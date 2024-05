Ilustratīvs attēls Foto: FREEPIK

Atklājums ir paradoksāls: zinātnieki noskaidrojuši, kāpēc brāļi un māsas strīdas Ieteikt







Brāļu un māsu savstarpējie strīdi ir tipiski, jo tie ir salīdzinoši ērti, un konflikti nenoved pie attiecību izjukšanas vai nopietna kaitējuma vienai no pusēm. Pie šāda secinājuma ir nonākuši amerikāņu psihologi. Pētījuma rezultāti publicēti autoritatīvajā žurnālā “Evolution and Human Behaviour”

Reklāma Reklāma

“Ja jūs kliedzat uz savu draugu vai sitat to, viņš vai viņa var jūs aizstāt ar jaunu draugu, bet brālis vai māsa joprojām būs jūsu brālis vai māsa rīt, nākamnedēļ un pēc gada,” skaidro analīzes autore Amanda Kirša.

Vairākās aptaujās pētnieku komanda atklāja, ka dažādi fiziskās un verbālās vardarbības veidi nav atkarīgi no tuvinieku dzimuma. Gan zēni, gan meitenes ir vienlīdz konfliktējoši.

Arī brāļu un māsu vecumam nav nozīmes. Diezgan asas sadursmes starp brāļiem un māsām nereti saglabājas arī pieaugušā vecumā. Nav pat svarīgi, cik bieži radinieki sazinās. Zinātnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka cilvēki turpina ievērot bērnībā ieliktos uzvedības modeļus.

Tāpat zinātnieki atklājuši, ka, lai gan ģimenes locekļi var strīdēties savā starpā, viņi sarunās ar citiem reti izsakās slikti slikti par savām māsām vai brāļiem, lai gan, protams, ir arī izņēmumi.

Dažas nosacīti negatīvas cilvēka emocijas var aktivizēt viņa pozitīvās izpausmes, pie šāda secinājuma nonākuši psihologi no Teksasas universitātes.

Dabiska organisma reakcija uz draudiem un netaisnību rodas daudziem cilvēkiem, taču ne visi ir gatavi to pieņemt. Savukārt dusmas var izraisīt paātrinātu sirdsdarbību, paaugstinātu asinsspiedienu un adrenalīna izdalīšanos. Tas viss padara cilvēku dinamiskāku un enerģiskāku, kā arī paaugstina koncentrēšanās līmeni. Līdz ar to kļūst vieglāk sasniegt to, ko vēlaties.