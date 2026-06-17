Rīga maina 27 miljonus eiro vērtā ēdināšanas iepirkuma noteikumus – zemkopības ministrs aicina vairāk izvēlēties vietējo pārtiku 0

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LA.LV
20:46, 17. jūnijs 2026
Viedokļi

Rīgas pašvaldībai nāksies pārskatīt vairāk nekā 27 miljonus eiro vērtā izglītības iestāžu ēdināšanas iepirkuma nosacījumus pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) apturēja iepirkuma procedūru un norādīja uz nepieciešamajām izmaiņām.

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Par situāciju TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS), uzsverot, ka publiskajos iepirkumos daudz lielāka uzmanība būtu jāpievērš pārtikas kvalitātei un tās izcelsmei.

Ministrs pauda viedokli, ka skolēnu ēdināšanā būtu jāizvēlas pēc iespējas svaigāki un veselīgāki produkti, kas ražoti Latvijā. Viņš norādīja, ka vietējā produkcija bieži vien līdz patērētājam nonāk daudz ātrāk nekā importētā pārtika, kas pirms nonākšanas uz galda mērojusi ievērojamu attālumu.

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Augulis akcentēja arī vides aspektu. Viņa ieskatā, izvēloties vietējo pārtiku, iespējams samazināt transportēšanas radīto ietekmi uz vidi un oglekļa emisijas. Tādēļ, vērtējot produktus, būtu jāņem vērā ne tikai cena, bet arī to kopējā ietekme uz vidi un sabiedrības veselību.

Zemkopības ministrs atzina, ka pašreizējais regulējums ne vienmēr ļauj pietiekami efektīvi veicināt vietējās produkcijas izvēli publiskajos iepirkumos. Tāpēc Zemkopības ministrija strādājot pie izmaiņām normatīvajos aktos, lai stiprinātu iespējas skolās, bērnudārzos un citās publiskajās iestādēs biežāk izvēlēties Latvijā ražotu pārtiku.

Viņš norādīja, ka plānotās izmaiņas paredzēts virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā un vēlāk arī Saeimā. Mērķis esot veicināt tādu pārtikas produktu izmantošanu, kas ir kvalitatīvi, svaigi un ražoti Latvijā.

Augulis arī atgādināja, ka no 1. jūlija atsevišķām pārtikas produktu grupām tiks piemērota samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme. Viņaprāt, tas varētu palīdzēt vietējiem ražotājiem kļūt konkurētspējīgākiem un vienlaikus veicināt Latvijas produkcijas plašāku izmantošanu publiskajos iepirkumos.

Ministrs aicināja pašvaldības un citus pasūtītājus, organizējot iepirkumus, vairāk domāt par vietējo ražotāju atbalstīšanu un iespēju robežās izvēlēties Latvijā ražotu pārtiku, īpaši gadījumos, kad runa ir par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs.

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