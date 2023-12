Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Kad tualetes apmeklējums sagādā mokas… Kā izvairīties no aizcietējumu riska?







Apgrūtināta vēdera izeja jeb aizcietējums – delikāta problēma, par ko ierasts skaļi nerunāt, par spīti tam, ka dzīves laikā tas skāris teju katru no mums. Kāda ir aizcietējumu profilakse un kā iespējams mazināt to simptomus? Par to portālam LA.LV zināja stāstīt “Apotheka” sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

Lai gan lielākoties aizcietējumi ir īslaicīgi un pārejoši, tomēr aicinu tos neatstāt novārtā, ja vēdera izejas traucējumi novērojami regulāri. Aizcietējumi, īpaši, ja tie kļūst hroniski, var radīt daudz citu veselības problēmu, tostarp taisnās zarnas gļotādas plīsumus vai noslīdējumus, kā arī hemoroīdus, kas laika gaitā var prasīt daudz nopietnāku ārstēšanu un pat ķirurģisku iejaukšanos.

“Aizcietējumu rašanos var sekmēt stress, atsevišķi medikamenti, grūtniecība, hormonālas izmaiņas, vielmaiņas, endokrīnās vai citas slimības, tomēr biežākais aizcietējumu cēlonis ir šķiedrvielu trūkums uzturā, nepietiekama šķidruma uzņemšana un pārāk maz fizisko aktivitāšu. Tāpēc uztura un dzīvesveida korekcijas būtu pirmais, ar ko sākt cīņu pret aizcietējumiem,” tā skaidro “Apotheka” sertificētā farmaceite Fleišmane.

Lai arī katram cilvēkam ierastais atvieglošanās biežums var būt individuāls, tomēr par aizcietējumu iespējams runāt, kad defekācija notiek reti (mazāk nekā trīs reizes nedēļā) un rada diskomfortu (ir nepietiekama vai apgrūtināta zarnu trakta iztukšošanās, sāpes, spiešanas sajūta, gļotādas traumas, parādās asiņošana).

Vairumā gadījumu aizcietējumi ir novēršama simptomātika, jo īpaši tad, ja risinājums tiek meklēts, lieki nevilcinoties. Papildus ikdienas ieradumu izmaiņām kā palīglīdzekli var lietot laksatīvos preparātus, kas veicina vēdera izeju. Ja aizcietējuma iemesls ir bijis mikrofloras disbalanss, probiotiķi palīdz atjaunot normālu zarnu trakta darbību. Cietākas vēdera izejas gadījumā atbilstošākas būs laktobaktērijas.

“Tāpat var līdzēt preparāti ar papildu šķiedrvielām, piemēram, klijām vai linsēklām, kā arī magnija lietošana. Īslaicīgos un vieglos aizcietējumu, hemoroīdu gadījumos var palīdzēt ziedes vai svecītes, ko pirms gulētiešanas var ievadīt taisnajā zarnā. Tomēr, ja aizcietējumi ieilgst vai parādās asiņošana, sāpes, nieze, hemoroīdu saslimšanai raksturīgi sataustāmi veidojumi anālās atveres rajonā, jāvēršas pie ārsta, lai veiktu padziļinātākus izmeklējumus, kā arī pārliecinātos, ka simptomi neliecina par citu saslimšanu, kas jo īpaši būtiski, ja pirmās pakāpes radiniekiem ir bijis resnās zarnas vēzis,” uzsver eksperte.

Kā izvairīties no aizcietējumu riska?

Vairāk šķiedrvielu

Šķiedrvielas jeb balastvielas atrodamas tikai augu izcelsmes produktos, piemēram, augļos, dārzeņos, graudaugos, riekstos un sēklās.

Šķiedrvielas organismā nesadalās un neuzsūcas, tomēr tās ir ļoti būtiskas veselībai, jo veicina vielmaiņu, dod sāta sajūtu, nodrošina gremošanas sistēmas darbību, labvēlīgi ietekmē zarnu mikrofloru, uzlabo uzņemto barības vielu uzsūkšanos un palīdz vairoties labvēlīgajām baktērijām, tādējādi stiprinot organisma vispārējo imunitāti.

Šķiedrvielas palīdz uzņemtajam uzturam pārvietoties pa gremošanas traktu, palielina izvadāmā apjoma masu un vienlaikus to mīkstina, tādā veidā sekmējot regulāru vēdera izeju.

Uzņem šķidrumu

Arī vēsākajos gadalaikos, kad roka tik dabiski vairs nestiepjas pēc ūdens pudeles, jāatceras, ka dienā nepieciešams izdzert aptuveni 1,5–2 litrus ūdens. Šķidruma uzņemšana ne tikai novērš dehidrēšanos, palīdz izvadīt no organisma lieko, bet arī sekmē labāku vēdera izeju. Savukārt kafija katram darbojas individuāli – vieniem sekmē aizcietējumu, kamēr citiem – tieši pretēji – padara vēdera izeju šķidrāku.

Veic fiziskas aktivitātes

Regulāras fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē arī gremošanas procesus – uzlabojas asinsrite un limfātiskās sistēmas darbība, organisma apgāde ar skābekli, tāpat arī vielmaiņa, gremošanas procesi un zarnu darbība. Arī uzreiz pēc maltītes mērena izkustēšanās, piemēram, pastaiga, nāks tikai par labu, jo kustoties tiek masētas zarnu sieniņas, tā sekmējot barības masas pārvietošanos.

Nevilcināties un neaizturēt

Nedrīkst ignorēt defekācijas tieksmi jeb ķermeņa signālus par tualetes apmeklējuma nepieciešamību. Bieža vēdera izejas aizturēšana var sekmēt problēmas nākotnē, piemēram, taisnās zarnas iekšējam slēdzējmuskulim nepieciešamajā brīdī vairs neatslābstot. Dabisko vajadzību apslāpēšanai var būt sadzīviski iemesli (kā labierīcību nepieejamība), tomēr aizcietējumu gadījumā jāņem vērā arī psihiskais aspekts – jo apgrūtinātāka kļūst vēdera izeja, jo lielāka var būt vēlme pēc iespējas ilgāk atlikt tualetes apmeklējumu, kas, savukārt, situāciju pasliktina vēl vairāk.

Vēdera masāža un nokārtošanās pozīcija

Ikdienas skrējienā neaizmirsti veltīt laiku nesteidzīgam tualetes apmeklējumam. Tāpat mērena vēdera masāža apļveida kustībām var palīdzēt mehāniskā veidā iekustināt zarnu traktu.

Turklāt, tā kā daba ir paredzējusi nokārtošanos tupus, ir kāda vienkārša metode vēdera izejas atvieglošanai, sēžot uz tualetes poda – uzlikt pēdas uz vismaz 20 centimetrus augsta paaugstinājuma, piemēram, soliņa, un noliekties nedaudz uz priekšu. Šai pozai ir pavisam racionāls skaidrojums – tā tiek atslābināti muskuļi, un vieta, kur resnā zarna pāriet taisnajā, iztaisnota, tādējādi atvieglojot zarnu trakta iztukšošanos.