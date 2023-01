Kustība ir brīvība! Ieteikt







Steidzīgajā dzīves ritmā cilvēkiem nereti pietrūkst laika parūpēties par savu veselību un nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas var būt iemesls sliktai pašsajūtai un dažādu slimību sākumam. Laikus un profilaktiski parūpējoties par veselību, ir iespējams mazināt traumu un saslimšanas risku, un šajā ceļā mūs prasmīgi atbalsta fizioterapeiti.

Mūsdienīga rehabilitācija – kāds ir piedāvājums?

Mēs katrs esam unikāls, ar dažādām veselības niansēm, un vēlme sev nodrošināt ārstnieciskās vingrošanas nodarbības harmoniskā, patīkamā, profesionāli aprīkotā vidē, ir normāla mūsdienu pacientu prasība. Būtisks faktors ir šo telpu gaisotne un atmosfēra, kā arī kārtība, tīrība, dušu, ģērbtuvju pieejamība, regulārs gaisa apmaiņas nodrošinājums, tā dezinfekcija un citi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Capital Clinic Riga ir pieejama mūsdienīga koncepta rehabilitācijas nodaļa, kas klientiem piedāvā plašu rehabilitācijas un fizioterapijas pakalpojumu klāstu. Nodaļā atradīsiet multifunkcionālo zāli, kurā pieejamas 3 RedCord slinga terapijas iekārtas, vingrošanas siena, fizikālā terapija (magnētterapija, lāzerterapija, ultraskaņa), fizioterapijas zāli individuālām un jauniešu grupu nodarbībām, osteopātijas speciālista kabinetu ar unikālo, Latvijā vienīgo Manuthera® 242 3D kušeti, masāžas kabinetu un bērnu fizioterapijas kabinetu. Klīnikas speciālistu darbs ir vērsts uz individuālu pieeju katram klientam, lai nodrošinātu augstas kvalitātes rehabilitācijas pakalpojumus un pēc iespējas efektīvāku mērķu sasniegšanu.

Kas ir fizioterapeits?

Fizioterapeits ir ārstniecības persona jeb funkcionālais speciālists ar augstāko medicīnisko izglītību, kurš veic pacientu funkcionālo novērtēšanu, konsultēšanu, ārstēšanu un profilakses darbu, izmantojot atbilstošu diagnostiku un medicīniskās tehnoloģijas. Ārstēšanas mērķu sasniegšanai izmanto ļoti plašu ārstēšanas metožu klāstu.

Ņem vērā!

Svarīgs aspekts, izvēloties speciālistu, ir viņa specializācija, un jāatzīmē, ka Capital Clinic Riga rehabilitācijas nodaļā strādā fizioterapeiti, kuri īpaši specializējas pakalpojumiem dažādās pacientu grupās un nozarēs: bērnu fizioterapijā (no zīdaiņa vecuma), sievietes iegurņa rehabilitācijā, fizioterapijā sievietēm grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, skoliozes pacientiem, jauniešiem pareizas stājas veidošanā, osteopātijā, neiroloģijā, sporta fizioterapijā, kā arī traumatoloģijā ortopēdijā. Ieguvējs, protams, ir pacients, jo viņa veselības uzlabošanā piedalās terapeits ar padziļinātām zināšanām konkrētā jomā un tā ir garantija augstvērtīgāka pakalpojuma pieejamībai.

Ar ko sākt? Dodies uz konsultāciju!

Fizioterapeita konsultācijas laikā pacientam tiek veikta funkcionālā stāvokļa novērtēšana. Tiek pārbaudīta stāja, gaita, locītavu kustību apjoms, muskuļu spēks un garums, veikti līdzsvara un koordinācijas testi, neiroloģiskie testi. Apskates laikā tiek ievākta anamnēze – medicīniskā vēsture par sūdzībām, sāpēm, iepriekšējām slimībām, traumām, operācijām, tāpēc vēlams līdzi ņemt visus iepriekš veikto izmeklējumu izrakstus. Konsultācijas laikā terapeits un pacients vienojas par izvirzītajiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem un kā tos sasniegt, sastāda terapijas plānu, kā arī izglīto pacientu par turpmākās terapijas nepieciešamību, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Svarīgi! Labāks un ātrāks rezultāts būs pacientiem, kuri līdzestīgi strādās individuāli un veiks speciālista uzdotos uzdevumus arī mājās.

