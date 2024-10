Publicitātes foto

250 pacientiem būs iespēja ārstēt aptaukošanos “AIWA Clinic” Ieteikt







“Veselības centru apvienības” (VCA) daudzprofilu ķirurģijas klīnikā “AIWA Clinic” līdz 2025. gada oktobrim pieredzējusi mediķu komanda īstenos Nacionālā veselības dienesta (NVD) virzīto Eiropas Savienības (ES) finansētu pilotprojektu “Vērtībās balstīts (VBVA) bariatrijas pakalpojuma modelis”. Gandrīz 250 pacientiem būs iespēja samazināt ķermeņa lieko svaru un tā negatīvo ietekmi uz fizioloģiskajiem procesiem organismā. Latvijas veselības nozarē unikālā pilotprojekta ietvaros pacientiem ar medicīniski apstiprinātu būtisku lieko svaru no visas Latvijas būs pieejami veselības aprūpes pakalpojumi šīs slimības ārstēšanai, izmantojot ES finansējumu.

Pilotprojektā atbilstoši vērtībās balstītiem veselības aprūpes (VBVA) principiem multidisciplināra speciālistu komanda sniegs pakalpojumu pacientiem ar būtisku lieko svaru, kuriem dzīves labbūtību un veselību ietekmē aptaukošanās, ko pavada arī vairākas smagas slimības. Kompleksu terapiju ar bariatrijas ķirurģijas, uztura un dzīvesveida korekcijas metodēm saņems līdz 250 pacientu. Sniedzot VBVA principos balstīto multidisciplināro pakalpojumu, “AIWA Clinic” speciālisti pacientiem ar būtisku aptaukošanos izstrādās terapijas ceļa karti, noteiks pacientu atlases kritērijus, nodrošinās ārstēšanu un pēcoperācijas uzraudzību, kā arī pēcāk apkopos un analizēs sasniegtos rezultātus.

“Vērtībās balstīta veselības aprūpe ir nozares nākotne, tāpēc ceram, ka arī pilotprojekts ar bariatrijas pakalpojuma nodrošināšanu parādīs turpmākos soļus šāda modeļa ieviešanai. Pilotprojekts, kas vērsts uz to, lai ievērojami uzlabotu dzīvi cilvēkiem ar būtisku lieko svaru, ļaus šiem pacientiem uzlabot arī savu veselību, mazinās ar aptaukošanos saistītu izraisīto slimību komplikācijas, kā arī sniegs pozitīvu ieguvumu kā veselības aprūpei, tā sabiedrībai. Ar interesi vērosim, kā iecerētais multidisciplinārais pakalpojums tiek integrēts ikdienas ārstniecības procesos,” norāda Nacionālā veselības dienesta projektu vadītāja Zaiga Barvida.

Aptaukošanās un liekais svars tieši ietekmē sirds un asinsvadu slimību, cukura diabēta, kā arī citu hronisku slimību attīstības un ar tām saistīto komplikāciju risku. “AIWA Clinic” virsārsts, ķirurgs Igors Troickis atzīst, ka Latvijā šī ir unikāla iespēja, ko īpaši gaidījuši tie, kuriem svara samazināšanai ir nepieciešama bariatrijas operācija, bet līdz šim viņi to nevarēja atļauties: “Aptaukošanās kā slimība ir jāārstē. Ja to nedara, var attīstīties 2. tipa cukura diabēts, hipertensija, rasties ceļu gūžu locītavu problēmas. Gadā “AIWA Clinic” veicam aptuveni 700 bariatrijas operācijas, un nereti mums ir pacienti, kuriem jau nozīmēta endoprotezēšanas operācija, taču pārmērīgi liela liekā svara dēļ tā atteikta, jo atzīts, ka endoprotēzes varētu neizturēt slodzi un operācijas vēlamais rezultāts var netikt sasniegts.”

Ārsta pieredze liecina, ka pēc bariatrijas operācijas jau pirmajā gadā 95% pacientu ir apmierināti, jo viņu veselība un dzīves kvalitāte ir uzlabojusies. “Protams, daudz atkarīgs no paša gribasspēka, arī pēc operācijas jāievēro uztura speciālista, ārstu ieteikumi. Nozīmīgs ir arī ģimenes vai citu tuvu cilvēku atbalsts, lai pacients būtu līdzestīgs ilgstoši un spētu savā dzīvesveidā iekļaut visu nepieciešamo, kas noteikts pēc operācijas. Pozitīvi, ka kopumā pēdējos gados par to, kas ir aptaukošanās, kādas ir tās ārstēšanas iespējas, pilnveidojusies gan sabiedrības izpratne, gan ārstu zināšanas. Pie mums nonāk aizvien vairāk pacientu, kuriem varam palīdzēt. Esmu pārliecināts, ka līdz pilotprojekta noslēgumam kopīgi būsim sākuši vizmaz daļēji risināt ar aptaukošanos saistītās veselības problēmas Latvijā,” stāsta Troickis.

Lai saņemtu ārstēšanu pilotprojekta “Vērtībās balstīts (VBVA) bariatrijas pakalpojuma modelis” ietvaros, pacientiem nepieciešams ģimenes ārsta, endokrinologa vai cita speciālista nosūtījums, kā arī jānoslēdz līgums ar “Veselības centru apvienību”, apņemoties pildīt ārstu izvirzītos nosacījumus pēc bariatrijas operācijas, piemēram, ievērot īpašu diētu, regulāri klātienē vai tiešsaistē piedalīties pēcoperācijas konsultācijās u.tml.

