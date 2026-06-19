Vai elektroapgādes pārtraukums bija saistīts ar drona ielidošanu? “Sadales tīkls” vadītājs atklāj, kas notika 0
AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro, ka nesenais elektroapgādes pārtraukums Latvijā nebija saistīts ar drona ielidošanu.
Viņš norāda, ka konkrētajā dienā Latvijā tiešām bija fiksēts drona ielidošanas gadījums, tomēr elektroapgādes traucējuma cēlonis bijis tehnisks bojājums augstsprieguma līnijā.
Jansons uzsver, ka runa ir par 110 kilovoltu maģistrālo līniju, un bojājums neesot bijis saistīts ar sadales tīklu infrastruktūru.
Pēc viņa teiktā, šādu bojājumu rezultātā var rasties plašāki elektroapgādes traucējumi, tomēr šoreiz situācija operatīvi tika novērsta un elektroapgāde lielākajai daļai klientu tika atjaunota nepilnas stundas laikā.
Jansons arī uzsver, ka šādi gadījumi elektrotīklā mēdz notikt, un tie ne vienmēr ir saistīti ar ārējiem faktoriem, kā šajā gadījumā – drona ielidošanu.