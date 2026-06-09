Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

Sniedzaties pēc cigaretes uzreiz pēc pamošanās? Pētniekiem ir satraucošas ziņas 0

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LA.LV
15:20, 9. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Daudziem diena sākas ar kafijas tasi un pirmo cigareti. Taču jaunākajos pētījumu datos redzams, ka tieši brīdis, kad cilvēks pēc pamošanās aizsmēķē pirmo cigareti, var daudz pastāstīt par viņa veselības riskiem nākotnē.

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Pētnieki analizēja vairāk nekā 229 000 cilvēku datus no Apvienotās Karalistes un secināja, ka smēķētājiem, kuri pēc pamošanās pēc cigaretes sniedzas īpaši ātri, ir ievērojami lielāks sirds mazspējas risks.

Vislielākais risks ir tiem, kuri smēķē uzreiz pēc pamošanās

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Pētījuma rezultātos redzams, ka cilvēkiem, kuri pirmo cigareti izsmēķē piecu minūšu laikā pēc pamošanās, pētījuma laikā tika novērots vairāk nekā divas reizes lielāks sirds mazspējas risks nekā nesmēķētājiem.

Pētnieki arī konstatēja, ka dienā izsmēķēto cigarešu skaits ne vienmēr ir tik nozīmīgs riska faktors kā tas, cik ātri pēc pamošanās cilvēks aizsmēķē pirmo cigareti.

Kāpēc tieši no rīta cigarete ir tik kaitīga?

Speciālisti skaidro, ka vēlme smēķēt tūlīt pēc pamošanās liecina par izteiktu nikotīna atkarību. Turklāt organisms no rīta ir īpaši jutīgs pret nikotīna iedarbību.

Pēc pirmās cigaretes paaugstinās asinsspiediens, tiek stimulēta nervu sistēma un pastiprinās iekaisuma procesi organismā. Tas rada papildu slodzi sirdij un ilgtermiņā var veicināt nopietnu sirds un asinsvadu slimību attīstību.

Sirds mazspēja parasti attīstās pakāpeniski. Laika gaitā sirds vairs nespēj efektīvi apgādāt organismu ar asinīm un skābekli. Biežākie simptomi ir nogurums, elpas trūkums un samazināta fiziskā izturība.

Zinātnieki aicina rezultātus vērtēt piesardzīgi

Vienlaikus pētnieki uzsver, ka pētījums balstīts uz novērojumu datiem un nepierāda tiešu cēloņsakarību starp rīta cigareti un sirds mazspēju.

Tomēr, pēc ekspertu domām, laiks līdz pirmajai cigaretei var kļūt par noderīgu rādītāju, kas palīdz ārstiem identificēt cilvēkus ar īpaši augstu veselības risku un savlaicīgi piedāvāt atbalstu smēķēšanas atmešanai.

Speciālisti atgādina, ka efektīvākais veids, kā samazināt sirds un asinsvadu slimību risku, joprojām ir atteikšanās no smēķēšanas. Pat nelielas izmaiņas ieradumos var sniegt būtisku ieguvumu veselībai ilgtermiņā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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