Pilotrojektā kā sasniedzamais rezultāts noteikts noturīgs liekā svara samazinājums vismaz 25% apmērā sešu mēnešu laikā pēc operācijas un 50% samazinājums pēc 12 mēnešiem. Tāpat paredzēts, ka pacientiem nozīmīgi samazināsies cukura līmenis asinīs, asinsspiediens, holesterīna līmenis un attiecīgi arī lietojamo medikamentu daudzums. Tiek lēsts, ka līdz ar šādas ārstēšanas pieejamību Latvijā secīgi varētu samazināties insulta, infarkta gadījumu skaits un ar tiem saistītā invaliditāte un priekšlaicīgas nāves gadījumi, tāpat iecerēts, ka tas ierobežos finansiālo slogu pacientiem un veselības aprūpes sistēmai kopumā.

Bariatrijas ķirurģija ir efektīva metode

Latvijā ir viens no zemākajiem mūža ilguma rādītājiem ES, savukārt viens no vadošajiem nāves cēloņiem ir kardiovaskulārās slimības (KVS). Latvijā ik gadu ap 15 000 cilvēkiem kā nāves cēlonis noteikts insults, infarkts un citas slimības, kurām paaugstināta riska grupa ir cilvēki ar II un III pakāpes aptaukošanos. Vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka bariatrijas ķirurģija ir efektīvāka par medikamentozu vai dzīvesveida iejaukšanos KVS riska samazināšanā, it īpaši pacientiem ar izteiktu lieko svaru, taču relatīvi augsto izmaksu dēļ daudziem pacientiem šīs operācijas nav pieejamas.

Latvijā veselības aprūpes nozarē nav izplatīta integrēta pieeja pacientu aprūpei, kas rada apgrūtinājumu, jo pacientiem nereti tiek piedāvāti nepilnīgi risinājumi, tādēļ, ka speciālistu vidū nav vienota multidisciplināra standarta.

Lai pieņemtu lēmumu, vai un kāda bariatrijas operācija ir piemērotākā, konsultācijas laikā tiek novērtēts pacienta veselības stāvoklis un noteikti papildu izmeklējumi, ko nepieciešams veikt pie speciālistiem. Konsultācijas laikā ārsts izskaidro pacientiem bariatriskās operācijas būtību un sagatavo pirmsoperācijas izmeklēšanas plānu, piesaistot uztura speciālistu, klīnisko psihologu vai citus speciālistus pēc nepieciešamības. Operācijas laikā, izmantojot modernas tehnoloģijas, tiek veikta stingra asiņošanas un šuvju hermētisma kontrole. Tāpat tiek izmantoti jaunākās paaudzes šuvēji un ultraskaņas griezēji. Pilotprojekta ietvaros pacienti tiks novēroti pirmajā pēcoperācijas pusgadā.

Pilotprojekta galvenās mērķa grupas

Latvijas rezidenti, kas ir vecāki par 18 gadiem, motivēti svara zudumam un dzīves stila maiņai, kā arī ilgtermiņa sadarbībai ar klīniku un saņēmuši nosūtījumu uz bariatriskā ķirurga konsultāciju no ģimenes ārsta tie, kuriem ĶMI ≥ 40 kg/m2 (aptaukošanās III pakāpe), savukārt ar nosūtījumu uz bariatriskā ķirurga konsultāciju gan no ģimenes ārsta, gan speciālista (endokrinologa, kardiologa), ja pacientam ĶMI ir 35 kg/m2 un vairāk (aptaukošanās II pakāpe) un diagnosticēts 2. tipa cukura diabēts, arteriāla hipertensija, dislipidēmija, muskuloskeletālas slimības un gastroezofageāls reflukss, vai miega apnoja.

“Veselības centru apvienības” (VCA) daudzprofilu ķirurģijas klīnikas “AIWA Clinic” vairāk nekā 20 mediķu komandā ir arī ķirurgi Igors Troickis un Maksims Mukāns. Bariatriskajā ķirurģijā I.Troickis specializējas no 2005. gada. M.Mukāns ir apguvis vairākas mūsdienīgas metodes laparoskopijas un bariatrijas ķirurģijā un veic dažādas vēdera dobuma operācijas. Ikdienas praksē ķirurgs M.Mukāns konsultē kuņģa-zarnu trakta slimību gadījumos, tostarp bariatrijas, taisnās zarnas, žultspūšļa, trūces ķirurģijā, kā arī gastroezofageāla refluksa jeb atviļņa slimības gadījumā.

Pēc NVD informācijas ES Atveseļošanas un noturības fonda atbalstītajā projektā “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” no kopumā 124 iesniegtajiem projektiem “Aiwa Clinic” īstenojamais “Vērtībās balstīts (VBVA) bariatrijas pakalpojuma modelis” ir viens no 18 projektiem, kuri saņems finansējumu, lai pilotēšanā pierādītu tā dzīvotspēju ikdienas veselības aprūpē.

“Veselības centru apvienība” ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā ar filiālēm Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Bauskā, Talsos un Ķekavā. Vairāk nekā 1500 VCA darbinieki nodrošina pakalpojumus 120 specialitātēs un pakalpojumu virzienos.