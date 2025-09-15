Tie patiesībā liek justies vēl vairāk izsalkušam – 10 pārtikas produkti un dzērieni, no kā jāizvairās 0
Dažas uzkodas vai ēdieni, lai gan garšīgi, var izraisīt vēl lielāku izsalkumu, nekā juties pirms to baudīšanas. Šeit apkopoti 10 pārtikas produkti un dzērieni, kas, kā norāda uztura speciālisti, veicina izsalkuma sajūtu, un ieteikumi, kā izvēlēties sātīgākas alternatīvas, kas bagātas ar olbaltumvielām, šķiedrvielām un veselīgajiem taukiem.
Olbaltumvielas, šķiedrvielas un veselīgie tauki ir galvenās uzturvielas, kas nodrošina ilgstošu sāta sajūtu, jo to sagremošana prasa vairāk laika. Apvienojot šīs uzturvielas, var panākt vēl labāku efektu.
Turpretim pārtikas produkti ar zemu šķiedrvielu, olbaltumvielu vai tauku saturu, piemēram, vienkāršie ogļhidrāti, ātri uzsūcas, izraisot strauju cukura līmeņa svārstības asinīs un pastiprinot izsalkumu.
Arī tādi faktori kā fiziskās aktivitātes, medikamenti, grūtniecība, pubertāte vai kaloriju ierobežošana var palielināt apetīti.