Kāpēc ārstnieciskā vingrošana?

Ārstnieciskā vingrošana ir mērķtiecīgu un apzinātu kustību veikšana fizioterapeita uzraudzībā, lai mazinātu sāpes, atjaunotu muskuļu spēku/garumu, uzlabotu kustību apjomu un funkcionālo stāvokli. Slodze un vingrinājumi tiek pielāgoti katram pacientam atsevišķi – pacienta spēju līmenī. Veiksmīgu rezultātu sasniegšanai izmanto visplašākās ārstnieciskās terapijas metodes: slinga terapiju (RedCord sistēma), FDM terapiju, ārstniecisko, sporta un relaksējošo masāžu, osteopātiju, medicīnisko teipošanu, fizikālo, manuālo terapiju un ārstniecisko vingrošanu.

Kā vingrošana palīdz izvairīties no mugurkaula operācijas

Capital Clinic Riga rehabilitācijas nodaļā tiek piedāvāts plašs fizioterapijas metožu klāsts, tādējādi ikvienam pacientam ir iespējams saņemt tieši viņa situācijai izstrādātu ārstnieciskās rehabilitācijas programmu, kurā ietverts piemērotākais fizioterapijas metožu komplekss pacienta veselības uzlabošanai un problēmas risināšanai.

Osteopātija

Capital Clinic Riga piedāvā sertificēta fizioterapeita konsultācijas, kas specializējas osteopātijā, īpaši migrēnas profilaktiskajā ārstēšanā.

Osteopātijas pamatprincipi:

cilvēka ķermenis ir vienots veselums, visas ķermeņa daļas funkcionē vesela organisma kontekstā;

slimība ir visa organisma reakcija. Traucētai struktūrai vai funkcijai vienā ķermeņa daļā ir patoloģiska ietekme uz citām ķermeņa daļām. Ķermeņa struktūras un funkcijas ir cieši saistītas. Funkcijas ietekmē struktūras;

organismam piemīt iedzimta spēja izsargāties, atjaunoties, paškoriģēties, pašregulēties.

Ārstēšanā osteopāts izmanto savas rokas, jo, gadiem ilgi praktizējot, attīstās ļoti labas palpatorās iemaņas un spēja sajust ķermeņa audu stāvokli un struktūru kustības.

Osteopāts konsultācijas laikā novērtē kustību balsta aparāta stāvokli (kaulu, locītavu, saišu, muskuļu, fasciju, periostu, locītavu somiņu, muskuļu cīpslu stāvokli). Novērtē mobilitāti (slidenību) un motilitāti (kustību pašā orgānā) iekšējos orgānos, nervu sistēmas, limfātiskās sistēmas, kardiovaskulārās un elpošanas sistēmas funkcionālo mobilitāti. Osteopāts testē kraniosakrālās sistēmas kustīgumu, palpatori izmeklē galvaskausa šuvju elasticitāti un mikrokustīgumu tajās, spēj noteikt, kurā līmenī ir mikrokustīguma ierobežojums, noteikt, kas šo ierobežojumu rada. Liela loma diagnostikā un ārstēšanā ir pacienta psihoemocionālajam stāvoklim. Pēc izmeklēšanas pacientam tiek noteikta funkcionālā diagnoze un veiktas nepieciešamās korekcijas, ievērojot koncepciju par cilvēka ārstēšanu kopumā.

Vairāk par osteopātiju

Manuālā terapija ar unikālo “Manuthera” 3D funkcionālā galda izmantošanu

Capital Clinic Riga ir īpaša iespēja osteopāta darbā pielietot augstāko medicīnas tehnoloģiju sasniegumu – terapeitisko iekārtu “Manuthera® 242”. Tāda veida iekārta šī šobrīd ir vienīgā Baltijā.

Osteopātijas speciāliste Ilona Dorofejeva ir pirmā speciāliste Baltijā, kura ir izgājusi apmācības darbam ar šo iekārtu.

Kas ir “Manuthera® 242″?

