Ginekoloģe: "Vīriešu hormonālā kontracepcija ir jau ceļā – straujiem soļiem notiek pētījumi"







TV24 raidījumā “Dr.Apinis”, apspriežot vīriešu veselības jautājumus, tajā skaitā došanos pie urologa un kontracepcijas izvēli seksuālo attiecību laikā, “Veselības centru apvienības” Ginekoloģijas dienesta vadītāja, ginekoloģe un dzemdību speciāliste Karlīna Elksne pauda uzskatu, ka tas, ka vīrieši nelabprāt vai novēloti iet pie urologa pārbaudīt savu veselību kopumā vērtējama kā tāda “psihoterapeitiska problēma”. Viņa to nosauca par vīriešu nevēlēšanos uzņemties atbildību ne tikai par savu veselību, bet arī par piemērotas kontracepcijas izvēli, lai sievietei neiestātos nevēlama grūtniecība.

“Mīļie vīrieši, jūsu dzīve vieglāka netaps, jo arī vīriešu hormonālā kontracepcija ir jau ceļā – straujiem soļiem notiek pētījumi. Es domāju, tas ir piecu gadu jautājums, ka šī kontracepcija varētu atnākt arī līdz Latvijai,” pastāstīja ginekoloģe Elksne.

Vai vīriešiem būs jādzer katru dienu pa tabletei, nevis meitenēm? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja Pētera Apiņa jautājumu Elksne atbildēja, sakot: “Es domāju, ka būs diezgan lieli strīdi ģimenē, jo tas būs vēl viens jautājums – kurš tad uzņemsies šo te atbildību? Tad bumbiņa tajā pusē, ja sievietei būs kāda veselības problēma, kad viņa nevarēs lietot kādu no kontracepcijas veidiem, tad varbūt jautājums būs atrisināts, bet, ja abiem partneriem būs iespēja lietot šo…?!” sacīja ginekoloģe Elksne.

Ginekoloģe raidījumā vērsa uzmanību arī uz tādu lietu, kas Latvijā notiek ar vazektomiju un tās statistiku. Vazektomija – tā ir ķirurģiska procedūra, kuras laikā tiek pārgriezti sēklas vadi, un tā ir drošs kontracepcijas veids, kas preventē grūtniecību, – tā tiek skaidrots P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā par vazektomijas procedūru vīriešiem. Tie pētījumi, kas ir ginekologu rīcībā, parāda, ka aptuveni tikai 1% pāru izvēlas vīriešu sterilizāciju, tā norādīja Elksne TV24 raidījumā “Dr.Apinis”.

“Teiksim, Skandināvijā tie skaitļi ir daudz augstāki! Vīrieši biežāk uzņemas atbildību un iet uz šo operāciju. Te ir kaut kas, kas sasaucas kopā ar novēlotām analīzēm…” domīgi pauda ginekoloģe Elksne. Kā izpaudīsies vīriešu hormonālā kontracepcija – kas tas būs? Uz to ginekoloģe atteica, ka šobrīd tiek meklēts veids, kā šo kontracepciju nākotnē lietot.

“Testosteronu nesamazinās, bloķēs tieši pašu spermatozoīdu izstrādi, nekādi būtiski blakusefekti nav pagaidām pierādīti. Tas, uz ko šobrīd tiek strādāts, – tiek meklēts efektīvākais ievades veids, jo vīriešiem bieži vien esot iebildumi dzert tabeletes, līdz ar to tas varētu būt gēls, kuru smērē uz ādas,” tā skaidroja “Veselības centru apvienības” Ginekoloģijas dienesta vadītāja, ginekoloģe un dzemdību speciāliste Elksne.

Par jauno vīriešu hormonālo kontracepciju, kas top un drīzumā būs pieejama, Elksne vēlējās raidījumā pastāstīt, jo viņa savā praksē saskārusies ar kādu bēdīgu pacientes pieredzi.

“Man sāp tas viņas stāvoklis…Situācija ir tāda, ka viņai ir bijuši divi legālie aborti, uz kuriem abiem viņa tiešām gāja ar asarām acīs – ar domu, ka viņa nevēlas šo legālo abortu…Bet viņas vīrs, ar kuru viņa ir kopā jau 20 gadus, kategoriski iestājas pret vēl vienu bērnu. Viņam viens bērns ir un ar to pietiek, viņš vairāk nevēlas. Prezervatīvus viņš lietot negrib, vārdu sakot, ir apstākļi, kuru dēļ viņi īsti tādu normālu kontracepciju lietot nevar. Es šai pacientei esmu vairākas reizes piedāvājusi – ja viņš ir tas, kurš nevēlas šo bērnu, nevis jūs, tad varbūt, ka būtu loģiski, ka viņš veiktu šo te vazektomiju un arī rūpētos par kontracepciju ģimenē. Pirmajā reizē viņa teica: labi, es parunāšu! Nezinu, vai parunāja, bet otrā reizē atnāca un teica, ka atbilde bijusi noraidoša. Tad nākamā reizē pēc otrā legālā aborta es atkal pacēlu šo jautājumu gaisā: hei, nu kas tā par lietu?! Galu galā viņš ir tas, kas to nevēlas. Domāju, ka tas diezgan lielā mērā raksturo to situāciju,” tā TV24 raidījumā pastāstīja ginekoloģe Elksne.