Miglaina redze no rīta? Pie vainas var būt gan ikdienišķi iemesli, gan nopietnas veselības problēmas 0
Redze ir būtiska mūsu ikdienas orientēšanās spējās, tāpēc satraukumu var radīt brīdis, kad pamostoties skatījums ir miglains – īpaši, ja iemesls nav uzreiz skaidrs. Rīta redzes miglošanās var liecināt, ka pienācis laiks jaunām brillēm vai kontaktlēcām, taču tā var būt arī simptoms kādai nopietnākai veselības problēmai.
Neatkarīgi no iemesla, redzes izmaiņas bieži signalizē par nepieciešamību apmeklēt ārstu vai acu speciālistu. Aplūkosim biežākos iemeslus, kādēļ redze no rīta var būt miglaina, kā arī sniegsim padomus simptomu mazināšanai un izskaidrosim, kāpēc svarīgi laikus konsultēties ar speciālistu.
Refrakcijas traucējumi
Migla priekšā acīm var būt gan no rīta, gan visas dienas garumā – bieži tas ir refrakcijas traucējumu simptoms. Refrakcijas kļūda ir izmaiņas acs formā, kas ietekmē redzi:
-tuvredzība (miopija): tālie objekti kļūst neskaidri.
-tālredzība (hiperopija): tuvumā esošie objekti izskatās miglaini.
-astigmātisms: acs radzenes forma ir nevienmērīga, tāpēc redze ir izplūdusi jebkurā distancē.
-presbiopija: ar vecumu saistītas izmaiņas, kas sākas pēc 40 gadu vecuma un apgrūtina skatīšanos tuvumā.
Šīs problēmas parasti koriģē ar brillēm, kontaktlēcām vai operāciju. Tā kā redze laika gaitā mainās, migla no rīta var būt signāls, ka nepieciešama jauna zāļu recepte vai vizīte pie optometrista.
Sausas acis
Sausums acīs ir vēl viens biežs iemesls miglainai redzei. Parasti acis sedz plāna asaru kārtiņa, kas nodrošina redzes skaidrību un aizsardzību pret kairinājumu un baktērijām. Ja asaru nav pietiekami vai tās pārāk ātri iztvaiko, rodas sausuma sajūta un migla priekšā acīm.
Papildu simptomi: apsārtums, dedzināšana, jutība pret gaismu, svešķermeņa sajūta acī. Tie bieži ir izteiktāki no rīta, jo miega laikā asaru izdalīšanās samazinās.
Sausumu var pastiprināt:
-miega trūkums;
-noteiktas zāles (pret alerģiju, augstu asinsspiedienu, depresiju);
-veselības problēmas (cukura diabēts, vairogdziedzera slimības);
-acu lāzeroperācija;
-sausas vai vējainas telpas;
-ilgstoša skatīšanās ekrānos.
Citi iemesli
-Miega laikā neatvērtas acis: ja plakstiņi naktī pilnībā neaizveras, no rīta rodas sausums un diskomforts.
-Alerģijas: putekšņi, putekļu ērcītes, dzīvnieku spalvas var izraisīt acu pietūkumu, asarošanu un miglu redzē.
-Miegs ar kontaktlēcām: paaugstina acu infekciju un iekaisumu risku, kas izraisa sāpīgumu un neskaidru redzi.
-Spiediens uz acīm miega laikā: piemēram, guļot ar seju spilvenā vai valkājot pārāk ciešu miega masku.
Acu slimības
Miglainu redzi var izraisīt arī nopietnāki acu stāvokļi:
-infekcijas – sarkanas, pietūkušas, niezīgas acis ar izdalījumiem;
-glaukoma – bojā redzes nervu, pakāpeniski pasliktinot redzi;
-katarakta – lēcas apduļķošanās, redze kļūst miglaina, krāsas – blāvākas, gaismām ap redzes lauku parādās oreols;
-fuksa distrofija – radzenes slimība, kas no rīta rada miglainu redzi, bet dienas gaitā simptomi mazinās.
Citas veselības problēmas
Redzes miglošanos var izraisīt arī vispārējas veselības stāvokļi:
-cukura diabēts – svārstības cukura līmenī ietekmē redzi;
-preeklampsija grūtniecības laikā – bīstams asinsspiediena pieaugums ar redzes izmaiņām un citiem simptomiem;
-miega apnoja – elpošanas traucējumi miega laikā, kas ietekmē asaru veidošanos un acu veselību;
-migrēna, insults, Parkinsona slimība, multiplā skleroze – visas šīs slimības var izraisīt redzes traucējumus.
Ko darīt lietas labā?
Risinājums ir atkarīgs no cēloņa, tāpēc svarīgi konsultēties ar ārstu vai acu speciālistu. Nevajadzētu berzēt acis, jo tas var radīt radzenes bojājumus.
Padomi sausuma mazināšanai mājas apstākļos:
-pietiekams miegs;
-gulēt tālāk no kondicioniera;
-lietot gaisa mitrinātāju;
-ierobežot ekrānu laiku;
-valkāt saulesbrilles;
-dzert pietiekami daudz ūdens.