“Manuthera® 242” ir visdaudzveidīgāk pielietojamā terapijas kušete pasaulē! Tās pamatā ir unikāla, patentēta, Somijas ekspertu radīta tehnoloģija un tā ir pielietojama manipulāciju un terapijas veikšanai, kā arī pacienta mobilizācijas nolūkos. Speciālistiem tā nodrošina ideālus apstākļus darbā ar klientiem, savukārt pacientiem sniedz vislabākos diagnostikas un terapijas rezultātus. Var teikt, ka “Manuthera® 242” ir viss vienā – kušete vissarežģītākajiem izmeklējumiem, manipulācijām un terapijai, un, pateicoties tās revolucionārajai darbības koncepcijai, fizioterapeitu un osteopātu darbam sniedz pilnīgi jaunas iespējas, paceļot to pavisam citā līmenī, savukārt, pacientam nodrošina visvēlamāko anatomisko un terapeitisko pozīciju un sniedz iespējami labākos ārstnieciskos rezultātus.

Vairāk par inovatīvo iekārtu

Slinga terapija

Slinga (elastīgo saišu) terapija ir gadu gaitā nepārtrauktu pētījumu un uzlabojumu rezultātā radīts speciāls fizioterapijas aprīkojums, un darboties ar to var tikai speciāli apmācīti fizioterapeiti. Slings ir labs palīgs, ja nepieciešams samazināt sāpes, uzlabot fiziskās funkcijas vai sportisko sniegumu. Vienkāršoti to varētu dēvēt par ārstniecisko vingrošanu piekares sistēmās. Šī metode ir piemērota cilvēkiem ar muskuloskeletāliem traucējumiem, dažādiem neiroloģiskiem traucējumiem, rehabilitācijai pēc operācijām, kā arī faktiski veseliem cilvēkiem, kuriem ikdienā trūkst kustību. Ar to var optimizēt neiromuskulāro kontroli, atjaunot normālu kustību apjomu, samazināt vai novērst sāpes.

Vingrošana slingā nav vieglāka, taču tā ir daudzkārt precīzāka nekā vingrošana uz paklājiņa. Turklāt, ja ir stipras galvassāpes, sāpes sprandā vai jostas daļā, slingu var izmantot arī kā relaksācijas metodi. Slinga terapiju plaši izmanto profesionāli sportisti, trenējot vajadzīgās muskuļu grupas, ievērojami uzlabojot savus sportiskos rezultātus. Parasti kursa veidā iesaka līdz 10 nodarbībām. Ir cilvēki, kas vingrošanu slingā fizioterapeita uzraudzībā izvēlas kā ilgtermiņa fizisko aktivitāšu veidu.

FDM

Fasciālās distorsijas modelis jeb FDM pašlaik pasaulē ir visefektīvākā manuālā terapija sāpju novēršanai cilvēka muskuloskeletārajā sistēmā, kas piedāvā 6 dažādu veidu pieejas darbā ar ķermeņa saistaudiem.

Cilvēka ķermenī fascija darbojas kā starpnieks starp muskuļiem un kauliem. Tā nodrošina lielāku stabilitāti nekā muskuļi un tajā pašā laikā sniedz lielāku mobilitāti nekā kauli. Fasciālie audi ir atrodami visās mūsu ķermeņa daļās un tie satur vairāk nervu šķiedru nekā, piemēram, cilvēka āda vai acis. Līdz ar to fascijas disfunkcija var izraisīt ļoti spēcīgas sāpes.

FDM satur analizētu fizisku novērtējumu, kas norāda uz noteiktu diagnozi un nodrošina objektīvus pacienta ārstēšanas rezultātus. Pateicoties terapijas panākumiem, FDM ir kļuvusi ļoti populāra sportistu vidū. Tāpat pētījumi liecina, ka FDM veiksmīgi ārstē hroniskas sāpju slimības un palīdz samazināt jebkura tipa sāpes miofasciālu problēmu gadījumos.

