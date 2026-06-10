Puče par pozitīvo: Bija paaudzes, kas komandas fotografēšanās laikā nevarēja nostāvēt kājās, jo bija piedzērušies. Šī paaudze… 3

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LA.LV
12:43, 10. jūnijs 2026
Ziņas Sports

Šajā čempionātā bija vairākas parādības, kas var interesēt ne tikai hokeja līdzjutējus, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās žurnālists Armands Puče. Viņš minēja diskusiju par bijušo izlases vārtsargu, kurš esot neveikli izteicies par spēlētājiem, kuri nav ieradušies palīdzēt izlasei, jo viņiem gaidāms ģimenes pieaugums un viņi priekšplānā nolikuši ģimeni.

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Pēc Pučes teiktā, vēlāk šī persona savus vārdus esot atsaukusi, jo šādas diskusijas liecina par vērtību maiņu sportā. “Bija ļoti simpātiski, ka mēs sākam aizdomāties par kaut kādām vērtībām un par to runāt,” sacīja A. Puče.

Viņš atgādina, ka iepriekšējās paaudzēs attieksme komandās bijusi citāda un disciplīna ne vienmēr bijusi priekšplānā. “Es atceros paaudzes, kuras uz kopējo komandas fotografēšanos nevarēja nostāvēt kājās, jo puse komandu jau bija piedzērušās iepriekšējā vakarā,” viņš teica.

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Puče arī norādīja uz hokejistu Kasparu Daugaviņu, kurš uzsvēris problēmu ar azartspēļu reklāmām sportā, jo tās ir saistītas ar atkarību problēmām, un daudzi cilvēki ar to ir nelaimīgi.

A. Puče atgādina, ka arī mūsu hokejistu un treneru vidū ir cilvēki, kas reklamē šīs aktivitātes.
Daugaviņš diezgan atbildīgi norādījis, ka šādai praksei nevajadzētu tikt atbalstītai – par to nevajadzētu applaudēt.

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