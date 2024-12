Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Skaties uz rokām: zinātnieki atklājuši, kāda saistība ir cilvēka pirkstu garumam ar pārmērīgu alkohola lietošanu







Zinātnieki apgalvo, ka ir atklājuši saikni starp augstu alkohola patēriņa līmeni un cilvēka pirkstu garuma proporcijām, raksta “The Independent”.

Jauns pētījums atklāj, ka cilvēki, kuriem zeltnesis (4. pirksts) ir ievērojami garāks attiecībā pret rādītājpirkstu (2. pirksts), alkoholu lieto vairāk.

Pētījuma autori uzskata, ka iemesls tam ir hormoni, kuri ietekmē cilvēka attīstību pirmsdzemdību periodā. Pirkstu garuma attiecība, ko dēvē par digitālo attiecību, ir atkarīga no testosterona un estrogēna daudzuma, kam cilvēks bijis pakļauts mātes dzemdē. Augstāks testesterona līmenis var būt saistīts ar to, ka zeltneši ir garāki.

“Zināms, ka no alkohola atkarīgajiem pacientiem zeltneši ir ievērojami garāki nekā rādītājpirksti, kas norāda uz augstāku testosterona līmeni attiecībā pret estrogēnu pirmsdzemdību periodā. Kā bija gaidāms, šīs saistības bija izteiktākas vīriešiem nekā sievietēm,” skaidro profesors Džons Menings, Svonzi Universitātes goda pētnieks un pētījuma līdzautors.

Pētījums, kas publicēts žurnālā “American Journal of Human Biology”, tika veikts sadarbībā ar Polijas Medicīnas universitāti Lodzā. Pētījumā piedalījās 258 studenti, no kuriem vairāk nekā puse bija sievietes.

Analizējot dalībnieku alkohola patēriņu nedēļas laikā, tika konstatēts, ka kopumā vīrieši alkoholu patērē ievērojami vairāk nekā sievietes, kā arī biežāk mirst no pārmērīgas alkohola lietošanas.

Pētnieki cer, ka šie atklājumi var palīdzēt labāk izprast dažādos faktorus, kas ietekmē alkohola lietošanas paradumus, sākot no atturības līdz neregulārai lietošanai un beidzot ar nopietnu atkarību.

“Alkohola patēriņš ir liela sociāla un ekonomiska problēma. Tāpēc ir svarīgi saprast, kādēļ cilvēku alkohola lietošanas paradumi tik būtiski atšķiras,” sacīja Menings.

Alkohola pārmērīga lietošana ir viens no galvenajiem novēršamajiem nāves cēloņiem ASV. Statistika liecina, ka no alkohola izraisītām sekām mirst vairāk cilvēku nekā no opioīdu lietošanas. Turklāt starp 2019. un 2020. gadu alkohola saistīto nāves gadījumu skaits pieauga par vairāk nekā 25 procentiem.