Šrotas terapija skoliozes ārstēšanai

Skolioze ir daļēji fiksēta mugurkaula nobīdīšanās no tā fizioloģiskās ass, un tās attīstība visvairāk izpaužas bērniem augšanas perioda izstiepšanās fāzē, tāpēc ir ļoti svarīgi šajā posmā sekot bērna stājai. Visizplatītākais skoliozes veids ir idiopātiskā skolioze, kas nezināmu cēloņu dēļ parādās citādi pilnīgi veseliem bērniem un pusaudžiem vēl pirms skeleta brieduma sasniegšanas. Šobrīd skoliozes konservatīvu ārstēšanu Latvijā veic pēc Šrotas 3D skoliozes terapijas metodes. Tās ārstēšanas mērķi ir tipisko skoliozes pazīmju identificēšana un normālas ķermeņa statikas atjaunošana – dinamiska stājas kontrole un korekciju stabilitāte. Citi ārstēšanas mērķi ir progresijas apturēšana vai palēnināšana, lai nebūtu jāvalkā korsete vai jāveic ķirurģiska korekcija. Ārstēšanā ietilpst nodarbības pie sertificēta fizioterapeita, kuram ir Šrotas terapeita sertifikāts, skoliozei specifisku vingrinājumu un korektīvās elpošanas iemācīšana un izpilde, kas jāveic katru dienu mājas apstākļos.

Ārstējot skoliozi pēc K. Šrotas metodes, pacients:

mācās, kā samazināt mugurkaula deformācijas;

trenējas stiprināt stājas muskulatūru;

mācās korektīvu elpošanu, lai izplestu iekritušos ķermeņa areālus un atjaunotu ribu kustību tajās vietās;

mācās, kādas pozas var novest pie skoliozes pasliktināšanās un kādas pozas izliekumus var samazināt;

mācās vingrojumus, kas novērš asimetrisku mugurkaula noslogojumu.

Medicīniskā teipošana

Medicīniskā teipošana ir iedarbīga fizioterapijas metode, kuras aizsākumi meklējami Japānā. Sākotnēji to pārsvarā pielietoja profesionāliem sportistiem, bet, pierādoties tās efektivitātei visdažādāko ķermeņa funkciju uzlabošanā, sāpju mazināšanā, kustību atjaunošanā locītavās u.c., teipošanu pielieto arvien biežāk arī vispārējā medicīnā.

Teipošana var palīdzēt novērst muskuļu un locītavu sāpes, ko izraisījusi pārslodze, trauma vai ilgstoša mazkustība. Tā uzlabo asinsriti, mikrocirkulāciju, mazina tūsku, asinsizplūdumus, palīdz visu veidu saišu un muskuļu sastiepumiem, stājas korekcijai. Tā ir piemērota gan pieaugušajiem, gan bērniem, un tai ir ļoti plašs pielietojums.

Teipošanu pielieto:

karpālā kanāla sindroma ārstēšanā;

epikondilīta gadījumos;

locītavu, muskuļu un saišu sāpju/traumu/sastiepumu gadījumos;

muguras sāpju gadījumos;

galvassāpju gadījumos;

tūskas mazināšanai;

muskuļu saspringuma mazināšanai;

muskuļu vājuma gadījumos;

rētu mazināšanai u.c.

Teipošanu bieži rekomendē arī topošajām māmiņām, jo tas ir lielisks veids, kā atvieglot diskomforta sajūtu grūtniecības laikā.

Teipošanu ginekoloģijā un dzemdniecībā pielieto:

grūtnieču vēdera/muguras sāpju gadījumos;

simfīzes (iegurņa kaulu priekšējais skrimšļveida savienojums) sāpju/nestabilitātes gadījumos;

kakla daļas saspringuma mazināšanai;

galvassāpju novēršanai;

kāju/roku tūskas gadījumos;

vēnu varikozes gadījumos;

laktostāzes gadījumos;

menstruāciju sāpju mazināšanai/novēršanai;

muskuļu diastāzes profilaksei/terapijai;

tūskas mazināšanai pēc limfadenektomijas;

hematomu mazināšanai;

rētu mazināšanai u.c.

Ārstnieciskā masāža

Masāža ir viens no senākajiem ārstniecības veidiem, kas ar pieskāriena starpniecību vairo veselību un dzīvesprieku. Masāža ir noderīga daudzu slimību profilaksē un ārstēšanā, tā iedarbojas uz daudzām organisma sistēmām atsevišķi, kā arī uz visu ķermeni kopumā.

