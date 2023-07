Kā pagarināt jaunību: šie noderīgie produkti tam palīdzēs Ieteikt 5







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Laiks prasa savu un četrdesmit gadu vecumā grūti izskatīties kā divdesmitgadīgai. Lai gan nekas nav neiespējami! Paskaties uz pasaules zvaigznēm, kuras 50-60 gadu vecumā izskatās daudz jaunākas un vienlaikus jūtas lieliski! Noslēpums nav plastiskās operācijas vai brīnumainas kosmētiskās procedūras (lai gan neiztikt arī bez tām). Lielākoties tāds izskats ir rezultāts darbam ar sevi, kas ietver fiziskās aktivitātes, atteikšanos no sliktiem ieradumiem un pareizu uzturu. Parūpējies arī tu par jaunības pagarināšanu, iekļaujot uzturā produktus, kas ietekmē ilgmūžību.

Top-8 produkti, kas palīdzēs pagarināt jaunību

1. Brokoļi redzes asumam

Amerikāņu zinātnieki apgalvo, ka diēta, kuras sastāvā ir daudz brokoļu, ir ne tikai droša, bet arī noderīga akluma novēršanā. Brokoļi ir ļoti noderīgi, ārstējot kataraktu. Ārsti iesaka lietot brokoļus kā atjaunojošas diētas daļu, jo tajos ir vielas, kas pozitīvi ietekmē lēcas un acs tīklenes stāvokli. Turklāt brokoļi labvēlīgi ietekmē ādas stāvokli, palīdz cīnīties pret insultu, infarktu un pat vēzi.

2. Tumšā šokolāde jauneklīgai ādai un pasargāšanai no sirdslēkmes

Ikdienā apēdot nelielu gabaliņu tumšās šokolādes, vari pasargāt ādu no saules gaismas negatīvās ietekmes un attiecīgi palēnināt novecošanās procesu. Zviedrijas zinātnieki atklājuši, ka cilvēki, kuri cieš no sirds slimībām, var samazināt nāves risku no sirdslēkmes par 70%, lietojot tumšo šokolādi vismaz divas reizes nedēļā.

3. Valrieksti pagarina dzīvi par 8 gadiem

Vairāk nekā desmit gadu pētījumi ir parādījuši, ka valrieksti palīdz aizsargāt cilvēkus no sirds un asinsvadu slimībām, uzlabojot asinsvadu elastību. Zinātnieki ilgu laiku analizēja valriekstu ietekmi uz cilvēka organismu un konstatēja, ka apēdot tikai septiņus valriekstus nedēļā, cilvēks var dzīvot astoņus gadus ilgāk un būt labākā veselības stāvoklī. Pozitīvās ietekmes noslēpums slēpjas uzturvielās, kas atrodamas valriekstos. Pateicoties šīm vielām, rieksti palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs un stiprina sirdi.

4. Pilngraudu produkti pasargās no insulta

To regulāra iekļaušana uzturā ļauj pasargāt sevi no insulta tikpat efektīvi kā ar medikamentiem. Pierādīts, ka ar šķiedrvielām bagātu pārtikas produktu lietošana samazina taisnās zarnas un resnās zarnas vēža rašanās risku.

5. Ogas smadzenēm un muskuļiem

Ogas bagātīgi satur antioksidantus, kas palīdz aizsargāt ķermeni no brīvo radikāļu radītiem bojājumiem. Ogas satur antocianīnus, kas īpaši noderīgi smadzeņu un muskuļu audu pilnvērtīgai darbībai.

6. Sarkanā zivs nevīstošam skaistumam un gaišam prātam

Viena piektā daļa no zivs sastāva ir olbaltumvielas, tās sekmē matu augšanu, kā arī audu un ķermeņa šūnu veidošanos. Turklāt zivs satur taukskābes, kas palīdz cīnīties pret paaugstinātu holesterīnu. Omega-3 stiprina smadzeņu asinsvadus, novērš vecuma demences veidošanos.

7. Burkāni un ķirbji pret grumbām

Šos oranžos produktus cīņā par jaunību apvieno tas, ka tajos ir daudz A vitamīna, kurš nepieciešams ādas skaistumam. Tas aizsargā ādu no grumbu parādīšanās, kā arī no ultravioleto staru iedarbības. Turklāt tie spēj uzlabot garastāvokli. Skaista sieviete pirmkārt ir laimīga sieviete.

8. Citrusaugi – pret visa organisma novecošanu

C vitamīns, ko lielā daudzumā satur apelsīni, citroni, greipfrūti, pomelo, labi palīdz aizsargāt ķermeni pret toksīniem, palīdz novērst visa ķermeņa novecošanu. Citrusaugļi ir arī ļoti labi cīņā pret holesterīnu.

Neviens nevar rūpēties par tevi labāk kā tu pats. Paliec jauns ne tikai ārēji, bet arī dvēselē!

