Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Ar sociālo kampaņu “Dzirdi savu sirdi!” centīsies samazināt drūmo statistiku Ieteikt







Teju katrs otrais jeb 42% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka nav pievērsuši pietiekamu uzmanību savai sirds veselībai, vienlaikus viņu ikdienas paradumi rada paaugstinātu risku sirds un asinsvadu slimībām, secināts Latvijas zāļu ražotāja “Olpha” un pētījumu kompānijas “Norstat” veiktajā sabiedriskās domas aptaujā*. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par sirds veselību un motivētu iedzīvotājus uzlabot savus ikdienas paradumus, “Olpha” sadarbībā ar Latvijas Kardiologu biedrību, Veselības centru apvienību (VCA), “Mēness aptieku” un Centrālo Laboratoriju no 17.marta līdz 30.aprīlim īstenos sociālo kampaņu “Dzirdi savu sirdi!”.

Sociālās kampaņas laikā iedzīvotājiem būs iespēja satikt kardiologus visā Latvijā, pārbaudīt savu sirds veselības stāvokli un iegūt vērtīgu informāciju par iespējām pašiem novērtēt un uzlabot savu sirds veselību. Iniciatīvas mērķis ir vairot informētību par sirds veselības nozīmi cilvēku ikdienā un ar dažādu aktivitāšu palīdzību samazināt drūmo Latvijas statistiku, kur sirds un asinsvadu slimības ir biežākais nāves cēlonis Latvijā[1], ievērojami pārsniedzot arī Eiropas Savienības (ES) rādītājus.

Arī iedzīvotāju aptaujas dati rāda, ka Latvijā ir plaši izplatīti sirds un asinsvadu slimību riska faktori. Gandrīz puse jeb 42% iedzīvotāju ikdienā izjūt paaugstinātu stresu, 39% pārsvarā lieto neveselīgu uzturu, 37% dzīvesveids ir mazkustīgs, bet 16% regulāri smēķē – visi šie faktori būtiski palielina sirds slimību risku.

“Liela loma cilvēka veselībā ir līdzestībai. Tas nozīmē, ka cilvēks, pirmkārt, ņem vērā vispārzināmas lietas – nesmēķē, ēd pārdomāti un nepārēdas, nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, izguļas. Otrkārt, cilvēks pārbauda savu veselību – zina savu asinsspiedienu, reizi gadā veic asinsanalīzes un, ja ģimenes ārsts nosaka, – dodas uz izmeklējumiem. Treškārt, ja ir nepieciešams, cilvēks lieto medikamentus un dara to apzinīgi – tā, kā noteicis ārsts. Ja šīs trīs komponentes tiek ievērotas, tad ir lielas izredzes dzīvot ilgi un galvenais kvalitatīvi!” norāda Latvijas Kardiologu biedrības prezidents, profesors Andrejs Ērglis.

Kampaņas “Dzirdi savu sirdi!” laikā VCA nodrošinās seminārus “Satiec savu kardiologu” vairākās Latvijas pilsētās. Tajos speciālisti sniegs padomus par sirds veselību un profilaksi, kā arī iedzīvotāji varēs veikt mērījumus un saņemt konsultācijas par sirds veselību. Kopumā notiks septiņi semināri un to norises vietas un laiki pieejami mājaslapā www.dzirdisavusirdi.lv. Tāpat kampaņas ietvaros paredzēti dažādi informatīvi pasākumi, speciālistu diskusijas, kā arī kopīgi pārgājieni dabā, kuros piedalīties aicināts ikviens interesents. Savukārt rudenī ar VCA atbalstu plānots organizēt arī augsta līmeņa kardioloģijas konferenci Latvijas veselības aprūpes speciālistiem.

“Sirds un asinsvadu slimību statistika Latvijā patiešām ir biedējoša – tās ik gadu paņem tūkstošiem dzīvību, kā arī būtiski ietekmē vēl desmitiem tūkstošu pacientu dzīves kvalitāti ikdienā. Taču mēs ticam, ka kopā situāciju varam mainīt, lai Latvijas iedzīvotāji dzīvotu kvalitatīvāku un laimīgāku dzīvi. Vesela sirds tam ir viens no priekšnoteikumiem. Ar šo sociālo kampaņu aicinām ikvienu ieklausīties savā sirdī un meklēt speciālistu palīdzību, ja jūtam signālus, kas liecina par veselības problēmām. Jo rūpes par savu veselību nav tikai personiska izvēle – tā ir arī atbildība pret saviem mīļajiem un mūsu valsts nākotni,” uzsver “Olpha” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

Veselīgas sirds pamatā ir mūsu ikdienas paradumi, kas ietver gan sabalansētu uzturu, gan fiziskās aktivitātes, gan regulāras veselības pārbaudes. Lai uzturētu normālu sirds darbību, ir būtiski rūpēties arī par pietiekamu vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu.

“Mūsdienās, kad cilvēki bieži meklē atbildes internetā un ar mākslīgā intelekta palīdzību mēģina pat paši sev noteikt diagnozes, mēs, VCA, piedāvājam cilvēcīgu un uzticamu alternatīvu – iespēju kampaņas laikā bez maksas apmeklēt seminārus un tieši uzdot jautājumus augsta līmeņa kardiologiem. Zināšanas un profilakse ir labākā aizsardzība pret nopietnām slimībām, tāpēc esam priecīgi ar savu profesionālo padomu palīdzēt iedzīvotājiem saklausīt un labāk saprast, ko par viņu veselību saka viņu pašu sirds,” norāda VCA Kardioloģijas virziena vadītāja un poliklīnikas “Aura” direktore Anita Kamenščikova.

Vairāk par kampaņu “Dzirdi savu sirdi!” un tās laikā plānotajām aktivitātēm var uzzināt mājaslapā www.dzirdisavusirdi.lv.

*Sabiedriskās domas aptauju veica pētījumu kompānija “Norstat”, 2025.gada marta sākumā, aptaujājot 703 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 – 74 gadiem.

Par “Olpha”

AS “Olpha” (agrāk “Olainfarm”) ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 50 gadu pieredzi zāļu un citu farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmuma produktu klāsts nepārtraukti attīstās un paplašinās, šobrīd tajā ietilpst 60 gatavās zāļu formas, 25 aktīvās farmaceitiskās vielas un vairāk nekā 20 starpproduktu. Galvenās terapeitiskās grupas ietver neiroloģiju, kardioloģiju, antibakteriālo terapiju, onkoloģiju, uroloģiju, kā arī zāles pret alerģiju un diabēta ārstēšanai. AS “Olpha” produkti tiek eksportēti uz vairāk nekā 60 valstīm. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 700 darbinieki. AS “Olpha” ir meitasuzņēmumi Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Polijā.

[1] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/naves-celoni/21035-naves-celoni