Ārstnieciskā masāža ir ārstēšanas veids, kurā, mehāniski iedarbojoties uz mīkstajiem audiem, tiek labvēlīgi ietekmētas vairākas organisma sistēmas un to funkcijas.

Masāža uzlabo asinsriti un limfas atteci, līdz ar to veicina vielmaiņas procesus audos. Šo ārstniecības metodi pielieto dažādos gadījumos, piem., lai:

mazinātu muskuļu sāpes pēc fiziskām slodzēm un veicinātu atjaunošanās procesus;

mazinātu saspringuma galvassāpes, kas rodas no ilgstoši palielināta muskuļu tonusa kakla daļā un plecu joslā;

mazinātu stresa ietekmē palielinātu muskuļu tonusu, asinsspiedienu;

veicinātu dzīšanas procesus pēc traumām;

uzlabotu rētaudu mobilitāti, elastību.

Masāža pozitīvi ietekmē nervu sistēmu, kas var palīdzēt mazināt depresijas simptomus, stresu, uzlabot miega kvalitāti, palīdzēt relaksēties gan garīgi, gan fiziski. Ārstniecisko masāžu izmanto arī slimību profilakses nolūkos, to veic persona ar medicīnisko izglītību, katram individuāli izvēloties pielietojamās masāžas tehnikas un intensitāti. Lai noskaidrotu ārstnieciskās masāžas nepieciešamību, ieteicams konsultēties ar fizioterapeitu vai ārstu.

Ārstnieciskā vingrošana topošajām māmiņām

Capital Clinic Riga rehabilitācijas nodaļa piedāvā ārstnieciskās vingrošanas nodarbības sievietēm grūtniecības laikā, sākot ar 12. grūtniecības nedēļu.

Ārstnieciskā vingrošana grūtniecēm ir nelielas slodzes relaksējoša sagatavošanās dzemdībām, kas ietver vingrojumu kopumu to muskuļu nostiprināšanai, kuri iesaistīti dzemdību norisē (palīdz novērst muguras sāpes, varikozu vēnu veidošanos, nepatīkamas sajūtas iegurnī), kā arī elpošanas vingrinājumus un relaksācijas paņēmienus, dzemdību pozas un pašmasāžu.

Vingrošanas nodarbībās sieviete apgūst pareizas elpošanas tehnikas. Tas uzlabo asinsriti, nodrošinot labāku skābekļa piegādi bērnam. Vingrošanas laikā tiek apgūtas tās iemaņas, kas nepieciešamas sekmīgai dzemdību norisei, kā arī izskaidrots, kādas fizioloģiskas pārmaiņas notiek sievietes organismā grūtniecības laikā, harmonizētas, līdzsvarotas un vairotas pozitīvās emocijas.

Kādos gadījumos ir vēlama ārstnieciskā vingrošana grūtniecības laikā?

Ja pirms grūtniecības sieviete ir nodarbojusies ar fiziskajām aktivitātēm un vēlas to turpināt.

Ja ir sūdzības par veselības stāvokli – muguras sāpes, plecu daļas sāpes, simfīzes sāpes u.c sūdzības.

Ja topošā māmiņa grūtniecības laikā vēlas būt fizioterapeita uzraudzībā, noskaidrot sev interesējošos jautājumus.

Atbilstoši grūtniecības nedēļai tiek piedāvāti speciāli grūtniecības laikam piemēroti vingrojumi, kas ir pielāgoti katras sievietes fiziskajai sagatavotībai.

Fizioterapijas nodarbības vada sertificēts fizioterapeits, kurš ir specializējies darbā ar grūtniecēm.

Fizioterapija iegurņa pamatnes muskulatūrai

Iegurņa pamatnes muskulatūrai sievietes ķermenī ir milzīga nozīme. Tās galvenās funkcijas ir:

balstīt dzemdi, taisno zarnu, urīnpūsli, dzimumorgānus, kā arī vēdera dobuma iekšējos orgānus;

nodrošināt urīna un fēču saturēšanu (sfinkteru darbību) ne tikai ikdienā un miegā, bet arī klepus un šķaudīšanas reizēs, skrienot un lecot;

nodrošināt rumpja dziļās muskulatūras pareizu darbību, balstot visu ķermeni un nodrošinot pareizu stāju (šīs muskulatūras vājums ietekmē stāju);

uzturēt un kontrolēt vēdera dobuma iekšējo spiedienu;

nodrošināt seksuālo funkciju.

