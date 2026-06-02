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Veselība sākas vēderā! Darbu uzsāk Dr. Vilkoites Vēdera klīnika 0

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LA.LV
13:33, 2. jūnijs 2026
Veselam

Šī gada 2.jūnijā darbu uzsāk Dr. Vilkoites Vēdera klīnika – specializēta gastroenteroloģijas klīnika, kur visa uzmanība veltīta gremošanas sistēmas veselībai: kuņģim, zarnām, aknām, aizkuņģa dziedzerim un zarnu mikrobiomam. Klīnikas komanda palīdzēs atrast atbildes gadījumos, kad simptomi ir neskaidri, mokoši vai ilgstoši, nodrošinot precīzu diagnostiku, mūsdienīgu ārstēšanu un profesionālu, cilvēcīgu attieksmi.

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“Dibinot Vēdera klīniku, viens no maniem galvenajiem mērķiem bija apvienot labākos dažādu jomu ārstus un veselības aprūpes speciālistus, lai nodrošinātu pilnu diagnostikas un ārstēšanas ciklu vienuviet. Mūsu klīnikā Jūs saņemsiet precīzu diagnostiku un jūsu individuālajām vajadzībām nepieciešamo ārstēšanu, kas balstīta uz jaunākajām starptautiskajām vadlīnijām un pētījumiem, izmantojot modernākās tehnoloģijas,” uzsver klīnikas dibinātāja un vadītāja, gastroenterologs Ilona Vilkoite.

Jaunajā privātajā klīnikā būs pieejami dažādu speciālistu konsultācijas – gastroenterologu, endokrinologu, proktologu,  ģimenes ārstu, uztura speciālistu un citu.

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Klīnika specializējas augšējās, apakšējās un tievās zarnas video endoskopijās. Tāpat tiek nodrošināta iespēja veikt vēdera dobuma, vairogdziedzera un audu ultrasonogrāfijas, kā arī dažādus funkcionālos izmeklējumus un testus.

“Mēs ticam, ka medicīnai jābūt drošai, saprotamai un cilvēcīgai. Tāpēc esam radījuši mierīgu, atbalstošu vidi, kurā pacients jūtas uzklausīts, aprūpēts un drošās rokās. Mūsu mērķis nav tikai ārstēt simptomus — mēs palīdzam cilvēkiem atgūt dzīves kvalitāti, sirdsmieru un ilgtermiņa veselību,” stāsta Vilkoite.

Klīnika atrodas Rīgas centrā, V118 biroju ēkā (Krišjāņa Valdemāra ielā 118), ar ērtu piekļūšanu gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu. Klientu ērtībai klīnikā ir pieejama bezmaksas stāvvieta. Dr. Vilkoites Vēdera klīnikā ir nodrošināta pieejama vide visiem pacientiem un viesiem. Ārstniecības iestādes kods: 001000432.

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