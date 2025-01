“Esiet zinoši – pilnīgi noteikti vairāk par 75 centiem no pacienta nevar prasīt,” norāda Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Kaupere Ieteikt







Inese Kaupere, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore, viesojoties TV24 raidījumā “Uz līnijas”, atbildot uz kādas kundzes pieredzi, uzsvēra – no pacienta vairāk par 75 eiro centiem nedrīkst prasīt!

Skatītāja stāsta: “Valmierā, BENU aptiekā es pirku zāles. Man tagad priekšā ir čeks. Čekā esmu pirkusi sešas zāles. Es esmu samaksājusi to summu, ko man vajadzēja, un atsevišķi čekā ir izdalīts katrai zālei 1,50 eiro – farmaceita pakalpojumi. Jūs runājiet par to, ka mēs piemaksājam tikai tos 75 centus, bet čekā apakšā ir farmaceita pakalpojumi – piemaksa 9 eiro.”

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere komentē: “Jā, mēs esam redzējuši situāciju, ka čeki dažādās aptiekās ir dažādi, un šī te terminoloģija arī tiek lietota dažādi. Manuprāt, šodien (Red. raidījums notika 22.janvārī) nosūtījām vēstuli visām aptiekām, aicinot lietot vienotu terminoloģiju receptēs. Tātad farmaceitu pakalpojums pilnīgi noteikti visās aptiekās, neatkarīgi no tā, vai tā ir liela pilsēta, mazāka pilsēta vai ciemats, jebkurā situācijā no pacienta ir 75 eiro centi, nevis 1,50.

Atlikušo summu, jā, tātad kopējā summa par šo te farmaceita pakalpojumu ir 1,50 eiro, bet no pacienta ir 75 centi un no valsts arī ir 75 eiro centi. Savukārt, ja aptieka atrodas mazāk apdzīvotā vietā un ir vienīgā, tad arī no pacienta ir 75 eiro centi, savukārt no valsts ir 1,75, lai kopā būtu 2,50.

Mēs arī esam redzējuši BENU aptiekas čekus – apakšā ir farmaceitu pakalpojums un apakšā ir 75 eiro centi. Jā, var būt receptes, kur tas ir ar mazākiem burtiem, bet pilnīgi noteikti vairāk no pacienta nevar lūgt un prasīt. Līdz ar to jūs varat noskaidrot uzreiz aptiekā – esiet zinoši, jāmaksā ir 75 eiro centi. Domāju, ka aptiekas par to ir informētas un pilnīgi noteikti arī kases čeku sistēmas ir izveidotas tā, lai to īstenotu. Bet, ja gadījumā ir kāda nesaprašanās, nezinu, aptiekā, tad jūs noteikti arī varat vērsties Veselības inspekcijā. Bet pilnīgi saprotams, ka aicinu uzreiz izrunāt ar farmaceitu, jo vairāk par 75 eiro centiem, apkalpojot par pirmreizējo recepti, farmaceiti nav tiesīgi iekasēt.”