Statistikas dati un pētījumi apliecina, ka katra trešā sieviete dzīves laikā saskaras ar mazā iegurņa problēmām. Tās nereti rodas tieši iegurņa pamatnes muskuļu disfunkcijas dēļ, kas izpaužas kā muskulatūras vājums vai arī pārmērīgs saspringums. Abos gadījumos izmainās visa mazā iegurņa darbība.

Novājinātas vai pārmēru saspringtas muskulatūras simptomi var būt ļoti dažādi, biežākie no tiem ir:

urīnpūšļa un urīnizvadkanāla darbības traucējumi (nesaturēšana, iekaisumi);

mazā iegurņa orgānu noslīdējumi (dzemdes, dzemdes kakla, urīnpūšļa, taisnās zarnas, maksts priekšējās/mugurējās sieniņas noslīdējumi);

taisnās zarnas darbības traucējumi;

aizcietējumi;

vaginisms;

seksuālā disfunkcija;

hemoroīdi;

endometrioze u.c.

Iegurņa muskulatūru ir ļoti vērtīgi pareizi trenēt ne tikai tad, ja ir jau kādas redzamas un jūtamas problēmas, bet arī profilaktiski. Sieviete gūst zināšanas par to, kā, aktivizējot sava ķermeņa sievišķīgāko daļu, uzlabojas pašsajūta un veselība, pozitīvi mainot attiecības ar sevi un savu ķermeni, līdz ar to – ar dzīvi kopumā.

Ieguvumi:

tiek uzlabota visa iegurņa un tā orgānu asinsrite un vielmaiņas procesi;

atjaunojas maksts dabīgā mikroflora;

atjaunojas hormonālais līdzsvars;

palielinās jutība, libido un jutekliskums;

izzūd vai mazinās pirmsmenstruālā sindroma simptomi;

sieviete sāk pilnīgāk sajust savu ķermeni;

noregulējas mēnešreižu cikls u.c.

Bērnu fizioterapija

Fizioterapeiti pediatrijā strādā pie tādām vispārējām kustību iemaņām kā velšanās, sēdēšana, rāpošana, stāvēšana un staigāšana, kā arī uzlabo kustību plastiskumu, muskulatūras spēku un izturību. Fizioterapeits, kurš specializējas bērnu fizioterapijā, izvērtē bērna motoro attīstību un iedziļinās bērna kustību attīstībā.

Kad nepieciešama fizioterapija?

Dažreiz bērnu vajag tikai novērot, dažreiz nepieciešams rehabilitācijas kurss. Fizioterapija nepieciešama tādos gadījumos, ja bērnam ir pazemināts tonuss, tad to var labot ar masāžu, vingrošanu un speciāli attīstošu vidi. Gadījumos, ja muskulatūras tonuss ir paaugstināts, var palīdzēt speciāla pozicionēšana un handlings, kas ir īpaši aktuāli pāragri dzimušiem bērniem.

Ļoti ieteicams meklēt fizioterapeita palīdzību, ja bērnam iestājas pauze motorajā attīstībā, piemēram, ja bērns uzsāk rāpot, bet pēc laika vairs nerāpo. Tad noteikti jānoskaidro iemesls un jācenšas novērst problēmu. Tāpat fizioterapija obligāti nepieciešama, ja bērnam ir tādas iedzimtas patoloģijas kā šķībais kakls, gūžas displāzija, greizas pēdas, ka arī pleca nervu pinuma bojājums, dzemdību traumas (salauzts atslēgas kauls utt.).

