņēmums no sociālā tīkla “Facebook”

“Nekādā gadījumā nepārklājiet ratiņus ar audumu!” Cilvēki pauž šoku par mammām, kuras pakļauj briesmām savus mazuļus Ieteikt







Lai gan mediķi nenogurdināmi katru gadu atgādina, cik maziem bērniem bīstami ir atrasties saulē, pārkaršanas gadījumi ir ikdiena. Tagad, kad Latvijā varam baudīt siltos – pat karstos – laikapstākļus, vecākiem jo īpaši jāpieskata savas atvases. Bet realitāte ir cita – cilvēki sociālajos tīklos klauvē pie vecāku sirdsapziņām, lūdzot mazulīšu ratus neaizsegt ar audumiem tik siltā laikā.

Reklāma Reklāma

Savā “Facebook” kontā Ilze Goldmane raksta: “Šodien pēc ilgiem laikiem atkal redzēju šādi aizklātus ratiņus. Tāpēc vēlos atgādināt par to, cik tas ir bīstami Jūsu mazuļiem! Kad ratiņi ir pārklāti ar audumu, gaiss tajos sāk cirkulēt daudz sliktāk. Temperatūra ratiņos nevis pazeminās, bet tieši otrādi – kāpj, turklāt mazulim var kļūt grūti elpot. Ja ratiņi nav pārklāti ar audumu, tajos saglabāsies stabila temperatūra, savukārt, ja ratiņi ir pārklāti, tā var pacelties līdz pat 34 ° C. Nekādā gadījumā nepārklājiet ratiņus ar audumu!”

Cilvēki komentāros izteikušies, ka savās ikdienas gaitās bieži redz šādus gadījumus. Mammas mēdz pat ar biezām segām nosegt ratiņus, tādējādi apdraudot mazuļu dzīvības, jo rati tiek pārvērsti par “siltumnīcu”.

No vienas puses ir vēlēšanās pasargāt bērnus no saules, bet no otras – ilgoši atrasties tādos apstākļos var rezultēties ar ļoti traģiskām sekām.

Pirms pāris gadiem LA.LV jau vēstīja par kādu māmiņu no Ventspils, kura veica eksperimentu ar lelli ratos, lai pierādītu, cik ļoti piesegtos ratiņos bērns var uzkarst.

Lūk, ko viņa toreiz rakstīja: “Šodien Ventspilī vairs nav tik karsti – termometrs rāda ap +22 grādiem un pūš patīkams vējiņš. Mēs noteikti dosimies pastaigā. Un jūs? Varbūt būsiet pamanījuši, cik daudz šajās dienās sociālajos tīklos ir brīdinājumi un aicinājumi neapsegt ratus #lakatiemnē pirms spiest share un nosodīt citus, gribēju pamēģināt, kas tur īsti ir! Lelle piekrita eksperimentam un 30 minūtes gulēja rīta miedziņu tur, kur šorīt dārzā to būtu darījusi Alisīte. Ik pēc 10 min aizklāju ratus un temperatūra jau pēc 2-3 minūtēm sāka paaugstināties, beigās sasniedzot 33 grādu atzīmi! Pēdējā bildē, protams, es pārspīlēju, jo rati un pilnībā aizsegti, taču pilsētā es redzu daudz bērniņu šādos aizsegtos ratiņos braukājam. Ja laukā būtu vakardienas +27 grādi, ratos noteikti cipari būtu daudz augstāki…

Es patiesībā negribētu gulēt laukā arī tajos 25 grādos, kad rati itkā ir pavisam vaļā… Šis man noteikti liks mainīt arī savus ieradumus karstajā laikā un Alises miedziņam pusdienas laika karstumā, kur nu vēl pagulēt pie +33 grādiem.

Reklāma Reklāma

Esam gudras mammas un tēti! Un arī auklītēm, omītēm un opīšiem to izstāstam, kad viņi ved mazulīšus pastaigāties! Mazulītis nemodīsies, lai pateiktu, ka ir pārkarsis un nav, ko elpot – viņi neraudās, viņi vienkārši iemieg, ļoti lielā un dziļā mūžības miegā, mirstot no pārkaršanas! Tieši tāpat, kā tas var notikt pārkarsušos auto!!! Esam prātīgi, lūdzu, sargājam sevi un citus sev apkārt!”