Kas notiek ar smadzenēm, ja cilvēks ievēro slaveno Vidusjūras diētu 0
Vidusjūras diēta ir slavena ne tikai ar sirds veselības uzlabošanu, bet arī ar pozitīvu ietekmi uz smadzeņu darbību. Tā var uzlabot kognitīvās spējas, samazināt demences un depresijas risku, kā arī veicināt labu garastāvokli.
Bagāta ar augu polifenoliem un omega-3 taukskābēm, šī diēta mazina iekaisumu un aizsargā smadzenes.
Uzturs, ko izvēlaties, ir būtisks, lai saglabātu asu prātu novecojot, un Vidusjūras diētas uzturvielām bagātais, garšīgais un viegli ievērojamais ēšanas modelis atvieglo šo uzdevumu.
Pētījumi atklāj, kā šis uztura plāns var būt ieguvums smadzeņu veselībai un garastāvoklim gan šodien, gan nākotnē – un jā, tas sniedz arī laimes sajūtu!
Tātad, kas tieši notiek ar jūsu smadzenēm, ievērojot Vidusjūras diētu? Pētījumi liecina, ka Vidusjūras diēta var veicināt smadzeņu veselību vairākos veidos: uzlabojot atmiņu, samazinot kognitīvo funkciju pasliktināšanās risku un uzlabojot garastāvokli.