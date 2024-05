Ilustratīvs attēls Foto – Shutterstock.com

Tavam bērnam pienācis pusaudža vecums. Daudzi šajā dzīves periodā mēdz bēgt no mājām, ja ne gluži bēgt, tad pavadīt tajās pēc iespējas mazāk laika. Ne viens vien uzskata, ka vecāki viņus vispār nesaprot. Iespējams, tevi neapmierina situācija mājās. Varbūt tu vēl nezini, ko darīt, bet esi gatava darīt jebko, lai situācija mainītos. Daļa vecāku uzskata, ka labāk vienkārši nogaidīt, kamēr pusaudža vecums „pāries” un problēmas ignorē.

Protams, ja ar bērniem ir problēmas, nevar gaidīt, ka tu kaut ko paveiksi un no nākamās pirmdienas viss būs labi. Bet, ja nesāksi tūlīt, pavisam noteikti nekas neuzlabosies. Kas jādara? Vispirms paņem papīra lapu un saraksti visu ģimenes locekļu sliktās īpašības un trūkumus. Katram no viņiem izveido savu stabiņu un raksti tajā visu, kas vien nāk prātā. Tad saraksti, kā viņiem vajadzētu mainīties. Ja vīrs runājot pārāk paceļ balsi, ieraksti to viņa stabiņā. Ja vīramātei sen jau būtu vieta trakonamā, uzraksti arī to. Ja meitai vajadzētu izbeigt sēdēšanu pie datora – pieraksti. Atceries visu slikto, cik vien spēj. Nelasi tālāk, kamēr neesi visu ierakstījusi. Neko neizlaidi? Lasi tālāk tikai tad, kad jūties nedaudz atvieglota, jo visas radinieku sliktās īpašības ir izliktas uz papīra.

Es taču lūdzu nelasīt tālāk, kamēr nav pierakstītas visas tavas pretenzijas… Nomet no pleciem šo nastu. Atgriezies pie saraksta un pieraksti vēl ko piemirstu.

Tagad, kad esi uzskaitījusi visu, pie kā ir vainīga tava ģimene, klausies – no visiem šiem punktiem tu nevari izmainīt nevienu!

Tu nevari izmainīt citus cilvēkus, tai skaitā – savus pusaudžus. Pirmais, kas tev jādara, lai ģimenē, ar bērnu veidotos cita veida attiecības – izmet un aizmirsti tikko sagatavoto sarakstu. Vēl labāk – sadedzini to. Kamēr tas degs, patiešām saproti, ka neko no sarakstā minētajām vēlamajām izmaiņām tu nevari panākt. Ja ieciklēsies uz apkārtējo trūkumiem, nekādas iespējamās pārmaiņas nenotiks.