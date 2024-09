Vai vecākiem jāatņem tiesības atteikties no bērnu vakcinēšanas? Ērglis izsaka skarbu viedokli Ieteikt







Vai vecākiem jāatņem tiesības atteikties no bērnu vakcinēšanas?

“Ziniet, kā saka tautas balss, Dieva balss, šķiet, ka vecāki auguši laikā, kad par tādām lietām nediskutēja un, manuprāt, daudzas lietas vienkārši pārprastas ir. Šis ir ļoti traģisks gadījums, bet kāpēc tas ir jāizmanto, jo manā prātā tā ir diezgan liela diskusija par to, kur tās mūsu brīvības beidzas. Ja jūs man prasāt tiešu atbildi, jā, es domāju, ka ir jānosaka noteiktas vakcīnas un mērķauditorija, kuriem vakcinācija ir obligāta. Mēs piedzimstam ar nespecifisku imunitāti, bet šī ir tā saucamā specifiskā imunitāte un tā ir tā, kas pasargā ne tikai konkrēto bērniņu, bet arī apkārtējos. Vakcinācija ir absolūta sabiedrības interese! Un katra indivīda interese, bērns nevar to saprast, arī 14 gados jaunietis pats to nevar izlemt!” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atbild Andrejs Ērglis, kardiologs, LU profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents.

Jau ziņots, ka sabiedrībā valda maldīgs priekštats, ka difterija mūs vairs neapdraud, pēc četrus gadus veca zēna bojāejas no šīs bīstamās slimības, aģentūru LETA informēja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS).

Visi šajā gadsimtā no difterijas mirušie bērni Latvijā nebija vakcinēti – to vidū arī 16.septembrī mirušais zēns, par kura dzīvību ārsti cīnījušies divas nedēļas, skaidro slimnīcā.

Gandrīz 20 gadus BKUS nav bijis neviena tik smaga difterijas gadījuma kā 5.septembrī ievestajam un nu jau mirušajam pacientam, atzīst slimnīcā. “Iespējams, tas radījis maldinošu pārliecību, ka difterija mūs vairs neapdraud, taču šis traģiskais gadījums atgādina par pretējo,” uzsver slimnīcā.

Nāvējoša vai īpaši bīstama difterija ir nevakcinētiem cilvēkiem. 2003.gadā no difterijas miris viens bērns vecuma grupā no trīs gadiem, savukārt 2005.gadā tādā pašā vecuma grupā mira divi ar difteriju sasirguši bērni. Tāpat viens bērns vecuma grupā no pieciem līdz desmit gadiem ar šādu diagnozi miris 2006.gadā.

Kā norāda slimnīcā, īpaši satraucoši ir tas, ka šogad no vakcīnregulējamām bīstamām infekcijām miruši jau divi bērni – viens no garā klepus un viens no difterijas.

Ārsti aicina ikvienu jau šodien pārbaudīt, vai visi ģimenes locekļi ir vakcinēti un revakcinēti pret difteriju un citām bīstamām vakcīnregulējamām infekcijas slimībām. Ja nav – tas jādara nekavējoties. Ja ir pirmie difterijas simptomi, nekavējoties jāvēršas pie ārsta, visām kontaktpersonām obligāta izolācija un testēšana, atgādina mediķi.

Smagas un arī paliekošas sekas difterija mēdz atstāt uz centrālo nervu sistēmu, nieru un sirds asinsvadu sistēmu. Tiem, kas ir vakcinēti un saskārušies ar infekcijas izraisītāju, atsevišķos gadījumos slimība var sākties, bet tā norit vieglā formā bez komplikācijām, skaidro speciālisti.

Jau vēstīts, ka pēc saslimšanas ar difteriju 16.septembrī miris četrus gadus vecs zēns.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), saņemot informāciju par apstiprinātu difterijas gadījumu, sāka epidemioloģisko izmeklēšanu un pretepidēmijas pasākumu organizēšanu.

Difterijas diagnoze tika noteikta trīs bērniem un vienam pieaugušajam. Visi gadījumi ir savstarpēji saistīti. Epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu veikšana turpinās.

SPKC uzsver, ka nepietiekama vakcinācijas aptvere rada difterijas uzliesmojuma izcelšanās un infekcijas izplatīšanās risku. Difterijas komplikācijas nopietni apdraud īpaši nevakcinēto pacientu veselību un dzīvību.

SPKC atgādina, ka vakcinācija pret difteriju ir valsts apmaksāta ikvienam iedzīvotājam jebkurā vecumā.