Ja 3-5 gadu veciem bērniem ir grūtības tādās aktivitātēs, kā lēkāšana, skriešana, kāpšana pa trepītēm, riteņbraukšana, viņi ātri piekūst, bieži paklūp un krīt, ļoti vēlama būtu fizioterapeita konsultācija. Savlaicīgi uzsākta terapija palīdzēs novērst balsta – kustību aparāta traucējumus. Vingrošana palīdz bērnam aktīvāk apgūt jaunas motoriskās prasmes, sagatavot muskuļu un kaulu audus arvien pieaugošām slodzēm. Bērniem, kas regulāri vingro, uzlabojas asins cirkulācija, kustību koordinācija un līdzsvars. Šādi bērni mazāk slimo, labāk guļ, un parasti viņiem nav problēmas ar apetīti.

Fizioterapija palīdz visiem – bērniem ar pulmonoloģiskām slimībām, tiem, kuri bieži slimo ar akūtām elpceļu slimībām, bērniem ar neiroloģiskām slimībām (cerebrālā trieka, spina bifida utt.) un ģenētiskām slimībām (Dauna sindroms, Djušena miopātija un citi sindromi), kā arī bērniem traumu gadījumā, pēc operācijas, ģipša vai langetes noņemšanas.

Grupu nodarbības jauniešiem

Vienmēr aktuāla un arvien pieprasītāka ir ārstnieciskā vingrošana jauniešiem, jo šajā vecumā vērojamas dažādas ķermeņa asimetrijas problēmas, sāpes, kas radušās nepareizas slodzes rezultātā, augšanas sāpes, muskuļu vājums, stīvums, stājas nestabilitāte u.c. faktori, kas negatīvi ietekmē pusaudža ķermeņa funkcionalitāti un attīstību.

Capital Clinic Riga rehabilitācijas nodaļā ir pieejamas vingrošanas grupu nodarbības jauniešiem vecumā no 12 gadiem, kas ir vērtīga brīvā laika pavadīšanas iespēja kopā ar draugiem. Nodarbības mērķis ir:

pareizas stājas veidošana;

mugurkaula mobilitātes uzlabošana;

plecu un iegurņa joslas aktīvās stabilitātes uzlabošana;

līdzsvara veicināšana.

Grupa nav paredzēta jauniešiem ar skoliozes diagnozi. Tajā vienlaicīgi vingro 2-3 jaunieši pēc individuāli sastādītas programmas, kuru konsultācijā pirms vingrošanas izstrādā grupu nodarbību vadītājs fizioterapeits Mārtiņš Rakštelis. Nodarbības ilgums 1 stunda, cena 15 eur.

Handlings

Handlings ir bērnu ikdienas aprūpe – ģērbšana, celšana, nēsāšana, pozicionēšana u.c. Tulkojumā no angļu valodas handlings nozīmē pareizu apiešanos ar bērniņu, ņemot vērā mazuļa attīstības īpatnības noteiktā vecuma posmā. Tas palīdz zīdainim normāli attīstīties atbilstoši viņa vecumam. Handlinga pamatprincipi ir simetrija un acu kontakts. Izmantojot handlingu, bērnam ir vieglāk iepazīt savu ķermeni, tas veicina pareizu kustību izveidošanos. Mazulis, pareizi ar viņu strādājot, izjutīs savas kustības, iepazīs savu ķermeni un ar laiku aktīvi līdzdarbosies.

Bobata terapija ir bērnu fizioterapijas metode, kas vērsta uz pareizu kustību ievirzīšanu.

Kavējot patoloģisko muskulatūras tonusu, bērnam uzlabojas poza, tiek attīstītas līdzsvara reakcijas un normāla ķermeņa pozīcijas kontrole un pārvaldīšana. Tie ir dažādi psihomotoro funkciju attīstoši vingrojumi, kas tiek piemēroti katram bērniņam individuāli, atbilstoši viņa vecumam un spējām. Koncepcijas pamatprincipi – atvērtība, piemērošanās bērna individuālajai personībai, bērna paša aktivitātes respektēšana un iespējama patstāvība.

Terapija ir kā mijiedarbība starp bērnu un fizioterapeitu, svarīga terapijas principu ievērošana ikdienas dzīvē. Lai uzsāktu vingrošanu, mazuļa vecumam jābūt vismaz 2,5 mēneši.

