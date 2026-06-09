Valsts budžetā iemaksātas AS “Latvijas valsts meži” dividendes 186,1 miljonu eiro apmērā 0
Šodien, 9. jūnijā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Valsts kases kontā ir iemaksājusi dividendes – 186,1 miljonu eiro.
Atbilstoši LVM akcionāra apstiprinātajam darbības pārskatam, 2025. gadu uzņēmums noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonu eiro apmērā. 90 % no gūtās peļņas jeb 186,1 miljoni eiro ir iemaksāti Valsts kasē kā dividendes, papildinot valsts budžetu, turklāt vēl 46,5 miljoni eiro tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Kopumā dividendēs un uzņēmuma ienākuma nodoklī par dividendēm LVM izmaksās 112,5% no 2025. gada peļņas.
Vairojot Latvijas iedzīvotāju labklājību, kopumā valsts un pašvaldību budžetos par 2025. pārskata gadu LVM būs iemaksājusi 262 miljonus eiro, kas ir lielākais devums valstij visā uzņēmuma darbības laikā. Bez dividenžu un uzņēmuma ienākuma nodokļa iemaksām par dividendēm, valsts budžetā no uzņēmuma darbības 2025. gadā iemaksāti arī 16,7 miljoni eiro darbaspēka nodokļos valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksās, gandrīz 8,5 miljonus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī, kā arī 4 miljonu eiro nekustamā īpašuma un dabas resursu nodokļos.