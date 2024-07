Viens asinsdonors var izglābt dzīvību trīs cilvēkiem. Speciāliste skaidro, kādās komponentēs sadala asinis Ieteikt







Mēs parasti sakām, ka viens asinsdonors var izglābt dzīvību trīs cilvēkiem, ar to saprotot to, ka no vienām pilnasinīm jeb viena donora sagatavojam trīs komponentus – galvenais ir eritrocītu masa jeb sarkanie ķermenīši, bez kuriem cilvēks nevar dzīvot, tā TV24 raidījumā Dr. Apinis paskaidroja Egita Pole, Valsts asinsdonoru centra (VADC) vadītāja.

Otra daļa, kas ir ne mazāk svaŗīga, ir trombocīti – tie ir nepieciešami pie lielām asiņošanām, pie dažāda veida apdegumiem, gan pie dažādām hroniskām saslimšanām. Trešā pilnasins komponente ir tā saucamā baltā daļa jeb plazma. ‘

Kā norāda speciāliste, plazmā nav šūnu, tāpēc tā ir pilna ar dažādiem faktoriem, kas sekmē asins recēšanu un tecēšanu, tajā ir daudz olbaltumvielu, ar ko pie dažādām saslimšanām var palīdzēt. Tomēr pati galvenā lieta ir eritrocīti un trombocīti – bez tām pacientu nevar izglābt, rezumē Pole.