Fizikālā terapija

Fizikālā medicīna ir viena no klīniskās medicīnas nozarēm, kas ieņem nozīmīgu vietu daudzu slimību ārstēšanā, medicīniskajā rehabilitācijā un slimību profilaksē.

Mūsdienīgas iekārtas nodrošina ne tikai spēcīgāku iedarbību, bet arī kombinētu fizikālo faktoru iedarbību dažādu slimību ārstēšanā. Domājot par klienta ātrāku atveseļošanos, fizikālās medicīnas procedūras var daudzveidīgi kombinēt, kā arī pielietot vairākas vienā apmeklējuma reizē.

Fizikālās terapijas metožu klāsts katru gadu tiek papildināts un atjaunots. Piemēram, sāpju mazināšanai tiek piedāvātas daudzas unikālas un neinvazīvas terapijas metodes bez negatīvām blakusparādībām, piemēram: magnētterapija, augstas intensitātes lāzerterapija, ultraskaņa u.c. Tomēr fizikālās terapijas iekārtu darbības spektrs balstās ne tikai uz sāpju samazināšanu un iekaisuma ārstēšanu, bet arī uz veselību veicinošu profilaksi daudzu slimību gadījumos. Mūsdienu fizikālās medicīnas metodes ir nekaitīgas organismam, stimulē organisma pretestību un spēju izstrādāt imunitāti pret slimības izraisītājiem.

Kādos gadījumos vēlama fizikālā terapija?

Fizikālās terapijas procedūras ir rezultatīvas gan kā daļa no kopējā ārstēšanas plāna, t.i. paralēli citām ārstēšanas metodēm, gan kā vienīgās ārstēšanas metodes daudzu organisma slimību gadījumos.

procedūras ir rezultatīvas gan kā daļa no kopējā ārstēšanas plāna, t.i. paralēli citām ārstēšanas metodēm, gan kā vienīgās ārstēšanas metodes daudzu organisma slimību gadījumos. Fizikālās medicīnas procedūras ļoti labi iekļaujas daudzu slimību (mugurkaula, locītavu, elpošanas sistēmas) sākumstadijas ārstēšanā. Šajos gadījumos pacientiem jau ir nozīmēta medikamentozā terapija, ārstnieciskā vingrošana un fizikālās medicīnas procedūras. Šāds vispusīgs terapijas plāns vienmēr dos ātrākus un labākus rezultātus jebkuras slimības ārstēšanā.

procedūras ļoti labi iekļaujas daudzu slimību (mugurkaula, locītavu, elpošanas sistēmas) sākumstadijas ārstēšanā. Šajos gadījumos pacientiem jau ir nozīmēta medikamentozā terapija, ārstnieciskā vingrošana un fizikālās medicīnas procedūras. Šāds vispusīgs terapijas plāns vienmēr dos ātrākus un labākus rezultātus jebkuras slimības ārstēšanā. Fizikālās medicīnas procedūras ir nepieciešamas arī pacientiem ar dažādām traumām. Vislabākie rezultāti ir procedūrām, kuras lieto sasitumu, saišu sastiepumu, kaulu lūzumu un izmežģījumu terapijai.

procedūras ir nepieciešamas arī pacientiem ar dažādām traumām. Vislabākie rezultāti ir procedūrām, kuras lieto sasitumu, saišu sastiepumu, kaulu lūzumu un izmežģījumu terapijai. Ar ļoti labiem panākumiem fizikālās medicīnas procedūras lieto hronisku slimību ārstēšanā. Visbiežāk tās ir muguras sāpes, kuras izraisa muguras muskulatūras vājums, vai diska trūces, locītavu sāpes, locītavu atrītu un deformējošu artrožu gadījumos.

Pareizas, profilaktiskas un ilglaicīgas kustības ir labākas un veselīgākas dzīves pamatā! Vingrosim kopā!

Capital Clinic Riga Rehabilitācijas nodaļa

Duntes iela 15A, Rīga, 4. stāvs,

Tārl.: + 371 66333333, + 36129334224

E-pasts: [email protected]

Klīnikas klientu ērtībām pieejama plaša bezmaksas autostāvvieta.

Ar bērnu ratiņiem ieeja no ēkas otras puses, kur iekārtota uzbrauktuve!

Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 0100-01518